Werkt je iPhone-flitser niet? Met een paar eenvoudige stappen kun je controleren of er een defect is of dat er iets anders aan de hand is. Zo zorg je dat de iPhone-flitser weer functioneert!

iPhone flitser werkt niet

Voor het maken van foto’s in het donker is de iPhone-flitser onmisbaar. Is de iPhone-flitser defect, dan zul je dat meteen merken: de foto’s zijn veel te donker en je kunt niet meer duidelijk zien wat er op de foto staat. Ligt het aan de flitser zelf of aan de software? Dat is gemakkelijk uit te zoeken. In deze tip geven we je uitleg over wat je kunt doen bij een defecte iPhone flitser.

iPhone-flitser kapot? Controleer dit eerst

Controleer of er misschien folie of een hoes aanwezig is die de flits kunnen blokkeren.

Controleer of de flitser werkt door de zaklamp te activeren in het Bedieningspaneel van je iPhone of iPad.

Werkt de flitser alleen af en toe? Open de Camera-app en tik op de flitsknop om een andere instelling te kiezen.

#1 iPhone-flitser testen met de zaklamp

Er is een vrij makkelijke manier om te checken of de flitser echt defect is. Je doet dit via de zaklamp-functie. Door naar het Bedieningspaneel te gaan en de zaklamp op je iPhone aan te zetten, kun je zien of de flitser het nog doet.

Gebeurt er niks? Dan kun je het probleem waarschijnlijk niet zelf oplossen. Je kunt dan het beste naar de Apple Store of een Apple Service Provider gaan om je toestel te laten repareren. Hieronder lees je hoe je contact opneemt met Apple Support.

#2 iPhone-flitser testen in de Camera-app

Als de flitser het niet doet bij het maken van een foto, dan staat de flitser waarschijnlijk uitgeschakeld. Het is dan goed om even te checken of hij wel echt aan staat.

Open de Camera-app en kijk of het flits-icoontje linksboven in je scherm geel is. Je herkent het icoontje aan een bliksemschicht. Is hij wit, dan staat de flits in automatische modus en doet hij het alleen bij weinig licht. Zet hem in dat geval even volledig aan om hem te testen. Dit doe je als volgt:

Open de Camera-app en tik op het pijltje omhoog bovenaan het scherm. Je kunt ook het camerabeeld omhoog vegen. Tik op de bliksemschicht. Kies voor Aan.

Controleer nu of de flitser aan gaat als je een foto maakt. Is dit niet het probleem? Dan kun je proberen om de Camera-app geforceerd af te sluiten. Hoe je dat doet, lees je in onze tip over apps gedwongen afsluiten. Helpt dat niet, probeer dan een iPhone reset.

#3 iPhone-flitser stopt bij te hoge temperatuur

Een andere oorzaak kan een te warme omgeving zijn. Als je je iPhone voor langere tijd in de hete zon gebruikt, wordt de flitsfunctie tijdelijk uitgeschakeld. Dit voorkomt dat de iPhone-temperatuur nog heter wordt dan hij al is, zodat er geen onderdelen beschadigd raken. Het gaat hier dus niet om een defect, maar om een maatregel om je iPhone te beschermen. Voelt je iPhone erg warm aan, wacht dan even tot hij afgekoeld is en controleer daarna nogmaals of de flitser nu wel goed werkt. Ook als je voor een lange tijd aan het filmen bent met de flitser aan, kan deze uitgeschakeld worden.

#4 Rebooten en resetten

Nog steeds niet opgelost? Dan kun je het beste de volgende stappen nemen:

Je iPhone herstarten.

Je iPhone rebooten met een harde reset.

Je iPhone-instellingen resetten.

Een vorige backup terugzetten.

Je iPhone terugzetten naar fabrieksinstellingen.

In de tip iPhone herstellen leggen we je uit hoe dat werkt.

#5 Contact met Apple Support

Als dat ook niet helpt, dan kunnen we je enkel aanraden om contact op te nemen met Apple Support. Je kunt langsgaan bij de Apple Store of een Apple Service Provider.

Heb je andere problemen met de camera en vermoed je dat de iPhone-camera defect is? Dan hebben we hierover een aparte tip.