Wil je je temperatuur in de gaten houden, dan kun je een gewone thermometer gebruiken. Maar met een slimme thermometer kun je ook nog de temperatuur over langere tijd bijhouden en het synchroniseert automatisch met HealthKit. Deze slimme thermometers liggen in de winkel!

Slimme thermometers voor temperatuur en koorts

Naast slimme bloeddrukmeters en slimme weegschalen is er nog een ander gezondheidsaccessoire dat connected is: de thermometer. Goedkope thermometers in de winkel zijn snel uitverkocht, maar de wat duurdere slimme modellen zijn vaak nog wel te krijgen. Met sommige modellen kun je zonder lichaamscontact de temperatuur opnemen en met de meeste die we hier bespreken kun je alle data ook terugvinden in HealthKit. Wij stellen er een aantal aan je voor.

Withings Thermo

Met de Withings Thermo kun je hygiënisch de temperatuur meten. Er zitten 16 nauwkeurige sensoren in, die met kleurcodes aangeven hoeveel koorts iemand heeft. Je richt de infraroodbundel op het voorhoofd, zodat er geen contact is met speeksel of andere lichaamsvloeistoffen. De thermometer geeft de temperatuur aan met verlichte tekens en stuurt de metingen door naar de bijbehorende app. Die geeft ook medische aanbevelingen en zorgt voor de synchronisatie met HealthKit.

Normaal gesproken ook verkrijgbaar bij de Apple Store, maar momenteel even niet. We zagen ‘m wel op voorraad bij Tink.

Kinsa Smart Thermometer

De slimme thermometer van Kinsa is geschikt voor babies, kinderen en volewassenen. Je gebruikt deze in het oor en na 1 seconde is al een nauwkeurige digitale meting gedaan. De thermometer houdt de metingen bij van het hele gezin en geeft je ook de mogelijkheid om data met je arts te delen. Er zitten ook tips in. De batterijduur gaat 1000 metingen mee, dat is ongeveer twee jaar. In het apparaat kun je 50 metingen opslaan, totdat je weer met je smartphone moet synchroniseren. Daarbij worden ook metingen naar HealthKit doorgestuurd. Je kunt er ook symptomen en medicijngebruik mee vastleggen.

We kwamen deze thermometer op het spoor door een artikel van de New York Times, waaruit blijkt dat connected thermometers wellicht beter in staat zijn om de verspreiding van ziektes te volgen, dan overheidsinstanties. Daarbij moet je je natuurlijk wel realiseren dat je metingen ook gebruikt kunnen worden door de fabrikant.

Bekijken bij Amazon.nl

iHealth Thermometer van Xiaomi Mijia

iHealth is tegenwoordig onderdeel van Xiaomi en dat is de reden dat je deze thermometer onder verschillende namen kunt tegenkomen. Een zoekactie op ‘ihealth thermometer’ op AliExpress levert meerdere resultaten op, dus kies de aanbieder die volgens jou het snelst en/of goedkoopst kan leveren. Welke merknaam er ook op staat, het is allemaal één pot nat. Je betaalt tussen de 20 tot 35 euro.

De iHealth Thermometer PT3 is een infrarood thermometer voor het voorhoofd, waarbij je dus geen contact hoeft te hebben. In 1 seconde krijg je een meting van de temperatuur. Meer dan 100 datapunten per seconde worden daarbij verzameld. Het is veilig en hygiënisch en het apparaat trilt op een prettige wijze zodra de meting klaar is. Dus geen snerpend gepiep, waardoor de zieke wakker wordt. Je kunt ook ‘s nachts meten dankzij het LED-scherm met achtergrondverlichting. Een afstandsmeter laat weten of je op de jusite afstand meet. Je vindt de metingen terug in de iHealth-app en in HealthKit.

Bekijken bij AliExpress (zoek op ‘ihealth thermometer’)

DrPhone FVM1 Fever Monitor

Deze smart thermometer ziet er misschien wat ongebruikelijk uit, maar is bedoeld om continu de temperatuur te meten bij kinderen. Voorzien van Bluetooth LE 4.0 en te bedienen via een mobiele app. Je krijgt een alarm als het kind hoge temperatuur heeft. In een overzicht zie je het verloop van de temperatuur. Bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar en met een meetbereik van 32 tot 42 graden Celsius. De nauwkeurigheid is dan 0,1 graad.

Bekijken bij Bol.com

Niet slim, wel goed: Braun ThermoScan 7

De Braun ThermoScan 7 oorthermometer met Age Precision is digitaal, maar heeft geen app en is ook niet connected. Wel wordt deze thermometer aanbevolen door artsen. Dat mag ook wel, als je het prijskaartje bekijkt. De gepatenteerde Age Precision-technologie toont afhankelijk van de leeftijd van de patiënt de koortsgrenswaarden. Het display geeft met kleurcodes aan of er sprake is van koorts.

Er zit ook een nachtlampje op en de sensor wordt voorverwarmd, zodat je geen ijskoud ding in je oor steekt. Nadeel is dat je speciale plastic beschermkapjes moet kopen om de meting hygiënisch te kunnen uitvoeren, wat extra kosten oplevert en niet erg milieuvriendelijk is. Werkt op 2 AA-batterijen en wordt geleverd met 21 wegwerp-beschermkapjes.

Bekijken bij Amazon.nl

Meer connected thermometers>/h2>

Er zijn nog wel meer slimme thermometers te vinden, bijvoorbeeld als je op Bol.com zoekt. Vaak zijn ze van onbekende merken en hebben ze niet allemaal een app of connectie met HealthKit. Maar als je niets anders kunt vinden kan het toch een uitkomst zijn. Sommige thermometers van het merk Provèn zijn ook slim.

Verder heeft LIDL een prima thermometer die de metingen doorstuurt haar de HealthForYou-app op je iPhone, maar helaas is deze Silvercrest 6-in-1 multifunctionele thermometer chronisch uitverkocht.