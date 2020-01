Er is momenteel een storing bij de App Store. Is er een storing bij Apple? In deze lijst houden we recente grote storingen bij, zodat je weet wat er speelt. Ook geven we tips bij storingen.

App Store storing 24 januari 2020

Sinds ongeveer 15:00 vanmiddag is er in de App Store een storing gaande. Hierdoor kun je mogelijk geen apps downloaden of updates installeren. Je krijgt mogelijk een (Engelstalige) melding dat je aankoop op dit moment niet gedaan kan worden. We hebben van meerdere iCulture-lezers meldingen gekregen en ook op Allestoringen stijgt het aantal meldingen nog steeds.

Eerdere Apple-storingen in 2019

Hieronder lees je over eerdere storingen die in 2019 optraden met iCloud, App Store en andere diensten.

Storing 16 oktober 2019

iCloud, Apple Music, App Store en andere diensten hadden last van een storing. Dit gold voor bijna alle online diensten van Apple, inclusief de iTunes Store en iCloud.

4 juli 2019 – Alle iCloud-diensten onbereikbaar

Voor sommige gebruikers zijn momenteel alle iCloud-diensten onbereikbaar. Het gaat hierbij om Foto’s, Mail, Zoek mijn Vrienden, Adresboek, Agenda, Backup en meer. Gebruikers hebben problemen bij het inloggen met hun iCloud-account. Op Apple’s storingspagina is te zien dat het vrijwel alle iCloud-diensten betreft. Ook apps van derden kunnen last hebben, als ze data synchroniseren met iCloud.

25 april 2019 – Apps downloaden lukte niet door constante melding

Zowel op Twitter als op Apple’s supportforum werd geklaagd dat het niet lukte om apps te downloaden of te updaten. Er verscheen bij een aantal gebruikers een melding dat de voorwaarden gewijzigd waren. Het accepteren of wegtikken van deze melding had helaas geen zin.

Bekijk ook App wil niet downloaden of installeren? 12 oplossingen die je kunt proberen Heb je last van apps die tijdens het installeren of downloaden vastlopen? Dat kan allerlei oorzaken hebben. Een storing bij de App Store, een slechte internetverbinding, de app is offline gehaald: met deze 12 tips zorg je ervoor dat je vastgelopen appdownloads weer in gang kunt zetten.

14 maart – iCloud-problemen bij sommige diensten

Had je problemen met bepaalde functies van iCloud, dan lag het niet aan jou. Apple’s officiële statuspagina laat zien dat er problemen met diverse iCloud-functies waren. Het gold voor bijna alle onderdelen, van agenda en contacten tot notities, backups en meer. De diensten zelf zijn niet offline, maar het kon gebeuren dat ze traag zijn of helemaal niet reageren. Zo kun je bijvoorbeeld geen backups maken of in de Bestanden-app zoeken. Het is nog onduidelijk waaraan het ligt.

1 februari – Traag updaten van apps

Het updaten van apps via de App Store verliep in februari 2019 traag. Bij sommige mensen waren de appupdates na twee dagen nog steeds niet automatisch geïnstalleerd, of ze keerden steeds terug. Apple statuspagina meldde geen problemen.

Tips bij storingen

Als de App Store een raar resultaat laat zien of gek gedrag vertoont, dan dat vaak kortstondig. Vaak heeft ook maar één persoon er last van en is het niet reproduceerbaar. Oftewel: als je het een uurtje later opnieuw probeert, zal het probleem meestal alweer zijn opgelost.

Geen verbinding met App Store

Heb je te maken met de melding Verbinding met App Store mislukt, dan leggen we in een aparte tip uit wat je daaraan kunt doen. Het kan zowel aan de App Store zelf liggen als aan een verbindingsprobleem, dus het is handig om te weten waar je de oorzaak moet zoeken.

Bekijk ook Verbinding met App Store mislukt: dit kun je eraan doen Krijg je een melding 'Verbinding met App Store mislukt' of 'Verbinding met iTunes Store mislukt'? Of krijg je alleen een witte pagina te zien? Met deze tips helpen we je weer op weg.

App wil niet updaten

Is het probleem dat je apps niet kunt downloaden of dat ze niet willen updaten, dan lees je hierover meer in onderstaande tip. Vaak gaat het om een individueel probleem; vraag aan vrienden of zij er ook last van hebben of probeer het op een later moment nog eens.

Bekijk ook App wil niet downloaden of installeren? 12 oplossingen die je kunt proberen Heb je last van apps die tijdens het installeren of downloaden vastlopen? Dat kan allerlei oorzaken hebben. Een storing bij de App Store, een slechte internetverbinding, de app is offline gehaald: met deze 12 tips zorg je ervoor dat je vastgelopen appdownloads weer in gang kunt zetten.

App(-update) nog niet zichtbaar

Je kunt ook te maken krijgen met vastgelopen App Store-updates of dat updates van bepaalde apps niet te zien zijn. Dit doet zich regelmatig voor bij gloednieuwe app of bij updates van erg populaire apps. Om de servers niet te veel te belasten vindt de uitrol van dergelijke apps of updates vaak geleidelijk plaats. Het kan ook zijn dat je over een geweldige nieuwe app hebt gelezen, maar dat de uitrol per land plaatsvindt. Zo komen populaire nieuwe games vaak eerst in Australië en Nieuw-Zeeland beschikbaar. Daardoor kan het gebeuren dat je overal op internet al reviews ziet van een dergelijke game, maar dat hij voor jou nog niet zichtbaar is. Apple biedt ontwikkelaars ook binnen één land de mogelijkheid om updates geleidelijk uit te rollen.

App Store foutmeldingen onderdrukken

Als de storing leidt tot allerlei storende meldingen, zet dan je toestel op Niet Storen of schakel tijdelijk het automatisch updaten van apps uit, zolang de storing duurt. Het is meestal binnen een paar uur weer verholpen. Je doet dit via Instellingen > iTunes Store en App Store. Onder Automatische downloads zet je de schakelaar bij Apps uit.

Heeft de storing te maken met iCloud-diensten, dan kun je het beste tijdelijk de Energiebesparingmodus inschakelen, want dit voorkomt dat de iPhone constant nieuwe informatie opvraagt van diensten die op dat moment niet werken. Je doet dit via: Instellingen > Batterij > Energiebesparingsmodus. Of vraag Siri “Zet energiebesparing aan”.

Bij meldingen van de App Store kun je ook nog Instellingen > Privacy > Analyse > Deel iPhone-analyse uitschakelen. Dit stopt de communicatie met de App Store als je een app opent. Vergeet deze instellingen niet weer terug te zetten als de storing voorbij is.

Alles over iCloud-storingen

De meeste storingen bij Apple hebben te maken met iCloud. Wil je meer weten over iCloud-storingen en hoe je de status van iCloud-diensten opvraagt? Lees dan onderstaande tip!