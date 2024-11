Na ruim vijf jaar stilte is er eindelijk nieuws rondom Monument Valley 3. Vandaag is namelijk de eerste trailer van de game verschenen, waarin we een schimp zien van de puzzels die je tijdens dit avontuur dient op te lossen. Qua structuur lijkt de game veel op zijn voorgangers en dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws. In dit derde deel speel je met Noor, die op zoek gaat naar een nieuwe energiebron om het licht in de wereld te laten blijven schijnen. In de game neem je ook plaats in de zeilboot, waarmee je vrij door de wereld vaart.

Het grote verschil zit hem echter in hoe je de game straks kunt gaan spelen. Monument Valley 3 zal exclusief verkrijgbaar zijn via Netflix Games. Dat betekent dat je een Netflix-abonnement nodig hebt om de game te kunnen spelen. Ben je Netflix-abonnee, dan heeft het als voordeel dat je niets voor de game hoeft te betalen.

Voorgaande delen verschenen oorspronkelijk als betaalde games in de App Store. Later kwamen de games ook beschikbaar als onderdeel van Apple Arcade. In 2019, toen de game voor het eerst aangekondigd werd, speculeerden we nog dat het derde deel wellicht beschikbaar zou komen in Apple Arcade. Apple’s gamedienst ging namelijk een paar maanden na de aankondiging van Monument Valley 3 van start, waarbij ontwikkelaar ustwo games zich ook uitgesproken had als partner. Maar de afgelopen jaren komt er vanuit ontwikkelaars veel kritiek op Apple Arcade. Wellicht dat dit meegespeeld heeft met de keuze om Monument Valley 3 alleen via Netflix beschikbaar te stellen.

Monument Valley 3 is vanaf 10 december 2024 te spelen. Later dit jaar komen ook de eerste twee Monument Valley-games beschikbaar op Netflix.