De nieuwe WhatsApp-voorwaarden die in mei 2021 in gaan, zijn behoorlijk omstreden. Er was in eerste instantie veel onduidelijkheid over wat WhatsApp nu wel of niet zou delen met Facebook. Voor Europese gebruikers verandert er met het in gaan van de nieuwe voorwaarden niet veel. WhatsApp geeft in de nieuwe voorwaarden aan dat bedrijven hun chats kunnen beheren met tools via Facebook, wat betekent dat informatie gedeeld kan worden als je met een bedrijf via WhatsApp chat. Als je de nieuwe voorwaarden niet accepteert, zit het versturen van berichten er niet meer in.



Nieuwe WhatsApp voorwaarden niet accepteren? Geen berichten meer lezen of versturen

Op een supportpagina legt WhatsApp uit wat de gevolgen zijn als je de voorwaarden niet accepteert. Je account wordt dan omgezet naar die van een inactieve gebruiker. Dat wil zeggen dat je voor een korte periode nog wel oproepen en meldingen kan ontvangen, maar dat het lezen en versturen van berichten in je chats niet mogelijk is. Iemand kan jou dus wel bellen of een bericht sturen, maar lezen wat er in een bericht staat of erop antwoorden is dan niet mogelijk. Je hebt na 15 mei nog een paar weken de tijd om de voorwaarden te accepteren.

Hierdoor verplicht WhatsApp je dus om de nieuwe voorwaarden te accepteren, omdat anders de belangrijkste functies van de app gedeactiveerd worden.

Twee versies van nieuwe voorwaarden

Er zijn als het ware twee versies van de voorwaarden: eentje voor gebruikers binnen de EU en een voor alle overige gebruikers. In de versie voor binnen de EU verandert er weinig: WhatsApp omschrijft hoe bedrijven hun chats kunnen beheren via Facebook-tools en de chatapp geeft meer info over de werkwijze hoe WhatsApp data verwerkt. In de versie buiten de EU wordt er meer informatie met Facebook gedeeld, zoals je telefoonnummer.

