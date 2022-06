Apps voor beginnende hardlopers

Beginnen met hardlopen is niet zo eenvoudig. Je kunt in het begin nog niet één stuk rennen en je hebt wellicht behoefte aan wat begeleiding en een trainingsschema. Gelukkig hoef je niet met een verkreukeld stukje papier te gaan rennen, want er zijn diverse iPhone-apps voor beginners die je op weg helpen. De meeste bevatten trainingsschema’s waarmee je eerst afwisselend gaat hardlopen en wandelen, om je vervolgens klaar te stomen voor langere stukken: 20 minuten achter elkaar hardlopen of een 5-kilometerloop (5K). Hieronder vind je drie apps die erg geschikt zijn voor beginnende hardlopers, omdat ze extra begeleiding geven.

Zoek je Apple Watch-apps om te hardlopen , kijk dan eens naar onze round-up.

Bekijk ook Dit zijn de beste Apple Watch-apps voor hardlopers Dit zijn de beste Apple Watch-apps voor hardlopers: ga hardlopen zonder je iPhone mee te nemen, doe intervaltrainingen en train op basis van hartslag.

Nike Run Club

Sportmerk Nike heeft al lange tijd een samenwerking met Apple en samen hebben ze de Apple Watch Nike+ uitgebracht. De meegeleverde Nike Run Club app is echter ook gratis te downloaden voor iPhone- en Apple Watch-gebruikers zonder de speciale Apple Watch Nike+.

De Nike Run Club (afgekort NRC, maar niet de krant) stuurt je dagelijks een herinnering met de vraag of je vandaag gaat hardlopen. Je hebt in de NRC-app de optie om je doelstelling je laatste prestatie te maken. Op die manier probeert de app je te motiveren om iedere keer je record te kunnen verbreken. Om te beginnen kan je gebruikmaken van een schema. Op basis van jouw gewicht, lengte, geslacht en je huidige sportactiviteiten krijg je doelen toegewezen. Deze doelen groeien met je mee naarmate je voortgang boekt.

Er is een optie om verschillende uitdagingen aan te gaan. Zo is er bijvoorbeeld een maandelijkse uitdaging om 50 kilometer af te leggen in de hele maand. Dat is ongeveer anderhalve kilometer per dag en het kan een goede motivator zijn om je aan je doelen te houden. Je kunt het immers moeilijk uitstellen tot de laatste dag.

Nike is natuurlijk bekend om de schoenen en ook die zitten ingebouwd in de app. Je krijgt advies en informatie over welk type schoen het beste bij jouw workouts past. Je kunt ook schoenen van veel andere merken toevoegen en een doelstelling ervoor maken. Zo kan je écht zeggen dat je honderden kilometers op een paar schoenen hebt afgelegd.

Hardlopen met Evy

De Vlaamse tv-presentatrice Evy Gruyaert is het gezicht van Start to Run, een initiatief van sportmarketingbureau Golazo en de Vlaamse Atletiek Liga. Er is ook een bijbehorende app. Terwijl je aan het rennen bent, spreekt Evy je bemoedigend toe. In de app vind je trainingsschema’s voor 5 km, 10 km, 10 mijl, halve marathon en marathon, waardoor de app ook voor gevorderde lopers geschikt is. Loopschema’s kosten punten, die je via de app kunt aanschaffen.

Na het rennen wordt, indien de gegevens bekend zijn, je route getoond in kleuren. Deze kleuren geven je hartslagzones aan. Er is ook een Apple Watch app beschikbaar waarmee je je hardloopsessies kunt starten en bijhouden.

Runkeeper

Deze app van Asics is een populaire app om mee te sporten. Tijdens het sporten word je begeleid doormiddel van geluid. Je krijgt via je oordopjes updates over onder andere je voortgang. De app probeert je te motiveren om je records te verbreken en in een overzicht zie je hoe je ervoor staat vergeleken met je vorige hardloopsessies.

Een andere handige functie van Runkeeper is de mogelijkheid om trainingsschema’s te volgen die speciaal gericht zijn op een specifiek doel, zoals het kunnen rennen van een 5K-run, een (halve) marathon en meer. Op basis van een aantal vragen maakt de app doelen voor je aan, die vervolgens meegroeien met jouw prestaties. Je kunt ook zelf kiezen op welke dagen je gaat sporten, zodat je het zelf aan je dagelijkse leven kunt toevoegen. Iedere week krijg je een overzicht en een doelstelling voor de volgende week.

Heb je een Apple Watch? Dan doet Runkeeper nog meer. Je kunt dan je iPhone thuis laten en alleen met je horloge trainen. Voor het rennen kan je aangeven in welk tempo je wil rennen en de afstand. Je kiest uit een rustige training van 20 minuten, een training van 3,6 kilometer en een kortere training van 3,2 kilometer. Bij sommige afstanden krijg je ook rustmomenten. Waarom Runkeeper deze aparte afstanden aanhoudt is voor ons een raadsel, maar voor de beginnende hardloper zijn ze ideaal. Tijdens het rennen wordt je hartslag, tempo en de afgelegde afstand op je Apple Watch getoond.

Na je workout worden je activiteiten gesynchroniseerd met HealthKit. In de Gezondheid-app van Apple krijg je een gedetailleerd overzicht wat gecombineerd kan worden met andere apps die HealthKit ondersteunen. Ook je gewone activiteiten zoals traplopen en wandelen worden getoond als deze door je iPhone of Apple Watch worden gemeten.

Meer apps voor hardlopers

Apps voor gevorderde hardlopers

Strava GPS Running and Cycling (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 14.0+) - Dé app voor fietsen, lopen en zwemmen. Grootste pluspunt is de actieve community.

+ , iOS 14.0+) - Dé app voor fietsen, lopen en zwemmen. Grootste pluspunt is de actieve community. adidas Running - Sporttracker (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Deze hardloop-app zit boordevol handige functies. Tegen betaling kun je naar verhalen luisteren, zodat je je geen moment verveelt. Werkt ook op Apple Watch.

+ , iOS 13.0+) - Deze hardloop-app zit boordevol handige functies. Tegen betaling kun je naar verhalen luisteren, zodat je je geen moment verveelt. Werkt ook op Apple Watch. Map My Run by Under Armour (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Heeft een community met meer dan 40 miljoen leden, dankzij deze app. Tegenwoordig eigendom van Under Armour, het kledingmerk. Zoek met de Routes-functie dichtstbijzijnde trainingen en sync met data van Garmin en Fitbit.

+ , iOS 12.0+) - Heeft een community met meer dan 40 miljoen leden, dankzij deze app. Tegenwoordig eigendom van Under Armour, het kledingmerk. Zoek met de Routes-functie dichtstbijzijnde trainingen en sync met data van Garmin en Fitbit. RunGo (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Vind leuke routes om te gaan hardlopen. Je kunt ook zelf routes maken.

+ , iOS 13.0+) - Vind leuke routes om te gaan hardlopen. Je kunt ook zelf routes maken. My Run Plan (gratis, iPhone + IAP , iOS 10.0+) - Een app voor gevorderde lopers. Maakt een trainingsplan op basis van je behoeften.

, iOS 10.0+) - Een app voor gevorderde lopers. Maakt een trainingsplan op basis van je behoeften. iSmoothRun (€4,99, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.1+) - Serieuze hardlopers kunnen met deze app hun metrics, zoals cadans vastleggen. Onthoudt ook hoeveel kilometer je in een bepaald paar schoenen hebt gelopen.

