Met deze accessoires kun je beter slapen. Van een slaapmat tot een speaker met rustgevende geluiden: er is van alles verkrijgbaar. Of word uitgerust wakker met een wake-up light! Al deze slaapaccessoires zijn slim of werken met een app.

Slimme slaapaccessoires, vaak met app

Goed slapen is belangrijk. Er zijn diverse slaapapps voor de iPhone en daarnaast kun je je slaap meten met de Apple Watch. Daarnaast zijn er allerlei slaapapps voor de Apple Watch. Met je Apple-device kom je dus al een heel eind, maar soms wil je toch iets meer. In dat geval zijn er slaapaccessoires om bijvoorbeeld je snurkgedrag in de gaten te houden, wakker te worden met een imitatie zonsopkomst of uitgebreide analyses te bekijken van je slaapfases. Woelen hoeft niet meer!

Withings Sleep Analyzer slaapmat

Deze mat zit vol met sensoren en meet ongemerkt je slaap. Het voordeel is dat je geen accessoires op je lichaam hoeft te dragen en toch na afloop een duidelijke analyse krijgt. Je legt de mat onder je matras ter hoogte van je borst. Hij meet vervolgens je bewegingen, ademhalingsfrequentie en hartslag gedurende de nacht. Je moet de mat eenmalig kalibreren voordat het werkt. Daarna kan het geluid detecteren, onderscheid maken tussen snurken en andere geluiden en waarschuwen als er mogelijk sprake is van slaapapneu.

De resultaten worden gesynchroniseerd met HealthKit, zodat je het in de Gezondheid-app kunt bekijken. In de Health Mate-app van Withings zie je nog meer data, zoals de tijd die je wakker was en wanneer je in lichte slaap, diepe slaap en REM-slaap was. Je krijgt bovendien een slaapscore ovan maximaal 100 punten, gebaseerd op slaapduur, diepte, regelmaat, onderbrekingen en de tijd die het duurde om in slaap te vallen. Je kunt ook de trends op langere termijn zien. De Withings Sleep Analyzer vereist uiteraard wel een stopcontact. Dit betekent overigens ook dat je ‘m nooit hoeft op te laden. Nadeel is dat de slaapmat niet helemaal exact is als je veel tijd in bed doorbrengt om te lezen en tv-kijken. De slaapmat kan dan denken dat je in slaap bent, terwijl je alleen maar stil ligt.

Meer over deze slaapmat en de andere Withings-producten lees je in ons overzicht.



Momenteel is de Withings Sleep Analyzer in de aanbieding: van €140,68 voor €110,-



HomePod mini met rustgevende geluiden

Heb je een HomePod of HomePod mini, dan kun je hierop zogenaamde Ambient Sounds afspelen. Dit zijn rustgevende omgevingsgeluiden die je helpen te ontspannen. Deze functie zit standaard op de speaker, dus je hoeft geen extra apps te installeren of je zorgen te maken over abonneekosten. Zo’n HomePod mini is klein genoeg om op je nachtkastje te zetten en ziet er bovendien mooi uit.

Ben je gestresst, heb je moeite met slapen of wil je tot rust komen, dan kun je deze omgevingsgeluiden op de HomePod gebruiken. Je kunt kiezen uit witte ruis, open haard, bos, nacht, oceaan, regen en stromend water. Het is fijn om deze geluiden op een laag volume af te spelen, want het moet natuurlijk geen oorverdovende krekelpartij worden. De geluiden zijn voor iedereen met een HomePod of HomePod mini beschikbaar, ook als je geen Apple Music-abonnee bent.

In onze tip over Ambient Sounds op de HomePod lees je meer. Bovendien kun je een wekker instellen op de HomePod, zodat je ook nog op tijd wakker wordt.

Philips Somneo Smartsleep Sleep & Wake-up Light

De wake-up lights van Philips ken je waarschijnlijk wel. Deze zijn met hun tijd meegegaan en nu met een app te bedienen. Ondersteuning voor HomeKit is er (nog) niet, maar je kunt wel een hoop andere dingen regelen. De Smartsleep-variant van het wake-up light houdt in de gaten hoe lang je slaapt, meet de omgevingsinvloeden in de slaapkamer en helpt met ontspanningsoefeningen. Je gaat slapen met een imitatie zonsondergang en wordt de volgende ochtend wakker met een imitatie zonsopkomst. Dit sluit beter aan bij je biologische ritme.

Je steekt de stekker in het stopcontact en de lamp zal je begroeten met de tekst ‘Hallo’. Dit is een simpel digitaal scherm met monochroom letters. Daarna installeer je de Sleepmapper-app, die niet alleen je slaap vastlegt maar ook bedoeld is om de lamp te bedienen en te koppelen met wifi. De lamp toont tijdens het slapen een klok, iets wat voor mensen met slaapproblemen niet altijd handig kan zijn omdat je de uren maar langzaam ziet wegtikken. Je ziet ook meteen hoe laat de wekker zal gaan, waarbij je keuze hebt uit 3 wektijden, 8 wekgeluiden en meervoudig alarm. Bovendien zitten er ontspanningsoefeningen op, kun je wakker worden met een wekkerradio-functie en helpt de PowerWake-functie mensen die moeite hebben om op te staan.

Daarmee is het een erg multifunctioneel apparaat. Maar let wel op dat je de juiste te pakken hebt. De modelnummers HF3671/01 en HF3672/01 werken met een app, terwijl modelnummer HF3651/01 alleen een usb-poort heeft voor het opladen van je iPhone, maar niet met een app te bedienen is. Die is wel een stuk goedkoper.

Bose SleepBuds II

Sleep je graag met oordopjes in, dan zul je merken dat ze na verloop van tijd snel gaan irriteren. De Bose SleepBuds II zijn zo ontworpen dat ze geen pijn gaan doen en dat je er makkelijk mee in slaap kunt vallen. Ze zijn comfortabel om te dragen en hebben een plat design dat niet uitsteekt. Je kunt dus ook op je zij slapen. De anti-frictie coating zorgt ervoor dat je geen rare geluiden hoort als de oortjes over je kussen bewegen. Verder zijn de oortjes licht van gewicht en blijven ze dankzij de rubberen haakjes goed zitten.

De SleepBuds zijn niet zozeer ruisonderdrukkend, maar maskeren het omgevingsgeluid wel een beetje. Ze zijn vooral bedoeld om geluiden zoals white noise af te spelen met een app naar keuze. Zelf levert Bose 50 soundscapes mee, die lokaal op de oortjes zijn opgeslagen. Je hoeft dus geen audio te streamen.

Ook kunnen ze een alarm afspelen, waarbij het geluid gaandeweg luider wordt zonder dat je bedgenoot wakker wordt. Met led-lampjes kun je zien hoe de batterijduur is. Naast de Bose SleepBuds II kun je ook kiezen voor een eerdere versie uit 2018, de Noise-Masking Sleepbuds.

De Bose SleepBuds II zijn onder andere verkrijgbaar via Bol.com en voor de Bose Noise-Masking Sleepbuds kun je terecht bij MediaMarkt.

Somnox slaaprobot met app

Somnox is een slaaprobot waarmee je tijdens het slapen kunt knuffelen. De robot is vrij groot en heeft een gewicht van twee kilo. Tijdens het slapen maakt de robot adembewegingen, waardoor je (hopelijk) rustig wordt. De Somnox is bedekt met textiel en heeft de vorm van een boon, zodat je je lichaam er makkelijk omheen kunt krullen.

Via de app kun je de ademhalingsfrequentie en de intervallen instellen. Zo kun je je ademhaling vertragen, waardoor je meer ontspant. In de app vind je ook rustgevende soundscapes. Het idee is dat je sneller in slaap valt. Hét alternatief voor een teddybeer.

De Somnox 2 is verkrijgbaar voor een eenmalige bedrag van €549,- of voor een maandelijks bedrag van €34,95.

Apple Watch voor slaapfuncties

Sinds watchOS 9 zijn de slaapfuncties op de Apple Watch veel beter geworden, omdat je nu ook slaapfasen kunt zien. En het mooie is: elke Apple Watch waarop je watchOS 9 kunt installeren is geschikt, dus je kunt ook met de Series 4 uit de voeten. Maar ook met de Series 3 kun je nog iets doen, want in watchOS 7 vind je voor het eerst slaapfuncties. Je stelt een slaapdoel in, kiest de tijdstippen om te gaan slapen en op te staan en krijgt tijdig een waarschuwing als het tijd is om je bed op te zoeken. ’s Nachts houdt de Apple Watch je slaapgedrag in de gaten. Eén ding waar je rekening mee moet houden is wanneer je je Apple Watch gaat opladen, want normaal gesproken deed je dat ’s nachts. Ben je niet tevreden over de slaapacties van Apple, dan zijn er gelukkig talloze slaapapps voor de Apple Watch die nét iets meer te bieden hebben. Je kunt al een Apple Watch kopen vanaf ca. 250 euro.

Google Nest Hub 2

De tweede generatie Google Nest Hub kan ook worden gebruikt als slaapmachine. Deze zet je op je nachtkastje en vervolgens kun je er slaapgeluiden, muziek of podcasts mee afspelen. Er kan ook een zonsopgang-alarm worden ingesteld en het apparaat kan ook je slaap tracken. Sleep Sensing is overigens wel een betaalde functie. De Google Nest Hub is voorzien van een temperatuursensor en de slimme Soli-chip van Google. Deze chip is speciaal ontworpen voor machine learning-functies, in dit geval om de kleinste bewegingen te kunnen volgen en interpreteren. Op basis van geluiden en bewegingen geeft de Google Nest Hub een beoordeling van jouw slaapgedrag. De resultaten verschijnen de volgende ochtend op het scherm.

De gegevens worden op de Nest Hub zelf verwerkt en blijven lokaal bewaard, belooft Google. Je krijgt dus niet opeens reclames over antisnurk-hulpmiddelen te zien als je later op de dag wat zit te googlen. Sleep Sensing is een functie die je ook kan uitschakelen. Overdag doet het apparaat dienst als digitaal fotolijstje en voor het bedienen van je smart home.

Meer slaapgadgets

Er zijn nog veel meer slaapgadgets, maar die zijn niet altijd gemakkelijk in Nederland verkrijgbaar. Dit zijn een paar opties:

Oura Ring – Alweer de derde generatie van deze slimme ring waarmee je slaap kunt meten. Prijs circa $300 voor de ring en $6 per maand voor de software.

Beddit – In 2017 overgenomen door Apple en in 2018 nog vernieuwd, maar inmiddels niet meer verkrijgbaar bij Apple. Mogelijk nog wel verkrijgbaar bij andere winkels en in het tweedehands circuit. De slaapmat is vergelijkbaar met de hierboven besproken Withings Sleep Analyzer.

Kokoon Nightbuds – Speciale oordopjes om mee te slapen. Een alternatief voor de Bose-oortjes die we hebben besproken. Prijs rond de $250.

Moona – De Moona (zie hieronder) is een fors apparaat voor op je nachtkastje, die verbonden is met een koelende mat die je op je kussen legt. Zo heb je altijd een koel plekje voor je hoofd. Prijs $400.

Whoop 4.0 – Een slaaptracker die vooral gericht is op sporters. Houdt in de gaten of je wel genoeg slaap krijgt om te kunnen trainen. Prijs: $30 per maand.

Fitbit – Alle recente Fitbit-smartwatches en fitnesstrackers hebben uitgebreide slaapfuncties die vaak een stap verder gaan dan die van Apple.

Muse S – Een hoofdband waarmee je hersengolven kunt meten,. Muse helpt je bovendien om beter te slapen en legt je slaapdata vast. Prijs $380.

Toch nog niets kunnen vinden? Kijk dan eens naar nog meer oplossingen die (voornamelijk in de VS) verkrijgbaar zijn, zoals Hatch Restore (een wake-up light), Sensate (een oversized trillend ei), Embr Wave 2(een wearable die je aan de binnenkant van je pols draagt), Morphée (een vreemd uitziend meditatiedoosje) of de SleepPhones (een hoofdband met rustgevende muziek). Echt, de mogelijkheden zijn eindeloos!

Daarnaast kun je aan de slag gaan met slaapapps zoals Sleepio of met meditatie-apps zoals Calm.