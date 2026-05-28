Meta start met wereldwijde uitrol van Plus-abonnementen voor WhatsApp, Facebook en Instagram: ga jij abonneren?

Nieuws Apps
Meta is begonnen met de uitrol van de drie Plus-abonnementen voor WhatsApp, Instagram en Facebook. Daarmee krijg je extra opties om de apps uit te breiden.
Benjamin Kuijten

Alle diensten die Meta (het moederbedrijf van onder andere Instagram en WhatsApp) biedt, zijn doorgaans gratis te gebruiken. In ruil daarvoor verzamelt het bedrijf bergen aan data. Een aantal jaar geleden kreeg je in de EU al de optie om te betalen voor Instagram en Facebook, in ruil voor een advertentievrije ervaring. En nu komt daar nog eens een functioneel abonnement bij. Met WhatsApp Plus, Instagram Plus en Facebook Plus krijg je diverse extra functies voor een vast bedrag per maand.

Plus-abonnementen van Meta nu beschikbaar

Meta is vanaf nu begonnen met de wereldwijde uitrol van de nieuwe Plus-abonnementen. Ongeacht het abonnement dat je kiest, krijg je extra functies voor de desbetreffende app. Als je voor alle drie de apps de extra functies wil hebben, moet je dus ook drie verschillende abonnementen afsluiten. De abonnementen bieden nieuwe opties voor makers, zoals nieuwe animaties voor stories, nieuwe inzichten in statistieken en extra visuele opties om je app verder te personaliseren.

Met WhatsApp Plus krijg je extra kleurenthema’s voor de app, alternatieve appicoontjes, kun je meer gesprekken bovenaan je chatlijst vastzetten (maximaal twintig), zijn er extra ringtones en kun je per chatlijst een apart thema, meldingstoon en ringtone instellen. Je krijgt dus geen extra functies: het draait bij WhatsApp Plus allemaal om visuele extra’s. WhatsApp Plus kost €2,49 per maand.

Het komt eraan, ook op iPhone: een betaald abonnement voor WhatsApp

WhatsApp werkt aan een nieuw verdienmodel in de vorm van een betaald abonnement. Met WhatsApp Plus krijg je toegang tot extra functies in de chatapp. Het wordt nu ook getest bij iPhone-gebruikers.

Instagram Plus en Facebook Plus bieden daarnaast vooral extra opties voor grootgebruikers. Zo kun je zien hoeveel mensen je story opnieuw hebben bekeken, kun je een onbeperkt aantal lijsten maken (los van de Beste vrienden-lijst), kun je een individuele story opnieuw uitlichten en verlengen voorbij de eerste 24 uur. Het is zelfs mogelijk om een preview van een story te bekijken, zonder dat je als kijker in de statistieken verschijnt. Qua visuele opties kun je een Super Heart geven, als extra waardering op een story, en kun je een alternatief appicoontje kiezen en een lettertype instellen voor je profielbiografie. Facebook Plus en Instagram Plus kosten elk €3,49 per maand.

Meta zegt dat ze nog meer abonnementen gaan testen, waaronder Meta One Plus en Meta One Premium. Dit is gericht op gebruikers van de Meta AI, met meer geavanceerde opties, uitgebreidere invoertaken en meer. Voor de doorsnee gebruikers zullen dit soort abonnementen niet zo interessant zijn.

De uitrol van de nieuwe Plus-abonnementen kan een aantal weken duren, dus het is goed mogelijk dat je de nieuwe opties op dit moment nog niet ziet.

Instagram

Instagram is een populair sociaal netwerk voor het delen van foto's, video's, stories en meer.
Instagram 10 jaar appicoontje aanpassen.
Alles over Instagram op de iPhone Instagram Stories maken en bekijken Instagram Reels Alles over Instagram video's Betere foto's maken voor Instagram Tips voor Instagram: meer foto's, meer likes Meerdere foto's tegelijk delen op Instagram Instagram op de iPad gebruiken Meerdere Instagram-accounts gebruiken Instagram beveiligen met tweestapsverificatie

3 reacties

Ik kan sinds gister ook – eindelijk – mijn tweede / werk 06 nummer aan Whatsapp toevoegen, dat betekent dus dat ik daar geen whatsapp business meer voor hoef te gebruiken. Makkelijk switchen met dubbeltik op profielfoto.

