Apple staat erom bekend dat producten lang ondersteund worden. Groot was dan ook de schrik toen bij de aankondiging van watchOS 11 bleek dat de Apple Watch Series 5 en eerder geen update meer krijgen. Ook de originele Apple Watch SE valt buiten de boot. Eerder werden bezitters van een Apple Watch Series 3 onaangenaam verrast, toen ze te horen kregen dat hun smartwatch geen update meer naar watchOS 9 zou krijgen, terwijl Apple het accessoire kort daarvoor nog in de winkel verkocht. Daarom is het bij de Apple Watch wel zo belangrijk om te weten hoelang jouw smartwatch nog updates krijgt. Hoe meer updates je nog kunt verwachten, hoe langer je er plezier van hebt. Ook is het belangrijk om te weten als je op zoek bent naar een tweedehands Apple Watch. Je wilt immers niet binnen een paar maanden met een verouderd model zitten opgescheept.

Waarom Apple Watch software updates belangrijk zijn

In ons overzicht van watchOS-versies kun je zien welke update je momenteel nog op jouw Apple Watch kunt installeren. Zo is de Apple Watch Series 6 nog te updaten naar watchOS 11, maar eerdere modellen niet. Heb je een oudere Apple Watch, dan krijg je geen nieuwe functies meer. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, maar Apple gebruikt de updates ook om bugs op te lossen en beveiligingslekken te dichten. Krijgt jouw Apple Watch geen software-update meer, dan loop je dus niet alleen de jaarlijkse nieuwe functies mis, maar ook belangrijke prestatie- en veiligheidsverbeteringen.

Zoals gezegd geeft Apple de producten ongeveer vijf jaar updates, vanaf het moment dat ze uit de handel zijn gehaald. Maar er zijn bij de Apple Watch regelmatig uitzonderingen, zoals de Apple Watch Series 3. Deze was hardwarematig niet meer vooruit te branden, waardoor het na watchOS 8 niet meer mogelijk was om het horloge nog van nieuwe updates te voorzien.

Dit is tot welk jaar de verschillende Apple Watch-modellen naar verwachting nog updates krijgen zie je in de tabel hieronder.

* Eindjaar: Hiermee bedoelen we het laatste jaar waarin er nog een grote update verschijnt.

Welke Apple Watch-modellen krijgen geen update meer?

watchOS 9.6.3 (voor Series 4 en nieuwer) – september 2023

watchOS 8.8.1 (voor Series 3 en nieuwer) – juni 2023

watchOS 8.7.1 (alleen Series 3) – augustus 2022

Overigens is het goed mogelijk dat Apple met de genoemde updates de Series 3 zo goed mogelijk toekomstbestendig heeft gemaakt en voor dit model helemaal geen volgende beveiligingsupdates meer uitbrengt.

Waarom krijgt mijn Apple Watch geen updates meer?

Apple blijft continu sleutelen aan de Apple Watch: elk jaar zit er nét iets betere hardware in. Ook komen er elk jaar nieuwe softwarefuncties bij. Om al die vernieuwingen te ondersteunen kondigt Apple in juni de nieuwe softwarefuncties aan, die tijdens de zomermaanden worden getest. In het najaar verschijnt de software-update officieel, waarbij iedereen met een geschikte Apple Watch het kan installeren.

Op een gegeven moment is het niet meer haalbaar om ook nog de oudere modellen te blijven ondersteunen. Er moeten dan teveel compromissen worden gedaan om de functies ook op oudere modellen bruikbaar te houden. Dit houdt toekomstige ontwikkelingen tegen. Bovendien is het zo dat na vijf jaar nog maar een klein percentage van de gebruikers een oudere watchOS-versie draait. Het is dan economisch niet meer haalbaar om dit te blijven onderhouden.

Het is dus niet zo dat het een kwaadaardige actie van Apple is, om je te dwingen te updaten. Als je wilt kun je je Apple Watch nog gewoon blijven gebruiken, ook al krijg je geen nieuwe functies meer. Alles blijft nog gewoon werken, je krijgt er alleen geen nieuwe mogelijkheden bij. Ter vergelijking: fabrikanten van andere smartwatches bieden vaak maar 2 of 3 jaar aan software-updates aan en bij Android Wear zijn de fabrikanten daarbij ook nog afhankelijk van Google.

Wat te doen als jouw Apple Watch geen updates meer krijgt?

Als jouw Apple Watch geen software-updates meer krijgt, is er niets aan de hand. Apple brengt nauwelijks beveiligingsupdates voor oudere modellen uit en dat is ook niet nodig, want de Apple Watch is geen gewild doelwit voor bijvoorbeeld phishing. De watchOS-versie waarop jouw Apple Watch draait is nog steeds stabiel en zal nog zeker drie jaar vooruit kunnen. Alle basisfuncties blijven gewoon werken. Wel moet je er rekening mee houden dat bepaalde apps van derden op een gegeven moment niet meer ondersteund worden.

Als je een nieuwe iPhone koopt, kun je die gewoon met je wat oudere Apple Watch blijven gebruiken, want dit wordt gewoon ondersteund.

Welke Apple Watch kan ik beter niet meer kopen?

Als het gaat om ondersteuning voor software-updates, dan kun je het beste kiezen voor de modellen van 2022 of nieuwer. Oftewel:

Op zich kun je met de Apple Watch Series 7 ook nog wel vooruit, maar het zal lastig zijn om die nog in de winkel te vinden. We hebben gemerkt dat voorgaande modellen al snel uit het assortiment verdwijnen zodra de opvolger er is, ook bij populaire winkels zoals Coolblue.

Heb je een Apple Watch van 2021 of eerder en bevalt deze goed, dan kun je die natuurlijk gewoon blijven gebruiken zolang de batterij goed is. Zo niet, dan wordt het tijd om een nieuwe Apple Watch te kopen. Welke modellen we aanraden zie je in ons overzicht!

