Het maken van notities op je Mac kan in de standaard Notities-app van Apple, maar er zijn nog veel meer notitie-apps te vinden in de Mac App Store en daarbuiten. Wij zetten de beste notities-apps voor macOS voor je op een rij, zodat jij de app kunt kiezen die het beste bij je past.

Notitie-apps voor de Mac

Er is nogal wat keuze als je op zoek bent naar de beste notitie-app voor de Mac die bij jou past. De ene app biedt bijna een volledige tekstverwerker, de andere app probeert het zo simpel mogelijk te houden. Sommige bieden support voor Markdown, andere bieden helemaal geen opmaakmogelijkheden. Ze zijn te gebruiken als todo-lijst, om samen met anderen aan een rapportage te werken of om je eerste roman te schrijven. Keuze genoeg! Deze gaan we hieronder bespreken:

Notities van Apple

De Notities-app op iOS is handig, maar ook op de Mac is deze vertrouwde notitie-app terug te vinden. De app synchroniseert je notities via iCloud met al je apparaten. Ook is het mogelijk om notities te delen via Berichten, AirDrop of e-mail. Wil je dat anderen je hersenspinsels niet kunnen lezen, kun je notities beveiligen met een wachtwoord. In Notities is het mogelijk om de tekst op te maken en to do-lijsten toe te voegen om af te vinken. De app ondersteunt geen Markdown.

Downloaden: Gratis te vinden in macOS.

Drafts

Drafts is een relatief nieuwe tekstverwerker voor macOS, iOS en iPadOS. Deze veelzijdige app is geschikt voor gewone notities, Markup-teksten, een dagboek, het maken van een takenlijst of zelfs om een perfecte tweet samen te stellen. Vanuit de app kun je gemakkelijk doorsturen naar Twitter. Er zitten veel functies in voor het snel noteren van tekst. Je kunt een draft maken, voorzien van tags, markeren met een vlag of archiveren voor later gebruik. Een gedachte is snel genoteerd, zodat je er later nog eens naar kunt kijken. Met de Actions-functie kun je allerlei acties toepassen op je notitie, zoals herinneringen, afdrukken, opslaan als bestand en meer. Met een Pro-account kun je zelfs je eigen acties definiëren. Een soort Post-It-notities dus, voor korte én lange teksten.

Ulysses

Vanuit Ulysses is het mogelijk om de notities direct te publiceren op WordPress of Medium. Dit maakt de app ideaal voor bloggers, maar ook voor andersoortige veelschrijvers. De app is 14 dagen gratis te gebruiken; hierna kun je kiezen voor een maand- of jaarabonnement, dat vanwege de prijsstelling alleen aantrekkelijk is voor mensen die de dienst intensief gaan gebruiken.

De app biedt Markdown-ondersteuning en je kunt bij de opmaak ook de kleur aanpassen, mocht je hier behoefte aan hebben. Er zijn opmaakmogelijkheden voor de tekst via de stylesheet-optie. Ulysses maakt gebruik van iCloud-synchronisatie zodat je op al je apparaten kunt werken. Je kunt je tekst opslaan in verschillende formaten, waaronder docx en ePub.

Bear

Bear is een simpele maar fijne notitie-app voor de Mac. De app is makkelijk te gebruiken en biedt ondersteuning voor Markdown; verdere opmaakmogelijkheden voor tekst zijn er niet. Bear is gratis te gebruiken, maar de functies zijn dan wel beperkt. Zo kun je in de gratis versie geen gebruik maken van synchronisatie tussen je iPhone, iPad en Mac. Ook het exporteren van bestanden naar bijvoorbeeld pdf of html is niet mogelijk in de gratis versie. Wel kun je bestanden exporteren naar txt, Markdown, Text Bundle, Bear Note en RFT. Je kunt afbeeldingen, bestanden en stukken code toevoegen aan de tekst. Bear heeft een Safari- en Firefox-extensie waardoor je makkelijk websites kunt overnemen in de app.

Byword

Byword is gericht op bloggers die onderweg hun teksten willen schrijven. De app biedt ondersteuning voor Markdown, waardoor headers worden overgenomen door bijvoorbeeld WordPress. Vanuit de app is het ook mogelijk om direct te publiceren naar je WordPress-blog, Tumblr, Blogger, Medium en Evernote. Byword heeft bovendien een app voor iOS en deze synchroniseren met elkaar, waardoor je je bestanden altijd bij de hand hebt. Het is tevens mogelijk om je bestanden automatisch op te slaan in iCloud of Dropbox. Deze betaalde app kan z’n geld dubbel en dwars waard zijn als de functies aansluiten op jouw behoeften.

Dropbox Paper

Dropbox Paper is de notitie-app van Dropbox. Je kunt makkelijk samenwerken met andere Dropbox-gebruikers. Ook heb je de mogelijkheid om een notitie toe te voegen aan Google Calender of Office 365. Je kunt makkelijk to do-lijsten maken en deze toewijzen aan andere gebruikers met wie je het document deelt. Dropbox Paper biedt ondersteuning voor Markdown en heeft nog meer mogelijkheden voor tekstopmaak. Je kunt hashtags gebruiken om je notities makkelijk terug te vinden. Gaan de notities over bepaalde documenten in een Dropbox-map, dan kun je hiernaar linken. Het enige minpunt van Dropbox Paper is dat het alleen in de browser te gebruiken is en geen macOS-app heeft. Er is wel een iOS-app die je kunt gebruiken, die de documenten ook synchroniseert. Je kunt dus makkelijk switchen tussen je iPhone en Mac.

Dropbox-paper vind je hier en is gratis te gebruiken.

Bekijk ook Dropbox Smart Sync maakt samenwerken tussen Mac en Windows makkelijker Met Dropbox Smart Sync kun je makkelijk samenwerken aan documenten op Mac en Windows. Ook is Dropbox Paper er nu voor iedereen.

Notability

Notability is een uitgebreide notitie-app die veel mogelijkheden biedt. In de app kun je foto’s, video’s, audio en handgeschreven tekst toevoegen en dit kun je naar eigen inzicht vormgeven. De notities kun je automatisch laten opslaan in Dropbox en Google Drive. Je hebt allerlei opmaakmogelijkheden zoals lettertype, lettergrootte en kleur van de tekst. De Mac-app is betaald en voor de iOS-app moet je opnieuw betalen. Via iCloud synchroniseert Notability de notities met al je apparaten.

Agenda Notes

Agenda Notes is een Nederlandse notitie-app voor zowel de Mac als iOS. Hoewel de naam doet vermoeden dat het om een agenda-app gaat, is het bedoeld om notities ‘op de agenda’ te zetten. Deze notities-app maakt gebruik van categorieën en subcategorieën, om al je notities overzichtelijk in te delen. Je kan aan elke notitie een datum hangen, zodat deze in chronologische volgorde in een apart overzicht te zien zijn. Je weet dan dus meteen welke notities op bepaalde dagen extra belangrijk zijn. Lees ook onze review van Agenda Notes.

Evernote

In Evernote kun je al jarenlang makkelijk allerlei notities maken. Notities delen met mensen doe je in een handomdraai. Ook kun je takenlijsten maken die je kunt afvinken. Evernote heeft een iOS-app die synchroniseert met de Mac-app, maar bij een gratis account gelden daarbij wel enkele beperkingen. Evernote biedt geen Markdown ondersteuning, maar je hebt wel de mogelijkheid om tekstopmaak te gebruiken. Meer informatie over Evernote vind je in onze gids over Evernote.

Bekijk ook Alles over Evernote op iPhone, iPad en Mac Met de Evernote maak je razendsnel allerlei notities. Teksten, lijstjes, recepten, knipsels en gedachten raak je nooit meer kwijt. Deze gids legt uit wat je met Evernote zoal kunt doen en of je Evernote Premium nodig hebt.

Zoho Notebook

Zoho Notebook heeft een leuk design. Wanneer je de app opent zie je verschillende notitieboekjes, die je helpen om overzicht te houden. Binnen de notitieboekjes kun je verschillende kaarten maken met de notities. Het is mogelijk om tekst, audio en bestanden als pdf toe te voegen. De app biedt geen ondersteuning voor Markdown, maar je hebt wel opmaakmogelijkheden voor de tekst. Snel even een notitie maken kan ook met Zoho Notebook; de app is namelijk toe te voegen aan de menubalk op de Mac. Hierdoor heb je hem altijd bij de hand.

OneNote

OneNote is onderdeel van Microsoft Office 365. OneNote is makkelijk te ordenen door gebruik te maken van verschillende notitieboekjes. Deze kun je van elkaar onderscheiden door verschillende kleuren te gebruiken. OneNote synchroniseert tussen je verschillende apparaten wanneer je ook de app voor iOS gebruikt. Je notities kun je vervolgens opslaan in OneDrive. De app biedt geen Markdown-ondersteuning, maar geeft je wel de mogelijkheid om de tekst op te maken.

Bekijk ook Overstappen van Evernote naar Microsoft OneNote Wil je overstappen van Evernote naar OneNote? Dan vind je in dit artikel tips hoe je je Evernote-notities kunt exporteren en vervolgens importeren in OneNote, zonder dat je iets kwijtraakt.

Google Keep

Google Keep heeft een leuk en origineel design dat het gevoel geeft van post-it’s. Je kunt heel makkelijk en snel kleine notities toevoegen. Deze kun je vervolgens makkelijk terugzien op al je apparaten door in te loggen met je Google-account. Ook kun je herinneringen instellen waardoor je niet vergeet wat je moet doen. Google Keep heeft een iOS-app waarin je gemaakte notities te zien zijn. Op de Mac is de app alleen in de browser te gebruiken.

Google Keep vind je hier en je kunt hem gratis gebruiken.

Bekijk ook Google Keep organiseert je notities automatisch Google Keep heeft een update gekregen die de app net weer wat slimmer maakt. Nu kun je door je notities zoeken en worden je hersenspinsels automatisch in categorieën gezet.

Simplenote

Simplenote heeft een minimalistisch design waardoor het een overzichtelijke app is. Ook biedt de app Markdown support. Wat handig is aan Simplenote is dat je makkelijk je vorige versies terug kunt kijken. Wanneer je per ongeluk iets aanpast, ben je niet direct alles kwijt. Het is mogelijk om via iCloud te synchroniseren met al je apparaten. Ook kun je samenwerken in de notities en deze delen met andere mensen. Simpelnote is gratis te downloaden.

Teksteditor

De standaard Teksteditor in macOS is ook prima te gebruiken om snel notities te maken. De app biedt geen ondersteuning voor Markdown, maar je hebt wel de mogelijkheid om de tekst op te maken. Je kunt de bestanden direct opslaan als pdf-, html- of docx-bestand. Dit kun je direct doen in iCloud, Dropbox, Google Drive of OneDrive via Finder op de Mac. Hierdoor kun je op al je apparaten bij je bestanden.

Downloaden: Teksteditor is gratis te vinden in macOS.

Meer notitie-apps voor de Mac

Er zijn nog veel meer apps waarmee je goed notities kunt schrijven op de Mac. Hier volgen nog een paar suggesties:

Pages (gratis, macOS, 11.0+) - : Apple’s eigen tekstverwerker voor de Mac is ook goed te gebruiken voor

iA Writer (€29,99, macOS, 10.11+) - : Een prima app van een Duitse ontwikkelaar, die als enige nadeel de vrij hoge (eenmalige) prijs heeft. Je kunt notities met elkaar linken, de structuur van een tekst zichtbaar maken met Syntax Control en meer.

Scrivener 3 (€48,99, macOS, 10.12+) - Een app voor schrijvers. Maak korte notities met karakterschetsen van alle personages uit je roman, of werk een script uit. Geschikt voor een filmscript, roman, onderzoeksrapport en meer, met speciale functies om alle content die je geproduceerd hebt de baas te blijven.

Veel van deze apps hebben een iOS-app waar ze mee samenwerken, maar mocht je nou benieuwd zijn welke notitie-apps voor iOS er nog meer zijn? Check dan ons overzicht!

Bekijk ook Beste notitie-apps voor iPhone en iPad De beste iPhone- en iPad-apps voor notities, aantekeningen maken en annoteren. Notability, Evernote, PDF Expert 5 en meer: welke moet je hebben?