Maak het dieven moeilijker

We kennen allemaal de adviezen om te voorkomen dat een dief op jouw iPhone kan gaan rondneuzen: stel een moeilijke toegangscode in, laat anderen niet meekijken, plak een privacy-screenprotector, schakel Zoek mijn in en maak gebruik van alle beveiligingsopties die Apple aanbiedt. Maar met de tips die we hieronder uitleggen, kun je nog een stap verder gaan. Je kunt je iPhone zodanig dichttimmeren, dat een dief bijna niets kan doen.

Het gevaar: je iPhone in verkeerde handen

Allereerst nog even kort het scenario: dieven kijken mee als jij je toegangscode invoert en stelen daarna je iPhone. Een dief kan vervolgens de toegangscode en het Apple ID wijzigen, banktransacties uitvoeren en door je wachtwoorden bladeren. Dit kan rampzalige gevolgen hebben. Je privacy ligt op straat en de dief kan je digitale leven ruïneren, met grote financiële gevolgen.

Daar gaan we iets aan doen. Maar let op: het gebruik van je iPhone kan wel iets minder prettig worden, omdat je ook voor jezelf allerlei beperkingen oplegt.

De oplossing: dichttimmeren met Schermtijd

De (enigszins verrassende) oplossing om je iPhone te beschermen tegen misbruik door dieven, is door Schermtijd in te schakelen. Deze functie werd ooit ingevoerd om smartphoneverslaving tegen te gaan, maar komt ook mooi van pas als je wilt voorkomen dat allerlei handelingen worden uitgevoerd.

We beginnen met het inschakelen van Schermtijd:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Schermtijd en schakel dit in. Kies een 4-cijferige code voor Schermtijd.

Helaas is het bij Schermtijd niet mogelijk om een langere code in te stellen. Maar als de code radicaal anders is dan je toegangscode, kan een dief deze onmogelijk raden.

We gaan nu bepaalde functies blokkeren:

Tik binnen Schermtijd op Beperkingen. Schakel de volgende functies uit: Locatievoorzieningen

Wijzigingen in toegangscode

Accountwijzigingen

Wijzigingen in mobiele data Eventueel kun je ook nog bij iTunes Store en App Store het verwijderen van apps blokkeren.

Je kunt dit nog verder uitbreiden, maar hoe meer opties je uitschakelt hoe lastiger wordt om je iPhone nog in het dagelijks leven te bedienen. Dit is een kwestie van proberen hoe het bevalt.

Het niet kunnen aanpassen van je accountgegevens lijkt een logische keuze, want hoe vaak zul je dit wijzigen? Toch gaat het gepaard met een paar nadelen. Ga je naar de Instellingen-app, dan zul je zien dat je gebruikersnaam bovenin het scherm grijs is geworden. Je kunt hier niet meer zomaar op tikken om je accountinformatie te raadplegen. Ook functies als Zoek mijn, iCloud en Delen met gezin zitten hierdoor achter een slotje.

Bekijk ook Schermtijd in iOS: zo voorkom je smartphoneverslaving Schermtijd is een handige functie, waarmee je zelf kunt bepalen hoeveel tijd je aan je iPhone besteedt. Je krijgt meer inzicht in welke apps je gebruikt en blokkeert de toegang na een bepaald aantal minuten of uren gebruik. Lees alles in deze Schermtijd uitleg!

Beperkingen inschakelen met Focus-mode

Het is een kwestie van dagelijks gebruiken en tweaken, om te kijken welke opties voor jou nog werkbaar zijn. Vind je het allemaal erg vervelend, dan hebben we een suggestie: er zijn mensen die een speciale Focus-modus hebben gemaakt om de beperkingen in te schakelen.

Graait iemand de iPhone uit je hand, dan kun je op de Apple Watch (die nog wel om je pols zit) snel deze speciale Focus-modus activeren om de beperkingen in te schakelen. Meer info vind je hier. Je kunt ook een Shortcut-automatisering maken, zoals hier is gedaan.

Geblokkeerde functies zelf gebruiken

Wil je toch één van de geblokkeerde functies zelf gebruiken, dan kun je in de Schermtijd-instellingen duiken op zoek gaan naar de betreffende optie. Maar het is sneller om tijdelijk één schakelaar om te zetten:

Ga in de Instellingen-app naar Schermtijd.

Voer je Schermtijd-code in.

Ga naar Beperkingen en zet de schakelaar Beperkingen tijdelijk uit.

Dit gaat sneller dan het opzoeken van die ene beperking, die diep in de Schermtijd-instellingen zit verstopt. Je kunt er ook voor kiezen om thuis en op vertrouwde plekken de genoemde Schermtijd-opties uit te zetten en pas in te schakelen als je bijvoorbeeld naar een grote stad gaat, een avondje uit gaat of veel op reis bent, dus als je meer risico’s loopt op diefstal.

Bekijk ook iPhone-toegangscode invoeren? Laat anderen niet meekijken! De iPhone zit vol met beveiligingsfuncties, die diefstal minder interessant maken. Maar er is één zwak punt: de toegangscode. Als iemand over je schouder meekijkt en de iPhone uit je hand grist, ligt je digitale leven op straat.

Is deze oplossing waterdicht?

Helaas is deze oplossing nog niet helemaal waterdicht. Een slimme dief kan aan de slag gaan met accountherstel om het wachtwoord van je account te resetten. Met informatie die op het toestel te vinden is, kom je al een heel eind. We zullen niet stapsgewijs uitleggen hoe dit precies lukt, maar als rechtmatige eigenaar is het goed om te weten dat je met bovenstaande stappen wat extra tijd koopt. Het is het beste wat je momenteel kunt doen. Hopelijk is de persoon die jouw iPhone heeft gestolen niet al te snugger.

Het is vrijwel onmogelijk voor Apple om de iPhone compleet dicht te timmeren met beveiligingsmaatregelen. Dat komt omdat Apple ook rekening moet houden met hordes mensen die in de loop van de tijd hun Apple ID, wachtwoord of toegangscode vergeten. Het gevolg is dat er altijd wel ergens een loophole te verzinnen is. Bovendien moet de iPhone ook nog bruikbaar blijven voor jou, als rechtmatige eigenaar. Je kunt radicale stappen nemen, door vrijwel elke app en functie achter een codeslot te zetten, maar daar raak je zelf alleen maar gefrustreerd van.

Wel zou Apple het dichttimmeren van je iPhone kunnen verbeteren door verschillende profielen voor Schermtijd toe te staan. Voor gebruik thuis wil je bijvoorbeeld aan je smartphoneverslaving werken door TikTok en Instagram te beperken, terwijl je buitenshuis Schermtijd wilt gebruiken om je iPhone veiliger te maken. Dat gaat nu niet samen.

Het voelt ook wat onlogisch dat het blokkeren van smartphonefuncties onder Schermtijd valt. Apple heeft ze oorspronkelijk bedoeld om te voorkomen dat kinderen instellingen kunnen aanpassen, maar nu we ons steeds bewuster worden hoe de toegangscode de sleutel tot alle data op je iPhone is, zou een extra beveiligingsfunctie hiervoor wel op z’n plaats zijn.

Voorzover wij weten is dit momenteel het beste wat je kunt doen, om de data op je iPhone iets beter af te schermen bij diefstal. Heb je een betere tip? Stuur ons een reactie via onderstaande link!

