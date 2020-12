Tijdens sommige workouts van Fitness+ krijg je een Prestatiebalk te zien. Deze laat zien hoe je je inspant ten opzichte van anderen die dezelfde workout hebben gedaan. In deze tip vertellen we je er alles over!

Als je Fitness+ in Nederland al werkend hebt gekregen kun je aan de slag gaan met de workouts. Je hebt keuze uit verschillende sporten, waaronder binnenshuis lopen en fietsen, dansen en krachttraining. De Prestatiebalk (in het Engels: Burn Bar) probeert je daarbij te motiveren. Hoe het werkt lees je hieronder.

Fitness+ Prestatiebalk: bij welke workouts?

De Prestatiebalk is alleen te zien bij de volgende workout-types:

HIIT (High Intensity Interval Training)

Hardlopen (op loopband)

Fietsen (op hometrainer)

Roeien (op roeimachine)

In totaal kun je 10 verschillende workouttypes doen met Fitness+, maar ze zijn dus niet allemaal voorzien van een dergelijke balk.

Bij de hierboven genoemde workouts zie je een Prestatiebalk, waarmee je je inspanningen kunt vergelijken met anderen die dezelfde workout hebben gedaan. Zo motiveert het je om nét iets harder te gaan. De Prestatiebalk houdt rekening met je geslacht, leeftijd en gewicht zodat de vergelijking eerlijk is. Voor het berekenen van de Prestatiebalk wordt gekeken naar je hartslag en de verbrande calorieën. Ligt de prestatie gemiddeld hoger dan bij anderen, dan scoor je goed.

Het wordt na ongeveer twee minuten sporten zichtbaar als een rode balk onder de andere stats.



Omdat je geen screenshots van Fitness+ mag maken is het scherm op deze afbeelding grotendeels zwart.

Prestatiebalk: 5 opties

Er zijn op de Prestatiebalk vijf mogelijkheden:

Behind the Pack

In the Pack

Middle of the Pack

Front of the Pack

Ahead of the Pack

Tijdens de workout is de Prestatiebalk steeds te zien. Het geeft daarbij de prestatie weer in de meest recente 2 minuten. Aan het einde zie je ook een gemiddelde. De sensoren in de Apple Watch meten al je workout-data, zoals je hartslag, actieve en totale calorieën, afstand en tijdsduur. Die gegevens zijn niet alleen te zien op je Apple Watch, maar ook op je iPhone, iPad en Apple TV, zodat je tijdens het bekijken van de workoutvideo’s meteen oog kunt houden of je je wel voldoende inspant. Ook kun je je Activiteit-ringen zien met je huidige voortgang. Sluit je een van de activiteitenringen voor staan, beweging of training dan krijg je een animatie in beeld.

Prestatiebalk uitschakelen

Apple biedt je tijdens het sporten aan om de Prestatiebalk uit te schakelen. Dit kun je doen als je niet van competities houdt of nog maar net begint. De balk is niet zo motiverend als steeds blijkt dat je minder presteert dan alle anderen. Je kunt je dan richten op je eigen fitnessdoelen en proberen om je eigen persoonlijke scores te verbeteren.

Je kunt op een later moment ook de Prestatiebalk nog uitschakelen. Bij het starten van de workout tik je rechtsonder op het vierkante icoontje.

Zet daarna de schakelaar bij prestatiebalk uit.

Meer informatie over de Prestatiebalk

De Prestatiebalk of Burn Bar meet je zogenaamde metabolic equivalent of task (MET). In feite is dit een indicatie voor de fysieke itensiteit, waarbij Apple een vergelijking maakt met andere anonieme gebruikers die eerder dezelfde workout hebben gedaan. Het berekent je mate van ‘burn’ op basis van je hartslag.

Tijdens het doen van een cardio-intensieve oefening schuift de Prestatiebalk naar rechts (goed bezig!) of naar links (je loopt wat achter). Omdat het vergeleken wordt met mensen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht en gewicht, geeft het een realistische inschatting hoe fit jij eigenlijk bent. Tijdens het sporten wordt de Prestatiebalk telkens aangepast, gebaseerd op de afgelopen twee minuten.

Let op dat de Prestatiebalk geen live wedstrijd is. Het vergelijkt dus niet je workout-statistieken realtime met anderen, maar kijkt op basis van historische gegevens, van mensen die dezelfde workout eerder hebben gedaan. Apple gebruikt daarbij anonieme data en legt geen koppeling met je Apple ID of andere persoonlijke data. Je weet dus niet wie die andere mensen zijn.

Ook is het niet mogelijk om een vriend of familielid uit te dagen via Fitness+. Wat je wel kunt doen is een vriend uitdagen voor een wedstrijd in de Activiteit-app op de Apple Watch.

Bekijk ook Wedstrijden in de Activiteit-app: zo daag je vrienden uit op de Apple Watch Met een wedstrijd in de Activiteit-app op de Apple Watch daag je je vrienden uit voor een sportieve uitdaging. Wie verzamelt er in zeven dagen de meeste punten? In deze tip leggen we je uit hoe je zo'n competitie start.

Na het beëindigen van je workout kun je de Prestatiebalk zien met je andere stats. Je ziet hier ook totale afstand, tijd, gemiddelde hartslag, tempo, calorieën en meer. Dit is afhankelijk van het type sport. Op de rode balk zie je waar je staat.

De Prestatiebalk werkt alleen voor high-intensity trainingen waarbij de juiste hartslag belangrijk is. Je moet in de juiste hartslagzone zitten om het meest profijt te hebben van de workout. Bij andere sporten zoals krachttraining gaat het meer om het juist uitvoeren van de oefeningen en telt je hartslag minder mee.

Bij hardlopen, fietsen en andere cardio-workouts is je doelhartslag meestal 70-85% van je maximale hartslag. Als vuistregel wordt vaak 220 minus je leeftijd genomen, dus voor iemand van 30 met een maximale hartslag van 190 ligt de gewenste hartslagzone tussen 95 en 162. Gelukkig hoef je hier bij het doen van oefeningen met Fitness+ niet echt op de letten. Er verschijnen in beeld al aanwijzingen in welke hartslagzone je moet zitten en vaak vertelt de trainer ook bijvoorbeeld hoeveel omwentelingen per minuut je moet maken op een fiets.

