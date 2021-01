Al sinds Facebook WhatsApp overnam in 2014, is er de angst dat de chatapp niet meer zo veilig is als het ooit was. In de afgelopen jaren heeft WhatsApp de beveiliging wel opgeschroefd met end-to-end-versleuteling en de nauwe samenwerking met Facebook bleef jarenlang uit. Met de nieuwe verplichte voorwaarden van WhatsApp, die vanaf 8 februari 2021 in gaan, komt daar verandering in. Eén van de wijzigingen heeft betrekking op het samenwerken van WhatsApp met Facebook en aanverwante producten en diensten. Maar ook jouw gegevens zoals je telefoonnummer deelt WhatsApp met Facebook.



WhatsApp voorwaarden 2021: datadeling met Facebook

In de nieuwe voorwaarden zijn drie wijzigingen opgenomen: hoe WhatsApp om gaat met je gegevens, hoe bedrijven diensten van Facebook kunnen gebruiken om hun WhatsApp-chats te bewaren en te verwerken en hoe WhatsApp samenwerkt met Facebook voor de integratie van diensten en producten met Facebook. In de nieuwe voorwaarden wordt ook vermeld dat WhatsApp gegevens van jou kan delen met Facebook en andere Facebook-bedrijven. Het gaat dan om je telefoonnummer, je interacties met anderen, ip-adres en andere gegevens van je mobiele toestel.

WhatsApp zegt dat deze gegevens gebruikt worden om de infrastructuur en de beveiliging rondom Facebook-diensten te verbeteren. Ook voor het personaliseren van functies en inhoud van haar diensten worden deze gegevens gebruikt. Bij de vorige voorwaarden van 2016 had je nog de mogelijkheid om het data delen vanuit WhatsApp met Facebook eenmalig uit te schakelen, maar dat is met de nieuwe voorwaarden niet meer mogelijk.

Wil je WhatsApp na 8 februari 2021 nog blijven gebruiken, dan ben je dus verplicht om de voorwaarden te accepteren.

Facebook is al een tijdje bezig om Instagram, Facebook zelf en WhatsApp samen te voegen. Je kan daardoor vanuit WhatsApp chatten met iemand op Instagram. Sinds vorig jaar is Instagram begonnnen met het samenvoegen van Messenger-chats. Berichten van WhatsApp blijven volgens de chatapp altijd end-to-end-versleuteld, waardoor alleen jij en de ontvanger de inhoud van je berichten ziet.