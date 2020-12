De beste hartslag-apps voor je Apple Watch en iPhone

Het in de gaten houden van je hartconditie zien we steeds vaker. Apple voegt dan ook steeds meer hartslagfuncties toe aan de Apple Watch en met aanvullende apps op de iPhone kun je vervolgens de metingen analyseren, trends bekijken en bepalen of het nut heeft om medische hulp in te roepen. Met deze apps kun je meteen aan de slag.

De beste apps voor je hartgezondheid

Heb je hartproblemen, dan kun je natuurlijk het beste een arts raadplegen. Toch kun je ook zelf veel doen, door naar de signalen van je lichaam te luisteren, zodat je tijdig medische hulp kunt inroepen. Er zijn steeds meer apps die op basis van slimme analyse en machine learning patronen kunnen herkennen, zodat je weet hoe het met je hartgezondheid gesteld is. Bij sommige apps die we hieronder bespreken heb je een Apple Watch nodig, bij andere juist weer niet.

Apple’s Hartslag-app

Apple Watch-app: ja

Wil je geen data met externe partijen delen of apps installeren, dan kun je het beste Apple’s eigen Hartslag-app gebruiken. Die vind je standaard op elke Apple Watch, al sinds de Series 0. Start de app, wacht tot de meting heeft plaatsgevonden en check de grafiek van de afgelopen uren. Deze metingen worden ook doorgestuurd naar de Gezondheid-app. De app is daarom ideaal als je van tijd tot tijd je hartslag wilt bijhouden en geen uitgebreide analyses wilt.

HeartWatch

Apple Watch-app: ja

HeartWatch is een van de bekendste apps om je hartslagmetingen op de Apple Watch in de gaten te houden. De app geeft je vier weergaven: ontwaken, normaal, workout en slaap. Hiermee krijg je een beter inzicht hoe je hart presteert tijdens verschillende mate van inspanning. Met Heart Badges kun je in een oogopslag je hartslagmetingen zien bij verschillende activiteiten. De app laat je huidige hartslag zien, maar ook de wisselingen in de loop van de tijd.

Na het installeren van de HeartWatch-app op je iPhone geef je toestemming voor toegang tot je Gezondheid-data. Daarna open je de app op je Apple Watch en start je bijvoorbeeld een rusthartslagmeting of een hartslagmeting tijdens training. Na afloop krijg je een vervolgscherm te zien, waar op je je polsslag, hartslag tijdens zitten of hartslag tijdens slaap kunt meten.

Je kunt ook gesproken notities of een meting toevoegen met een spraakopdracht. Door omhoog te vegen kom je weer terug op het startscherm. In de HeartWatch-app op de iPhone kun je alle metingen terugzien en analyseren.

Cardiogram

Apple Watch-app: ja

Cardiogram is een klassieker op de Apple Watch; deze hartslag-app bestaat al geruime tijd. De gratis app legt je hartslag vast en maakt een grafiek van de resultaten. Eerst moet je de Cardiogram-app op de iPhone inrichten door een account te maken en te synchroniseren met de Gezondheid-app. Op de Apple Watch zie je vervolgens je huidige hartslag. Door naar links te vegen kun je een meting starten om continu je hartslag te meten. Op het voorgaande scherm zie je dan een grafiek met de wisselingen van je hartslag in de loop van de tijd.

Je kunt bij Cardiogram dus de automatische metingen inlezen van de Apple Watch zelf, of vanuit de app een handmatige meting starten. Met de Cardiogram-app op de iPhone kun je de metingen analyseren, gedetailleerde historische trends dien en een dagelijkse leaderboard om je activiteitenniveau te vergelijken met vrienden. Met de Timeline, Metrics en Habits krijg je meer inzicht in je hartconditie. Je kunt ook een Premium-lidmaatschap afsluiten om de data te kunnen delen met je arts en familieleden.

Instant Heart Rate

Apple Watch-app: nee

Voor deze hartslag-app heb je geen Appple Watch nodig. Leg je vinger op de flitser en de camera van je iPhone meet hoe vaak je hart klopt. Een meting duurt minder dan 10 seconden. Je krijgt de uitslag in slagen per minuut. Er is ook een StandUp-test aanwezig in de app om je vermoeidheid en fitheid te meten. Verder kun je notities maken, zodat je weet in welke omstandigheid je de meting hebt uitgevoerd.

Cardiio

Apple Watch-app: nee

Cardiio is vergelijkbaar met de hierboven besproken app Instant Heart Rate, maar heeft nog iets extra’s. De app bevat een 7-minute workout zodat je een intensieve intervaltraining kunt doen en vervolgens je hartslag meten. Bij Cardiio leg je je vinger op de flitser van de camera en krijgt vervolgens inzicht in je rusthartslag, hartslag bij inspanning en uithoudingsvermogen.

Heart Analyzer

Apple Watch-app: ja

Heart Analyzer is een app die je hartslagdata op een overzichtelijke manier laat zien. Bekijk je dagelijkse hartslaggrafieken, je hartslagmetingen tijdens workouts en automatisch berekende slaaptijden. Het werkt met de ingebouwde hartslag-app op de Apple Watch. Open de app en je ziet meteen je laatst gemeten waarde, samen met gemiddelde, maximum en minimum. Een grafiek laat je hartslagpatroon zien. Op het volgende scherm zie je je hartslag tijdens de afgelopen workouts.

Ook is er een scherm waarop je handmatig de meting kan starten. De app legt je hartslag continu vast totdat je de meting stopt. Met Deep Analytics krijg je meer inzicht in je hartconditie. Je hoeft hiervoor de Heart Analyzer-app op de Apple Watch niet te gebruiken; je kunt ook de metingen inlezen van de standaard hartslag-app.

Heart Reports

Apple Watch-app: nee

Heart Reports is een app waarmee je PDF-rapportages kunt maken van je hartslagdata, zodat je de metingen gemakkelijk kunt delen met je (huis)arts. Je bepaalt zelf welke data je in het rapport wilt opnemen. De app kan bovendien de data in CSV-formaat beschikbaar stellen, zodat je op de desktop verder kunt gaan met het maken van grafieken en analyses in Excel en Numbers. Het mooie van Heart Reports is dat je niet vastzit aan metingen die met de Apple Watch zijn gedaan. Je kunt dus ook data inlezen die je met een externe hartslagmeter of met een sporthorloge van een ander merk hebt vastgelegd.

Bekijk ook Heart Reports maakt een PDF-rapport van je hartslagmetingen Bij weareables zoals de Apple Watch komt steeds meer nadruk te liggen op de gezondheid van je hart. Heart Reports maakt het makkelijker om een uitdraai te maken in PDF-formaat, van allerlei gegevens die betrekking hebben op je hartconditie.

HeartMonitor

Apple Watch-app: ja

HeartMonitor is een simpele app om je hartslagdata op te nemen. Je drukt op de knop en de app laat realtime je huidige hartslag zien. Tijdens de meting wordt gekeken wat het gemiddelde is. De gegevens worden opgeslagen in HealthKit en via de iPhone-app kun je een uitgebreidere samenvatting zien.

Talking Heart Rate

Apple Watch-app: ja

Deze app leest je hartslag voor, zodat je niet op het scherm hoeft te kijken. Talking Heart Rate doet precies wat je verwacht: de app meet je hartslag en noemt deze dan met vaste tussenpozen op. Je hoeft alleen op de startknop te drukken. Ook kun je naar het volgende scherm bladeren om je maximale hartslag te zien. Klinkt het allemaal te luid? Dan kun je het geluidsvolume op een ander scherm aanpassen. Via de iPhone-app kun je ook nog wat installingen wijzigen, zoals de intervals waarmee de app de hartslag opleest. Kies uit 30, 60, 90, 120 of 180 seconden. Je krijgt ook meldingen bij een stijging of daling van je hartslag ten opzichte van de gemiddelde waarde in de afgelopen 30 seconden. Dit kan een stijging of daling van 5, 10, 20 of 30 bpm zijn. Ook de spreeksnelheid kun je aanpassen.

Meer hartslag-apps voor iPhone en Apple Watch

Bekijk ook deze eens:

Qardio hartgezondheid (gratis, iPhone/ Watch , iOS 10.0+) - Houdt je bloeddruk en gewichtsdata in de gaten. Officiële Samsung Health-partner, maar werkt ook met MyFitnessPal en Google Fit. Bovendien is er een iPhone-app.

, iOS 10.0+) - Houdt je bloeddruk en gewichtsdata in de gaten. Officiële Samsung Health-partner, maar werkt ook met MyFitnessPal en Google Fit. Bovendien is er een iPhone-app. Heart Graph (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.3+) - Meet je hartslag onder verschillende omstandigheden en maakt er een grafiek van.

+ , iOS 9.3+) - Meet je hartslag onder verschillende omstandigheden en maakt er een grafiek van. Zones for Training (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Wil je in de juiste hartslagzone trainen? Dan heb je deze app nodig.

Cardiograaf Classic (€1,09, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Meet je hartslag, met meerdere profielen voor meerdere gebruikers.

Kardia (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Voor als je Kardia-hartslagapparatuur in huis hebt.

