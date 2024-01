Beheer je persoonlijke financiën met deze apps voor iPhone, Mac en meer

Money Pro

Money Pro is een zeer complete app voor het beheren van je financiële zaken voor zowel privé als zakelijk gebruik. Zo voeg je in een handomdraai rekeningen en uitgaves toe, voorzien van duidelijke logo’s om de categorieën aan te geven. De app heeft een strakke en professionele look, waardoor je meteen ziet dat je met serieuze zaken bezig bent. De app geeft je herinneringen voor het betalen van rekeningen en laat je cashflow zien. Money Pro gaat ook makkelijk om met vreemde valuta’s en werkt wisselkoersen automatisch bij.

Deze app is voor veel apparaten beschikbaar, zoals de Apple Watch en de Mac. Alles wordt daarbij gesynchroniseerd via iCloud, zodat je op alle apparaten de meest actuele gegevens bij je hebt. Je kunt de app afschermen met een pincode, eventueel ook met Face ID of Touch ID. De app is voor een klein bedrag te downloaden, maar wil je alles uit Money Pro halen dan zul je moeten betalen voor het Plus- of Gold-abonnement. En wil je de Mac-versie, dan kost dat ook nog eens extra.

Alle gegevens worden opgeslagen op het toestel zelf en gesynchroniseerd via iCloud, zodat je financiële gegevens op alle toestellen beschikbaar zijn. De gegevens worden niet verstuurd via de servers van de makers van de app. Meer informatie over privacy kun je vinden op de website van de appmaker.