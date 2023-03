Mujjo Canopy is de eerste AirTag-houder van het Nederlandse merk Mujjo. Gemaakt van echt leer in drie neutrale kleuren. Wat vinden we van deze AirTag-hanger? Je leest het in onze Mujjo Canopy mini-review!

Er zijn al heel wat AirTag-houders verschenen, voor aan je tas of sleutelbos. Mujjo brengt nu voor het eerst een AirTag-houder uit onder de naam Canopy. Gemaakt van 3D-gevormd leer en met een wat luxere uitstraling dan de meeste bestaande AirTag-houders. Is het een handige sleutelhanger? Wij hebben ‘m getest!

Tekst, foto’s en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in maart 2023 en beschrijft de situatie op dit moment. De Mujjo AirTag-houders zijn beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Mujjo Canopy AirTag-houder in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de AirTag-houder:

Sleutelhanger met ring

Verkrijgbaar in bruin, blauw en zwart

Gemaakt van goede kwaliteit leer, plantaardig gelooid

3D-gevormd leer met zwarte metalen ring voor sleutels

iPhone- en AirPods-cases in dezelfde kleur verkrijgbaar

Verkrijgbaar bij Mujjo en Appelhoes

Design Mujjo Canopy

Wat design betreft is de Mujjo Canopy weer heel anders dan de doorsnee AirTag-sleutelhanger. Meestal bieden ze een beschermrandje rondom, waardoor de AirTag zelf nauwelijks beschermd is. Dat geldt ook voor de hangers van Apple zelf, waarbij de AirTag duidelijk zichtbaar is (en gekrast kan raken).

Mujjo heeft gekozen voor een houder die helemaal rondom zit, zodat je de AirTag niet meer ziet. Het lijkt wel wat op de eerder verschenen Nomad-sleutelhanger (€39,-). Bij Mujjo betaal en een stuk minder (€24,-) en de uitstaling is ook iets strakker en minimalistischer.

De houder is 3D-gevormd en bestaat in feite uit een dubbelgeslagen lapje leer. Aan één kant is het Mujjo-logo in reliëf aanwezig, de andere kant is volkomen glad. Wat verder nog opvalt zijn de stiksels aan beide zijkanten. Ook aan de details is aandacht besteed. Zo is de zwarte sleutelring (met Mujjo-opdruk) voorzien van een PVD-finish, zodat deze langer mooi blijft.

Wat het uiterlijk betreft vinden we de Mujjo Canopy een erg mooie oplossing en ook toen we anderen vroegen welke AirTag-hanger het meest aantrekkelijke uiterlijk heeft, bleek de AirTag in de smaak te vallen. Vooral de kleur Monaco Blue is erg mooi (als je van blauw houdt).

Mujjo Canopy in gebruik

Als je ons Instagram-account volgt, heb je in een Story kunnen zien dat we nogal wat moeite hadden om de Mujjo Canopy in gebruik te nemen. De AirTag paste er maar niet in. Er bleek een stukje karton onderin de houder te zitten, om het in vorm te houden. Na het verwijderen van dit stukje karton bleek het gelukkig erg eenvoudig om de AirTag erin en eruit te halen. Je kunt de houder het beste een stukje openvouwen en op z’n kop houden. Je kunt de AirTag daarna met minimale inspanning eruit halen. Je hoeft hiervoor de metalen sleutelring niet te verwijderen en je hoeft ook niet bang te zijn dat de AirTag zomaar eruit kan vallen. Door de opening aan de bovenkant kun je de AirTag nog goed horen als je een geluidje afspeelt.

Mujjo belooft dat er een interne magneet aanwezig is die de AirTag op z’n plaats houdt. Wij hebben daar echter niets van gemerkt: zodra je de houder op z’n kop houdt valt de AirTag al omlaag. We konden ook geen verharding vinden waar de magneet zou moeten zitten en als we de houder tegen een magneet of stuk metaal houden, is er ook geen aantrekkingskracht merkbaar. Geen idee dus, maar wat ons betreft is de magneet ook helemaal niet nodig. De belofte “Magnet keeps AirTag securely in place” wordt in ieder geval niet waargemaakt.

Desondanks zijn we toch enthousiast over deze AirTag-houder. Hij ziet er elegant uit en het feit dat de AirTag niet zichtbaar is, vinden we ook positief. Onze AirTags in de houders van Apple zijn in de loop van de tijd al behoorlijk gekrast geraakt en eigenlijk vinden we ook niet dat iedereen hoeft te zien dat er een AirTag aan je tas hangt. De kleuren blauw, zwart en lichtbruin zijn niet echt spannend, maar spreken wel een brede doelgroep aan en passen mooi bij de andere producten die Mujjo al uitbrengt.

Score 8.5 Mujjo Canopy lederen AirTag houder €24 Voordelen + Minimalistisch en strak uiterlijk

Goede kwaliteit leer

AirTag is rondom beschermd

Redelijke prijs

Geluid blijft goed hoorbaar, ondanks gesloten design Nadelen - Beperkt aantal kleuren

Magneet hebben we niet kunnen vinden

Conclusie Mujjo Canopy AirTag houder

De Mujjo Canopy AirTag-houder ziet er mooi en minimalistisch uit, in kleuren die passen bij de andere leren producten die Mujjo al uitbrengt. Deze hanger is gemaakt van hoogwaardige materialen maar is toch erg betaalbaar, zeker als je het vergelijkt met de hangers van Apple en bekende accessoiremerken. Wat ons ook aanspreekt is dat de Mujjo Canopy je AirTag aan alle kanten beschermt en dat het minder opvalt dat er een tracker aan je tas hangt. Ik heb de blauwe Apple-hanger die ik normaal gebruik (zie foto’s) vervangen door deze van Mujjo, omdat ‘ie gewoon mooier oogt.

Mujjo Canopy AirTag-houder kopen

Je kunt deze AirTag-houder rechtstreeks bij Mujjo kopen, maar omdat dit bedrijf tegenwoordig in Britse handen is kan het sneller zijn om lokaal te kopen. Je kunt terecht bij Appelhoes voor de verschillende uitvoeringen: