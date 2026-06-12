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WhatsApp-icoontje op iPhone beginscherm

WhatsApp schroeft vereiste iOS-versie op: dit heb je straks minimaal nodig

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WhatsApp gaat later dit jaar de minimale vereiste iOS-versie omhoog bijstellen. iOS 15.1 of nieuwer, de huidige vereiste, is dan niet meer voldoende. Maar de kans dat jij hier last van gaat krijgen, lijkt minimaal.
Benjamin Kuijten -

Om WhatsApp te kunnen gebruiken, moet je toestel aan een aantal eisen voldoen. Zo heb je momenteel een iPhone 6s of nieuwer nodig, met daarop minimaal iOS 15.1 of nieuwer. Zo kan WhatsApp het chatten veilig houden, terwijl het ook qua functies en mogelijkheden op gelijke hoogte blijft in combinatie met nieuwere modellen. Maar nu heeft WhatsApp laten weten dat iOS 15.1 niet meer voldoende is: gebruikers moeten straks minimaal iOS 15.5 hebben.

WhatsApp vereist iOS 15.5 vanaf november

Vanaf 30 november 2026 vereist WhatsApp een iPhone met minimaal iOS 15.5. De kans dat dit voor jou impact heeft, is waarschijnlijk klein. De iPhone 6s, iPhone 7 en eerste generatie iPhone SE zijn nog de enige toestellen die nog tot en met de laatste versie van iOS 15 bijgewerkt kunnen worden, maar de kans dat jouw toestel nog op iOS 15.1, iOS 15.2, iOS 15.3 of iOS 15.4 zit, lijkt vrij klein. Alleen als je nog zo’n oudere iPhone gebruikt en je niet meer voldoende opslag hebt om te kunnen updaten, kan het zo zijn dat je straks in de problemen komt wat betreft het gebruik van WhatsApp. Heb je een iPhone 6s, iPhone 7 of eerste generatie iPhone SE, controleer dan voor 30 november 2026 of deze is bijgewerkt naar minimaal iOS 15.5.

Apple heeft onlangs nog een update voor oudere modellen met iOS 15 uitgebracht. In mei verscheen onder andere iOS 15.8.8, de meest recente iOS 15-versie. Deze lost een probleem op met meldingen, die weer konden terugkeren nadat deze verwijderd waren.

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Het kan ook zo zijn dat je nog een iPhone 8 tot en met een iPhone 13 hebt die al die jaren niet meer zijn bijgewerkt, bijvoorbeeld door te weinig opslag, en daardoor bij een oudere versie van iOS 15 is blijven hangen. In alle gevallen kun je dit oplossen door naar Instellingen > Algemeen > Software-update te gaan om je toestel bij te werken. Bekijk ook onze pagina van geschikte iOS-versies om te zien tot welke maximale versie jouw toestel bijgewerkt kan worden.

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Ook verhoging voor Android-toestellen

Voor Android-toestellen geldt vanaf september ook een verhoging van de vereiste versie voor Android. Vanaf 8 september 2026 heb je een Android-toestel met versie 6 of nieuwer nodig. Check dus ook de instellingen van je apparaat om te weten of je WhatsApp na die datum nog kan blijven gebruiken.

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WhatsApp

WhatsApp is de populaire berichtendienst, die bijna iedere Nederlander op zijn of haar smartphone heeft staan. Hier vind je alles over WhatsApp op een rijtje: van berichten verwijderen, gesprekken archiveren, je privacy goed instellen en op de desktop gebruiken tot de betekenis van de gekleurde vinkjes, groepsgesprekken voeren en een hele WhatsApp-community opzetten. Check ook de beste WhatsApp-tips.
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