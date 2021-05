In deze review bekijken we de Apple AirTag hanger, die in twee materialen en zes kleuren verkrijgbaar is.

Review Apple AirTag-hanger

Wil je je AirTag vastmaken aan een tas, dan is de goedkoopste optie bij Apple de AirTag-hanger. Deze kost 35 euro en is verkrijgbaar in vier kleuren. Mag het nog niet ietsje luxer, dan kun je ook kiezen voor de leren Apple AirTag-hanger van 45 euro. Je maakt deze met een lusmechanisme vast aan de tas. Je hoeft niet bang te zijn dat de hanger eraf valt, maar wil je een iets steviger bevestiging dan kun je beter voor de eerder gereviewde Apple AirTag sleutelhanger kiezen, want die gaat echt niet los. De tashanger is er in totaal in zes kleuren, dus er is altijd wel iets te vinden wat bij jouw tas past.

Tekst, review en foto's: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in april/mei 2021.



Apple AirTag-hanger van Apple in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

AirTag-hanger voor aan je tas of andere voorwerpen

Sluiting met drukknoop

Verkrijgbaar in leer (2 kleuren) of polyurethaan (4 kleuren)

Lusmechanisme, zit minder stevig vast dan de sleutelhanger van Apple

Verkrijgbaar voor 45 euro (leer) of 35 euro (polyurethaan)

Ik ben iemand die het liefst met originele Apple-accessoires rondloopt. Ik weet wel dat je voor een tiende van de prijs namaak kan kopen, maar het is meer een kwestie van principe. Als je de nieuwste iPhone van meer dan duizend euro is, mag het hoesje dat eromheen zit best iets meer kosten dan vijf euro. Wat me daarbij altijd frustreert is dat de hoesjes na een jaar vaak al de prullenbak in kunnen. De siliconenhoesjes zijn na een jaar versleten en de leren hoesjes hebben na een jaar intensief gebruik een zodanig ‘authentiek karakter’ gekregen, dat de volgende eigenaar het liefst een nieuw hoesje koopt.

Bij deze hangers voor de AirTag verwacht ik er veel langer plezier van te hebben. Apple zal niet elk jaar een nieuw model AirTag uitbrengen, dus ik ga ze wel een paar jaar gebruiken. Het exemplaar van polyurethaan zal na verloop van tijd misschien lelijk worden door slijtage, maar bij leer stoor je je daar minder snel aan en krijgt het een wat stoerder uiterlijk.

Design Apple AirTag-hanger

De AirTag-hanger van Apple maakt gebruik van een simpel lusmechanisme, dat je wel vaker bij kofferlabels ziet. Je haalt de hanger door een langwerpige uitsnede, zodat het losjes aan de tas hangt. De AirTag zelf stop je in een nauwsluitend rond gedeelte dat net als bij de sleutelhanger dichtklikt met een drukknoop. Apple heeft gekozen voor een soort geborsteld metalen knoppen, die geen cheapo uitstraling hebben. Het maakt niet uit hoe je de AirTag erin stopt: met de metalen kant met Apple-logo naar voren, of met de witte plastic kant, al dan niet voorzien van inscriptie.

Dit zijn de kleuren waar je uit kunt kiezen:

Leer: zadelbruin, rood

Polyurethaan: donkermarineblauw, zonnebloemgeel, electric orange en wit

In deze review zie je de leren hanger in bruin leer en polyurethaan hangers in geel en blauw. Wie het liefst alle accessoires in bijpassende kleuren heeft is het best af met bruin, rood, blauw en wit. Vind je het design wel mooi, maar ben je niet van plan om 35 euro of meer uit te geven, dan kun je natuurlijk altijd namaakhangers kopen. Het design is zo simpel, dat er al genoeg keuze is uit (kunst)leren en plastic hangers met precies hetzelfde uiterlijk. De kwaliteit zal misschien iets minder zijn, maar het geeft je wel de mogelijkheid om geld te besparen of voor meer kleuren te kiezen, mocht je willen variëren. Koop je een 4-pak AirTags met vier hangers van Apple, dan ben je minimaal 260 euro kwijt en da’s best prijzig.

We zijn ondertussen van Apple wel gewend dat je 50 euro voor een Apple Watch-bandje betaalt, bestaande uit een reepje kunststof met een metalen pin en de prijsstelling voor de iPhone-hoesjes is inmiddels ook al opgerekt naar 55 en 65 euro. Dus op zich zijn we niet verbaasd dat deze hangers 35 euro kosten. Het komt alleen wat onlogisch over dat een reepje kunststof net zoveel kost als de AirTag zelf, waar een hoop meer technologie in zit en die een veel groter praktisch nut heeft. Als ik een Apple Store-cadeaubon van 35 euro zou krijgen, zou ik eerder voor de AirTag dan voor het hangertje kiezen. De perceptie van waarde ligt gewoon heel anders. Bij een 400 euro kostende Apple Watch is een bandje van 50 euro nog wel goed te praten, maar hier ligt het op hetzelfde niveau.

AirTag-hanger in gebruik

We hebben de AirTag-hangers ruim een week gebruikt en aan allerlei voorwerpen vastgemaakt. Ze zien er leuk uit, maar zijn lang niet voor alle (hand)tassen geschikt. Aan de handgreep van een rugtas zit de hanger soms wat in de weg. Bij luxere handtassen is het soms zoeken om de juiste plek te vinden om te bevestigen. Deze Burberry-tas heeft gelukkig aan de zijkanten een soort lussen, waar de AirTag aan kan hangen. Aan de handgrepen bovenop staat het niet mooi. Een ander punt is dat de matte zilverkleurige details van de AirTag-hanger niet goed passen bij de goudkleurige afwerking van de tas. Een volledig zwarte (of bordeauxkleurige?) hanger die helemaal dicht is zodat je ook de zilverkleurige kant van de AirTag niet ziet, past er dan beter bij. Hiervoor zul je bij third party-aanbieders moeten aankloppen.

Er zijn wat situaties waarbij deze hanger wat minder geschikt is. Zo zouden we deze hanger niet zo snel gebruiken om aan een koffer te hangen die wordt ingecheckt. Er kan ruig met koffers gegooid worden en de kans dat jouw koffer met de AirTag aan de onderkant op een karretje ligt te schuren, terwijl er allerlei andere bagage bovenop is gedumpt, is vrij groot. Ook zouden we bang zijn dat de hanger er misschien af valt als een bagagemedewerker er per ongeluk aan blijft haken of eraan trekt. Er wordt soms flink met koffers gesmeten. Voor handbagage is het natuurlijk wel prima: daar hou je altijd zicht op en je gaat er veel voorzichtiger mee om.

Een ander punt is dat een 45 euro kostend leren hangertje best leuk is om zelf te hebben, dus hij kan tijdens het transport spontaan in iemands broekzak ‘verdwijnen’. Aan de AirTag heeft de dief niet zoveel, maar zo’n dure leren hanger is een hebbeding. Dit geldt eigenlijk op alle plekken waar je je spullen achterlaat, zonder er persoonlijk toezicht op te hebben. Wil je je AirTag vastmaken aan een fiets, doe dat dan niet met Apple’s AirTag-hangers, maar met een goedkoop hoesje die je onopvallend kan wegwerken of vastplakken.

Ben je bang dat iemand de AirTag van je tas af rukt, dan is deze hanger minder geschikt. Het gedeelte waar je de hanger doorheen haalt is vrij dun, dus een flinke ruk zal voldoende zijn om de hanger kapot te scheuren. Dit is vooral goed te zien op onderstaande foto, waar de AirTag niet helemaal goed is bevestigd. Het dunne reepje is met gemak door te knippen of te snijden. Hoeveel kracht je moet uitoefenen om los te rukken, is een test die we graag aan iemand anders overlaten. In ieder geval is je hanger na een schermutseling aardig beschadigd.

Alternatieven voor Apple AirTag hanger

Zoek je goedkopere alternatieven? Kijk dan eens naar deze:

Wellicht de beste optie is de hanger van Belkin, die ook via de Apple Store verkrijgbaar is. Deze is met een prijs van €14 nog best redelijk geprijsd en is het met het koordje ook aan een tas te hangen. Bij een van de hierboven genoemde fabrikanten zagen we een andere manier waarop Apple de tashanger had kunnen sluiten: door de lus vast te maken achter de drukknoop (hier op een foto te zien). Hij hangt dan wat minder losjes aan je tas en de lus wordt wat platter.

Score 6.5 Apple AirTag hanger vanaf €35 Voordelen + Simpel en vertrouwd design, maar niet geschikt voor elke situatie

Verkrijgbaar in 2 materialen en 6 kleuren Nadelen – Prijzig voor een reepje kunststof

AirTag is niet goed beschermd

Conclusie Apple’s AirTag-hanger review

Zoek je een hanger voor aan je tas en moet het van Apple zijn? Dan is de polyurethaan hanger van Apple de goedkoopste oplossing. Hoewel goedkoop? Een dergelijk hangertje kost waarschijnlijk nog geen €3,50 om te maken en Apple verkoopt het voor het tienvoudige. We hadden liever een prijs van rond de €15 gezien zodat het wat aantrekkelijker is om meteen een paar kleuren te bestellen. Wie een nog mooiere hanger wil kiest voor leer, waar je nog eens een tientje extra voor betaalt.

Ben je op zoek naar een ander geschikt accessoire voor je AirTag? Lees dan ons artikel met de beste AirTag-accessoires. Wil je nog de AirTag kopen, dan kan je terecht bij een groot aantal winkels.