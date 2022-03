Apple heeft twee soorten toetsenbordhoezen voor de iPad: het Magic Keyboard voor iPad en het Smart Keyboard Folio. In dit artikel vergelijken we het Magic Keyboard met het Smart Keyboard Folio en zetten we de verschillen op een rij. Welke past het beste bij jou?

iPad Magic Keyboard vs Smart Keyboard Folio

Elke iPad heeft een eigen schermtoetsenbord, maar wie wat meer comfort wil kan kiezen voor een iPad-toetsenbordhoes. Er zijn talloze varianten met ingebouwd toetsenbord, maar waaronder twee stuks van Apple: het Magic Keyboard voor iPad en Smart Keyboard (Folio). Tussen deze toetsenborden zit een behoorlijk prijsverschil, maar wat zijn de verschillen in functies? We laten je de verschillen tussen het Magic Keyboard en Smart Keyboard voor iPad zien en geven je koopadvies voor het juiste toetsenbord.

6 verschillen tussen iPad Magic Keyboard en Smart Keyboard Folio

Wat vooraf goed is om te weten, is dat het Magic Keyboard voor iPad alleen geschikt is voor de iPad Pro en iPad Air zonder thuisknop, terwijl het Smart Keyboard er ook is voor de standaard iPad. Het Smart Keyboard is er in twee varianten: de gewone versie en het Smart Keyboard Folio. De gewone versie is alleen voor de standaard iPad, terwijl de Folio-variant bedoeld is voor de iPad Pro en iPad Air zonder thuisknop. Het grootste verschil is dat de Folio-variant de complete achterkant bedekt, terwijl de gewone versie alleen de voorkant bedekt.

#1 Prijs: een groot prijsverschil tussen Magic Keyboard en Smart Keyboard

Het grootste verschil voel je meteen in je portemonnee: het Magic Keyboard voor iPad is er vanaf €339,-, terwijl het Smart Keyboard beschikbaar is vanaf €179,-. Het Magic Keyboard is dus bijna twee keer zo duur. Dat geldt ook voor de grotere variant van het Magic Keyboard (€399,-) en de uitgebreidere Smart Keyboard Folio (€199,-). Het prijsverschil is er niet voor niks: het Magic Keyboard is een stuk geavanceerder, maar er zitten ook nadelen aan. Deze bespreken we verderop.

Verschillen prijs Magic Keyboard voor iPad en Smart Keyboard Magic Keyboard Smart Keyboard Folio Smart Keyboard Prijs (12,9-inch) €399,- €219,- – Prijs (11/10,9-inch) €339,- €199,- – Prijs (10,2/10,5-inch) – – €179,-

#2 Toetsenbord: een groot verschil

Qua toetsenbord zit er een groot verschil tussen de twee modellen. Het Magic Keyboard heeft een toetsenbord dat vergelijkbaar is met Apple’s gewone Magic Keyboard voor Mac. Het mechanisme is ook gelijk met dat van de recente MacBooks (schaarmechanisme), waardoor het typgevoel nagenoeg gelijk is. Met een key travel van 1mm typ je net alsof je achter een laptop zit. In het donker typen is ook geen probleem, want er zit ook nog toetsenbordverlichting op.

Het Smart Keyboard (Folio) is een stuk dunner en heeft daardoor ook een veel platter toetsenbord. Over alle toetsen zit een soort stoffen laag die je heel lichtjes in kan drukken. De kans dat je mis typt is daardoor wat groter, maar als je niet zo heel vaak typt is dit toetsenbord ook meer dan prima. Door de stoffen afwerking is het gevoel van de toetsen ook wat anders en dat kan in het begin behoorlijk wennen zijn. Er is geen toetsenbordverlichting, dus dat is ook zeker iets om rekening mee te houden.

Overigens ontbreekt op beide toetsenborden de reeks functietoetsen en de escape-toets.

#3 Ingebouwd trackpad: alleen op het Magic Keyboard

Een grote reden voor het prijsverschil, is dat het Magic Keyboard voor iPad een ingebouwd trackpad heeft. Hiermee kan je de cursor op de iPad bedienen en mee klikken, zodat je de iPad meer als laptopvervanger kan gebruiken. Dat is vooral handig als je lange werkzaamheden op de iPad doet, bijvoorbeeld je administratie. Het bedienen is ook iets prettiger, omdat je dan niet met je vinger een rechtopstaande iPad hoeft te bedienen. Dat is voor een touchscreen toch een wat onnatuurlijkere houding.

Gebruik je een Smart Keyboard (Folio), dan kun je daar altijd nog zelf een losse muis of trackpad bij aansluiten. Maar deze is dus niet standaard ingebouwd.

#4 Standen: verschillende kijkhoeken en meer

Zowel het Magic Keyboard voor iPad als het Smart Keyboard hebben meerdere kijkhoeken. In het Magic Keyboard bevestig je de iPad tegen de achterkant en hangt deze zwevend boven het toetsenbord. Aan de achterkant zit op tweederde een soort scharnier, waarmee je de iPad wat naar achteren kan kantelen. De kijkhoek is tot 130 graden verstelbaar. Doordat je hem zelf tot op zekere hoogte af kan stellen, zit je niet vast aan van tevoren bepaalde kijkhoeken. Een nadeel is wel dat het Magic Keyboard voor iPad alleen in een soort laptopstand te gebruiken is. Je kan het toetsenbord niet achter de iPad klappen, zodat je iPad als tablet kan gebruiken. Liever je iPad zonder toetsenbord ervoor gebruiken, dan moet je hem helemaal van het Magic Keyboard afhalen.

Het Smart Keyboard (Folio) is in het gebruik een stukje flexibeler. Hoewel er bij de Folio-versie maar twee standaard kijkhoeken op zitten om mee te typen (bij de gewone versie heb je zelfs maar één stand), kun je bij beide versies de voorkant wel helemaal omslaan en achterover klappen tegen de achterkant van de iPad. Je kunt je iPad dan ook gewoon zonder toetsenbord ervoor blijven gebruiken, zonder dat je de hoes los hoeft te halen. Bovendien heeft de gewone versie (die alleen voor de iPads met thuisknop is) een extra stand om de iPad rechtop te zetten, bijvoorbeeld voor video’s kijken. De Folio-versie voor iPads zonder thuisknop heeft dat officieel niet.

#5 Kleuren: meer keuze bij Magic Keyboard

Het Magic Keyboard is beschikbaar in twee kleuren: wit en zwart. De zwarte variant neigt iets meer naar donkergrijs. Bij het Smart Keyboard (Folio) is er maar één kleur: houtskoolgrijs. Er is helaas geen andere variant. Het Smart Keyboard Folio is dus wel iets lichter qua kleur dan het zwarte Magic Keyboard, hoewel het niet veel verschilt.

Hou er rekening mee dat door slijtage de kleur op den duur wat af kan nemen. Het materiaal staat erom bekend om wat slijtageplekken te vertonen. Aangezien het materiaal op alle types gelijk is, zal de slijtage ook hetzelfde zijn. Hou er wel rekening mee dat de witte variant sneller viest wordt en dat vuil op de toetsen ook sneller zichtbaar is.

#6 Gewicht: Magic Keyboard is geen veertje

Wat je zeker mee moet nemen in je overweging, is het gewicht van het toetsenbord. Het Magic Keyboard voor de 11-inch iPad Pro weegt op zichzelf al ruim 600 gram. Dat is meer dan de iPad Pro zelf. Ter vergelijking: het Smart Keyboard Folio voor dezelfde 11-inch iPad Pro weegt nog geen 300 gram. Als vuistregel kun je er dus vanuit gaan dat het Magic Keyboard ongeveer twee keer zo zwaar is. Dat ga je sowieso merken als je de iPad vaak met je meeneemt.

#7 Extra functies: usb-c poort bij Magic Keyboard

Een laatste belangrijke verschil is dat het Magic Keyboard voor iPad nog een extra functie heeft. In het scharnier waarmee je hem open klapt, zit een extra usb-c-poort. Deze poort is bedoeld om de iPad gemakkelijker op te laden, zodat de poort op de iPad zelf vrij blijft voor bijvoorbeeld een externe schijf of een ander accessoire. De usb-c-poort op het Magic Keyboard is dus niet bedoeld om het toetsenbord op te laden, want hij gebruikt het stroom van de iPad zelf. Het Smart Keyboard heeft verder geen extra mogelijkheden of andere functies.

Dit zijn nog alle verschillen tussen het iPad Magic Keyboard en Smart Keyboard in een overzichtelijke tabel:

Verschillen Magic Keyboard voor iPad en Smart Keyboard Magic Keyboard Smart Keyboard Folio Smart Keyboard Geschikte iPads • iPad Pro (zonder thuisknop)

• iPad Air • iPad Pro (zonder thuisknop)

• iPad Air • iPad Pro (met thuisknop)

• iPad (met thuisknop) Prijs (12,9-inch) €399,- €219,- – Prijs (11/10,9-inch) €339,- €199,- – Prijs (10,2/10,5-inch) – – €179,- Toetsenbord Volledig toetsenbord met schaarmechanisme Volledig toetsenbord Volledig toetsenbord Key travel 1mm – – Toetsenbordverlichting √ – – Ingebouwd trackpad √ – – Toetsenbordverlichting √ – – Standen Verstelbaar met kijkhoek tot 130 graden 2 standen 1 stand Tabletstand – √ √ Aansluiting Smart Connector (achterkant) Smart Connector (achterkant) Smart Connector (zijkant) Gewicht 710/601 gram 407/297 gram +- 250 gram Kleuren • Zwart

• Wit Houtskoolgrijs Houtskoolgrijs Extra aansluiting Usb-c – –

Overeenkomsten iPad Magic Keyboard en Smart Keyboard (Folio)

Beide toetsenborden hebben ook veel overeenkomsten. Dit zijn ze:

Aansluiting : Alle Apple-toetsenborden voor iPad werken met de magnetische Smart Connector.

: Alle Apple-toetsenborden voor iPad werken met de magnetische Smart Connector. Stroomvoorziening : Ze werken allemaal zonder batterij. De stroom is afkomstig van de iPad zelf, dankzij de Smart Connector.

: Ze werken allemaal zonder batterij. De stroom is afkomstig van de iPad zelf, dankzij de Smart Connector. Bescherming : Alle modellen beschermen het scherm van de iPad. De iPad gaat automatisch aan als je de hoezen open klapt. Het Magic Keyboard en Smart Keyboard Folio beschermen ook de gehele achterkant. Het gewone Smart Keyboard heeft dat niet.

: Alle modellen beschermen het scherm van de iPad. De iPad gaat automatisch aan als je de hoezen open klapt. Het Magic Keyboard en Smart Keyboard Folio beschermen ook de gehele achterkant. Het gewone Smart Keyboard heeft dat niet. Materiaal : De buitenkant van de hoezen is gemaakt van hetzelfde siliconenachtige materiaal.

: De buitenkant van de hoezen is gemaakt van hetzelfde siliconenachtige materiaal. Toetsenindeling: Alle modellen zijn verkrijgbaar met een QWERTY- of AZERTY-indeling. Je hebt ook exact dezelfde toetsen tot je beschikking.

Alternatieven voor Magic Keyboard en Smart Keyboard

Er zijn naast Apple’s eigen opties ook nog allerlei alternatieven. Logitech maakt diverse toetsenbordhoezen voor de iPad, zowel met als zonder ingebouwd trackpad. Logitech heeft de Folio Touch, maar ook de Combo Touch met trackpad. Deze maken bijna allemaal gebruik van de Smart Connector, dus opladen is niet nodig. In ons artikel met iPad-toetsenbordhoezen lees je er meer over.

Bekijk ook De beste iPad-toetsenbordhoezen: makkelijker typen en bescherming voor onderweg Wil je graag makkelijk typen op een iPad en hem tegelijkertijd goed beschermen als je onderweg bent? Dat kan met deze toetsenbordhoezen voor de iPad. We zoeken de beste toetsenbordhoes voor de iPad die bij jou past.

Conclusie iPad Magic Keyboard vs Smart Keyboard Folio

Nu je alle verschillen tussen het iPad Magic Keyboard en het Smart Keyboard (Folio) weet, begrijpt je misschien ook beter waar het grote prijsverschil door komt. Het Magic Keyboard voor iPad is er vooral voor iedereen die de iPad wil gebruiken als laptopvervanger of er langdurig aan een bureau op wil werken. Dankzij het ingebouwde trackpad kun je de iPad makkelijk bedienen en voelt hij meer als een laptop. Je hebt geen losse muis of trackpad nodig en dankzij het schaarmechanisme gaat het typen net als op je MacBook of Mac. Wil je slecht af en toe typen, dan is het Smart Keyboard Folio ook vaak voldoende. Met dit toetsenbordhoes kun je gemakkelijk kortere stukken tekst schrijven en kun je de iPad ook tegelijkertijd gemakkelijk in tabletstand gebruiken.

Ga het Magic Keyboard voor iPad kopen als…

…je geen problemen hebt met de hoge prijs.

…je de iPad veel als laptopvervanger wil gebruiken.

…je graag met een trackpad werkt.

…je de iPad niet vaak met je meeneemt.

…je graag een witte hoes wil.

Ga het Smart Keyboard Folio kopen als…

…je een draagbare toetsenbordhoes van Apple zoekt.

…je alleen af en toe wat stukjes wil typen.

…je je iPad ook vaak als tablet wil gebruiken.

…een trackpad niets voor jou is.

…je niet meer dan €200,- wil uitgeven.

Ga het Smart Keyboard kopen als…

…je een standaard iPad hebt.

…het goedkoopste model toetsenbordhoes van Apple wil.

…je de iPad graag rechtop wil zetten.