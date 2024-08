Wanneer is mijn iPad te oud?

Je bent zo oud als je je voelt - en dat geldt ook voor iPads. Toch is er een moment dat de iPad echt aan vervanging toe is. In deze gids lees je wat de levensduur van een iPad bepaalt en wanneer de iPad te oud is om nog prettig te kunnen gebruiken.

Hoe lang gebruik jij je iPad, voordat je een nieuwe koopt? De producten van Apple gaan lang mee en voor de iPad geldt dat nog eens extra. De tablet ligt meestal thuis op de bank of zit in een dikke beschermhoes. De kans dat hij op de straatstenen kapot valt is niet zo groot. De levensduur wordt dan ook vooral bepaald door de software en de interne componenten. Sommige mensen doen vijf jaar of langer met een iPad en dat is natuurlijk helemaal prima, want spullen langer gebruiken is beter voor het milieu. Maar er komt een moment dat de iPad toch echt aan vervanging toe is. Hier zijn 4 aanwijzingen dat een iPad te oud is.

Apple brengt jarenlang software-updates uit. Zo kun je de iPad Pro’s uit 2018 nog updaten naar iPadOS 18. Ook oudere modellen kun je vaak nog updaten naar redelijk recente softwareversies zoals iPadOS 15 en 16. Daarmee heb je vrijwel alle mogelijkheden tot je beschikking om te kunnen internetten, films te kijken en meer. Vind je het leuk om elk jaar uit te kijken naar de nieuwe functies die Apple in petto heeft en wil je ze meteen proberen op je iPad? Dan is het tijd voor een nieuwe. Maar is de iPad vooral bedoeld voor basisfuncties, dan hoef je niet wakker te liggen van het feit dat er geen software-updates meer uit komen. Je krijgt weliswaar geen nieuwe functies meer, maar daar zat je misschien ook helemaal niet op de wachten.

Het wordt anders als Apple geen beveiligingsupdates meer uitbrengt. Ook voor oudere iPads verschijnen er regelmatig kleine updates die gaten in de beveiliging dichten. Apple doet dit voor iPads die maximaal ongeveer tien jaar oud zijn. Je kunt een iPad daarna nog gewoon blijven gebruiken, maar echt veilig is het niet. Je loopt het risico dat een kwaadwillende in jouw privédata kan kijken en dit kan gebruiken voor financieel gewin.

#2 iPad wordt traag

Een topmodel zoals de iPad Pro zal het langer volhouden dan een instapmodel. Dat komt omdat de duurdere modellen altijd worden voorzien van de nieuwste en meest krachtige chip. Dit zorgt ervoor dat ze langer software-updates krijgen, maar ook dat de tablet vlot blijft reageren tijdens het gebruik. Simpelweg omdat de hardware beter en toekomstbestendiger is. Voelt een iPad erg traag aan, dan is hij niet meer prettig in gebruik en wordt het tijd voor een nieuwe.

#3 iPad-batterij is snel leeg

Batterijen zijn gevoelig voor slijtage. Dit is een onomkeerbaar proces, waar de fabrikant niet zoveel aan kan doen. Bij een groot formaat tablet met een hoge batterijcapaciteit zul je hier niet zoveel van merken, maar bij kleinere tablets is het vervelend als je steeds een oplader bij de hand moet hebben. Je zou kunnen overwegen om een nieuwe batterij erin te laten zetten, maar hier zijn ook kosten aan verbonden. Waarschijnlijk kun je voor 100-200 euro meer overstappen naar een gloednieuwe iPad waar je veel langer plezier van zult hebben.

De iPad mini 2021 zit nog steeds in het assortiment en kan nog jarenlang mee – maar de batterij geeft het wel eerder op dan bij een 13-inch iPad.

#4 Jouw favoriete app werkt niet meer

Als je iPad op een oudere softwareversie draait, hoeft dat geen enkel probleem te zijn. Veel apps houden wel rekening met oudere iPads die nog op iPadOS 15 of 16 draaien. Maar het wordt anders als je afhankelijk bent van een veel oudere iPadOS-versie. Ontwikkelaars van third party-apps blijven deze oudere software-versies niet eeuwig ondersteunen en dat is logisch. Het houdt nieuwe functionaliteit tegen, als ze steeds rekening moeten houden met een handjevol gebruikers die nog een oude iPad hebben. Dat geldt trouwens ook voor de software van Apple: als je Garageband op de iPad wilt gebruiken heb je daar minimaal iPadOS 17.4 voor nodig. Werkt jouw favoriete app niet meer, dan is het tijd voor een nieuwe iPad.

Bekijk ook Geschikte apps zoeken voor je oudere iPad Voor oudere apparaten zoals de originele iPad 1, 2, 3 en 4 zijn nog steeds apps te vinden. Wij geven enkele tips om oudere versies van apps te vinden en om te achterhalen welke recente apps nog steeds geschikt zijn voor oude iPads en oudere iOS-versies.

Conclusie: wanneer is jouw iPad te oud?

Een iPad is te oud op het moment dat hij te traag wordt om nog prettig te kunnen gebruiken. Ook vinden we een iPad te oud op het moment dat er geen beveiligingsupdates meer uitkomen. Dit geldt voor iPads die ongeveer 10 jaar of ouder zijn. Je doet er dan verstandig aan om een nieuwer model te kopen, zodat je veilig gebruik kunt maken van je iPad.

Met een oude iPad kun je trouwens nog genoeg doen. Bij inruil krijg je er niet zoveel voor, maar er zijn wel allerlei andere toepassingen te bedenken. Een goed idee is om je oude iPad als fotolijstje te gebruiken. Dat is ook mogelijk als de iPad geen beveiligingsupdates meer krijgt, want je kunt zo’n fotolijstje volledig offline gebruiken.

Welke iPad je moet hebben, lees je in ons overzicht iPad kopen, waar we de nieuwste modellen aan je voorstellen en vertellen welke je beter wel en niet kunt kopen.