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Deze sim only kost tijdelijk slechts €1,- per maand

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Alleen vandaag scoor je een voordelig sim only-abonnement die slechts €1 per maand kost. Een mooie kans om flink te besparen op je maandelijkse kosten.
Jane van Brakel -

Ben je toe aan een nieuw sim only-abonnement? Dan kun je momenteel flink besparen bij 50+ Mobiel. De provider heeft een tijdelijke actie waarbij alle databundels tegen een sterk verlaagd tarief worden aangeboden.

Van 5 GB tot maar liefst 75 GB data: iedere bundel is alleen vandaag beschikbaar voor slechts €1,- per maand. We hebben de actie overzichtelijk voor je uitgewerkt, zodat je in één oogopslag ziet hoeveel korting je krijgt.

Scoor een sim only voor €1,-

Zo werkt de aanbieding

Met deze actie betaal je gedurende de eerste 12 maanden slechts €1,- per maand, ongeacht welke databundel je kiest. Dat betekent dat je voor het eerste jaar in totaal slechts €12,- kwijt bent. Na afloop van de actieperiode wordt automatisch het reguliere maandtarief van de gekozen bundel in rekening gebracht. Daarnaast zijn onbeperkt bellen en sms’en standaard inbegrepen bij alle abonnementen. Bekijk hieronder alle beschikbare bundels.

Data per maandBellen & smsReguliere maandprijsActietarief
per maand		Gem. prijs per maand
5 GBOnbeperkt€6,50€1,-€3,75
10 GBOnbeperkt€7,50€1,-€4,25
25 GBOnbeperkt€9,-€1,-€5,-
45 GBOnbeperkt€10,-€1,-€5,50
55 GBOnbeperkt€11,-€1,-€6,-
75 GBOnbeperkt€14,- €1,-€7,50

Over 50+ Mobiel als provider

50+ Mobiel maakt gebruik van het landelijke Vodafone-netwerk, waardoor je profiteert van een stabiele verbinding en een uitstekende dekking in heel Nederland. Afhankelijk van je locatie en toestel zijn downloadsnelheden tot 200 Mbps en uploadsnelheden tot 100 Mbps mogelijk. Je stelt je abonnement eenvoudig zelf samen door een databundel te kiezen die bij jouw gebruik past. Daarnaast beheer je alles gemakkelijk via de online omgeving van 50+ Mobiel.

Scoor een sim only voor €1,-
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Maandag-deal: Deze sim only is nu spotgoedkoop

Elke maandag vind je op onze site de Magic Monday-deal. Dit is een erg scherpe deal op sim only, die je bij een steeds wisselende provider kunt afsluiten. De ene keer krijg je extra korting op je abonnement, de andere keer krijg je een cadeau of een flinke cashback. Check elke maandag even of er iets voor jou bij zit!

Informatie

Laatst bijgewerkt
22 juni 2026 om 10:52

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