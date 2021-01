De 7 Minute Workout is nog steeds erg populair: in 7 minuten sporten per dag werk je aan een beter lichaam. Bekijk daarom deze 7 Minute Workout-apps voor je iPhone, iPad en Apple Watch eens, waarmee je 7 minuten intensief gaat sporten. In no-time ben je klaar voor de rest van de dag!

7 Minute Workout: zo ben je snel weer fit

Sinds de 7 minuten workout bekendheid kreeg door een artikel in de New York Times zijn er heel wat 7 minuten workout-apps verschenen. Allemaal zijn ze bedoeld om in intensieve sessies van 7 minuten fit te worden. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het effect heeft, al moet je natuurlijk geen sixpack in zes weken verwachten. Het is een kleine dagelijkse gewoonte om mee te beginnen, zodat je uiteindelijk klaar bent voor het echte werk. Zeven minuten sporten is beter dan helemaal niet sporten, dat snapt iedereen. Zelfs mensen met chronisch te weinig tijd kunnen altijd wel een paar minuten inruimen om zich in het zweet te werken. Maar welke apps zijn er zoal? Wij zetten enkele handige apps voor de 7-minuten-workout op een rij.

7 minuten workout: wat is het?

De 7 minuten workout is geen glad verkooppraatje. Er ligt serieus wetenschappelijk onderzoek ten grondslag aan deze supersnelle workout. Daaruit blijkt dat korte en intense workouts net zo effectief (en misschien wel effectiever zijn) dan langdurige cardio-workouts. De New York Times verwijst naar een artikel in het American College of Sports Medicine’s Health & Fitness Journal waarin het wordt uitgelegd.

Het zijn korte oefeningen, maar het is de bedoeling dat je ze zo fanatiek mogelijk uitvoert zodat je je na afloop uitgeput voelt.

In de 7 minuten workout train je de belangrijkste spiergroepen, steeds 30 seconden per oefening met tussentijds 10 seconden rust. De oefeningen zijn gericht op boven- en onderlichaam, inclusief benen en buik. Je hebt geen speciale apparatuur nodig, alleen een stoel, een muur en evenueel een yogamatje om comfortabel op de grond te kunnen liggen voor de push-ups. Bij de meeste oefeningen gebruik je je eigen lichaamsgewicht, bijvoorbeeld tijdens het opdrukken, de jumping jacks, squats, tricep dips en meer. De oefeningen staan vast, de duur ook.

Kortom: geen wonder dat er zoveel apps voor de 7 minuten workout zijn ontstaan, want de ontwikkelaar hoeven alleen maar de voorgeschreven oefeningen op een duidelijke of leuke manier in een app te zetten.

Tip: je kunt de 7 minuten workout ook raadplegen via deze speciale website van de New York Times. De pagina’s zijn geoptimaliseerd voor gebruik op je mobiele telefoon.

Workout van 7 minuten

Dit is de app die ‘iedereen’ installeert en die het best wordt verkocht. De app stond jarenlang bovenaan de ranglijsten. Maar is het ook de beste? Wij hebben ‘m geprobeerd en hij is op zich best goed, maar niet meer dan dat. De app heeft al jaren geen uiterlijke veranderingen gekregen, waardoor de app er ietwat oud uitziet.

Het draait natuurlijk om de 7 oefeningen. Je ziet op een kalender welke dagen je de workout hebt gedaan en kunt ook punten verdienen en daarbij beloningen unlocken. Kies uit een mannelijke of vrouwelijke trainer en kies of je een video of alleen foto’s wilt zien. In de app zit ook een optie om je gewicht vast te leggen, zodat je kunt zien of het doen van de 7 minuten workout-oefeningen effect heeft.

De ontwikkelaar heeft gaandeweg de app verder uitgebreid met extra oefeningen, maar daar zul je wel voor moeten betalen via een in-app aankoop.

12 Minute Athlete

Ja hoor eens, 12 minuten was niet de afspraak! Dat is 5 minuten langer dan de oorspronkelijke workout. Weten we, maar 12 Minute Athlete is een ideale opvolger als je de standaard warkout van 7 minuten bent ontgroeid. Deze app bevat HIIT-workouts (High Intensity Interval Training) voor mensen die een stapje verder willen gaan. De workouts zijn effectief en gebaseerd op calisthenics, cross-training en functionele fitness. Functioneel houdt in dat je er in het dagelijks leven ook nog iets aan hebt, bijvoorbeeld als je moet bukken om je peuter of huisdier op te tillen, of als je op je tenen moet staan en omhoog moet reiken om een voorraadpot uit de keukenkast te pakken. Nuttige oefeningen dus, die je maar heel kort en heftig uit hoeft te voeren en waar je nauwelijks attributen voor nodig hebt. Maandag en woensdag doe je een workout met deze app en op vrijdag doe je een Challenge-, Tabata- of AMRAP-workout. Geen stress, de app legt het allemaal uit in een strak design, heeft een Apple Watch-app en bevat relatief weinig reclame. Wij zijn fan.

De app bevat meer dan 185 full-body HIIT-workouts van 12 of 16 minuten. Daarnaast zitten er time challenges in, waarbij je zo snel mogelijk een bepaalde oefening moet uitvoeren. De korte en intensieve workouts zijn gericht op kracht, cardio, interval en core training.

Was je van plan om Crossfit te doen maar heb je daar eigenlijk geen tijd voor, dan is deze app een mooi begin. O ja, de makers vinden voeding ook belangrijk (zoveel mogelijk natuurlijk eten, genoeg fruit en groente, etc.) maar je moet niet overdrijven. Kijk, daar kunnen we wat mee.

CARROT Fit

CARROT Fit is onderdeel van een hele reeks apps die op steeds op twee dezelfde principes zijn gericht: ze maken gebruik van kunstmatige intelligentie en ze komen altijd venijnig uit de hoek. Deze sadistische digitale trainer onderwerpt je dagelijks aan de 7 minuten workout en controleert je voortgang. Daarbij is CARROT niet erg zachtzinnig: “Afvallen, dikzak!”

Via een in-app aankoop kun je nog eens 12 extra oefeningen erbij krijgen. Ook werkt de app samen met HealthKit, waardoor je gewicht en activiteiten gesynchroniseerd worden met de Gezondheid-app. CARROT kan ook data van andere sportapps inlezen en er commentaar op geven. Blijf dus zeker uit de buurt van de koelkast als je deze app gebruikt, want CARROT weet alles en kent geen genade. Sporten wordt met CARROT Fit in ieder geval minder saai.

Sworkit

Als je een paar maanden de 7 Minute Workout hebt gedaan kun je de oefeningen wel dromen en ben je aan iets anders toe. Wij grijpen dan regelmatig naar Sworkit, een prettige app waarmee je precies kunt aangeven hoe lang de workout moet duren. Kies een tijdsduur tussen de 5 en 60 minuten, geef aan of je wilt werken aan een sterker, slanker of fitter lichaam en Sworkit schotelt je een aantal oefeningen voor. Je kunt kiezen uit makkelijk, gemiddeld of moeilijk en je kunt ook aangeven wat je wel en niet wilt doen. Wel oefeningen voor je onderlichaam, maar geen yoga en pilates bijvoorbeeld. Heb je een handicap of een blessure en kun je alleen zittende of liggende oefeningen doen? Ook dat kan. Sworkit bevat 6 weken durende trainingsprogramma’s die lekker kort zijn en waar je geen apparatuur voor nodig hebt. Je kunt ze dus ook uitvoeren in een hotelkamer of op kantoor. De in-app aankoop is niet verplicht.

7 Minute Workout

Deze app bevalt ons omdat het zo’n simpel design met kleurtjes heeft. Het bevat de gebruikelijke 12 oefeningen, waarbij je met gesproken aansporingen te horen krijgt wanneer de volgende oefening begint. Je hoeft dus niet op de timer of op het scherm te kijken tijdens het uitvoeren van de oefeningen. Alle oefeningen staan uitgelegd in de app, maar bij de video’s hebben de ontwikkelaars wel een gemakzuchtige shortcut genomen: ze hebben filmpjes van YouTube geplukt die nogal van wisselende kwaliteit zijn. Daardoor wordt het strakke uiterlijk van de app een beetje teniet gedaan.

Met een in-app aankoop krijg je toegang tot de Pro-functies, zoals het bekijken van een workout-logboek, wijzigen van de duur van een oefening en rustperiode, aanpassen van het aantal herhalingen of in willekeurige volgorde uitvoeren van de oefeningen. Deze aankoop is niet nodig om de app te te kunnen gebruiken. De app kostte aanvankelijk geld, maar is overgenomen door accessoirefabrikant Wahoo (bekend van de Wahoo hartslagmeters) en is sindsdien gratis.

Deze app is goed te gebruiken als je benieuwd bent naar de oorspronkelijke 7 minuten workout en een timer nodig hebt zodat je tijdig weet wanneer je met welke oefening moet beginnen. Voor wie in de woonkamer graag zijn oefeningen doet, is 7 Minute Workout ook erg geschikt, want er is ook een Apple TV-app. Ook aan de Apple Watch hebben ze gedacht, want ook daarvoor is er een app te downloaden. Maar we ergerden ons wel dood aan de vele pop-ups voor aanvullende apps en aankopen. Dat doet afbreuk aan het strakke uiterlijk van de app.

Meer 7 Minute Workout-apps