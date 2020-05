Tips voor de Foto’s app op iPhone en iPad

We maken allemaal foto’s met onze iPhone of iPad, waardoor we ook allemaal te maken krijgen met de standaard Foto’s-app van Apple. Maar je kunt met de Foto’s-app meer doen dan op het eerste gezicht lijkt. Zo kun je met sleepbewegingen meerdere foto’s eenvoudig selecteren, kun je makkelijk zien waar je foto’s gemaakt zijn en bekijk je foto’s van een bepaalde periode. Na het lezen van onderstaande tips voor de Foto’s app haal je veel meer uit je kiekjes.



#1 Meerdere foto’s tegelijk selecteren

Het maken van een foto met bijvoorbeeld je iPhone is zo gedaan. Hierdoor kan je iPhone op den duur volraken met een heel veel foto’s, screenshots en meer. Maar wist je dat het verwijderen van deze foto’s makkelijker kan dan op het eerste gezicht lijkt? In het Foto’s-tabblad en bij Albums > Recent, zie je een compleet overzicht van alle kiekjes die op je toestel staan. Tik op Selecteer en je kunt de foto’s één voor één selecteren. Maar dit kan ook sneller, want door je vinger over de foto’s te slepen, kun je een hele rits aan foto’s aanvinken. Hierdoor kun je ze bijvoorbeeld in één keer weggooien. Je kunt ook complete verzamelingen aan foto’s verwijderen die al standaard door je toestel gegroepeerd worden. Dit doe je in het Foto’s-gedeelte van de app. In onze tip lees je precies de stappen voor het verwijderen en selecteren van meerdere foto’s op de iPhone en iPad.

#2 Bekijken waar je foto’s gemaakt zijn

Wist je dat je snel en eenvoudig kunt zien op welke locaties je foto’s gemaakt zijn? Bij elke individuele foto check je de locatie door deze te openen en de foto omhoog te vegen. Je ziet een kaartje met daarop de locatie van de foto. Bij elke foto die je maakt, wordt de exacte locatie opgeslagen. Je kan ook een kaart bekijken vanuit het Foto’s tabblad. Kies voor Maanden of Dagen en tik bij een collectie op de drie puntjes, gevolgd door Toon kaart. Het is vooral handig om te zien waar je allemaal geweest bent.

#3 Siri vragen om foto’s op te zoeken

Ook Siri kan jou helpen bij het opspeuren van foto’s. Dit is vooral handig als je een grote fotobibliotheek hebt en op zoek bent naar een specifieke foto. Als je weet op welke dag die foto gemaakt is, dan stel je die vraag simpelweg aan Siri. Of als je alleen foto’s van vorige week wil zien, geef je Siri gewoon de juiste opdracht. Stel de vraag en Siri opent automatisch de foto’s app met de juiste resultaten. Dit werkt ook door te vragen naar foto’s die op een locatie gemaakt zijn. Je kunt zelfs alleen om video’s vragen die op een bepaalde locatie geschoten zijn.

#4 Handmatig naar foto’s zoeken

Als zoeken via Siri nou niet jouw ding is, dan kun je ook zelf handmatig zoeken naar foto’s. Open de Foto’s-app en tik op Zoeken. Je kunt hier zoeken op plaats, datum (bijvoorbeeld een maand van een specifiek jaar) of zelfs de naam van een persoon. Je moet hiervoor wel personen aan foto’s in de app koppelen. Tot slot kun je zelfs zoeken op categorie, bijvoorbeeld auto’s, optredens, sneeuw, dieren of gebouwen. Je kan ook meerdere zoektermen combineren, zodat je kan filteren op de juiste resultaten.

#5 Foto’s van een jaar geleden bekijken

Dit trucje kent zijn oorsprong op de iPhone 6s, maar is inmiddels op alle toestellen beschikbaar. Met een Quick Action op het appicoon kun je bij verschillende apps direct naar veelgebruikte functies springen. Met de Foto’s-app krijg je vier opties: Recent, favorieten, zoeken en foto’s van een jaar geleden. Kies de laatste optie en de Foto’s-app laat meteen zien welke foto’s je een jaar geleden gemaakt hebt. Staan er geen oudere foto’s op je toestel, dan krijg je foto’s uit een omliggende periode te zien. Een alternatieve manier om foto’s van een jaar geleden te bekijken, is door naar Zoeken te gaan en te tikken op Een jaar geleden.

#6 Foto’s sneller delen

We hebben meerdere tips voor de Foto’s app als je je foto’s wil delen. Heb je een prachtfoto gemaakt of een hele collectie van je vakantie? Dan zijn er meerdere manieren deze te verspreiden. Je kan bijvoorbeeld gebruikmaken van iCloud-fotodelen. Je maakt een groep aan (bijvoorbeeld met familieleden) en iedereen kan dan foto’s aan dit gezamenlijke album toevoegen. Iedereen kan op foto’s reageren of ze liken. In de instellingen bij het album (bij de knop Personen) kun je kiezen of abonnees kunnen posten. Je kan daar ook de optie Openbare website aanzetten, zodat iedereen met een link de foto’s kan bekijken.

Wil je zelf bepalen met wie je een reeks foto’s deelt, zonder dat je deze telkens via WhatsApp of iMessage moet delen, dan kan dat ook via iCloud. Je kan namelijk foto’s delen via een link delen in iCloud. Je moet hiervoor wel iCloud-fotobibliotheek ingeschakeld hebben, maar de rest spreekt vanzelf.

#7 Foto’s markeren

Je weet misschien wel dat je foto’s kan bewerken door een foto te kiezen en te tikken op Wijzig. Je kan een foto bijsnijden, filters toepassen en allerlei andere geavanceerde taken doen. Maar er is ook een verstopte functie genaamd Markering. Daarmee kun je tekenen op een foto. Je hebt een pennetje, markeerstift, potlood en een gummetje. Er is zelfs een lineaal om rechte lijntjes te kunnen trekken. Je kan tot slot ook tekst, pijlen, spraakballonnen en nog andere symbolen toevoegen.

#8 Verwijderde foto’s terughalen

Van alle tips voor de Foto’s app voor de iPhone en iPad komt deze voor de meeste mensen van pas. Want het is je misschien wel eens gebeurd: tijdens het opruimen van je fotobibliotheek verwijder je per ongeluk die ene kostbare foto, waar je zulke warme herinneringen aan overgehouden hebt. Geen paniek! Want de Foto’s-app zet alle foto’s eerst in een soort prullenbak, waar je ze altijd weer uit kan vissen. Foto’s blijven hier dertig dagen in bewaard, waarna ze uiteindelijk definitief gewist worden. Je hebt dus ongeveer een maand de tijd om een verwijderde foto alsnog terug te halen. Je vindt dit onder het kopje Albums en dan helemaal onderaan bij Recent verwijderd.

