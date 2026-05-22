WhatsApp werkt aan een nieuwe functie waarmee je in een scherm kan zien wie er van je contacten allemaal online is. Zitten mensen hier echt op te wachten?

WhatsApp toont al sinds het begin per chat of die persoon online is of niet. Is diegene offline, dan kun je zelfs zien wanneer diegene voor het laatst online geweest is. Veel mensen hebben de online- en laatst gezien-status in WhatsApp uitgeschakeld, omdat het inbreuk maakt op je privacy. Toch werkt WhatsApp nu aan een uitbreiding van deze functie: een apart scherm waar je kan zien wie van je contacten allemaal online zijn.

De functie is ontdekt door WABetaInfo, in een vroege testversie van de iOS-versie van WhatsApp. Eerder dook de functie al op in een vroege Android-versie van WhatsApp. In het Instellingen-scherm van WhatsApp (dat tegenwoordig het Jij-tabblad is) komt een Contacten-scherm, waarin meteen zichtbaar is welke van je (favoriete) contacten op dit moment allemaal online zijn. Tik je erop, dan verschijnt de complete lijst met profielfoto en naam van álle online vrienden en familieleden in je adresboek. Is iemand op dit moment niet online, dan zie je daar staan wanneer diegene voor het laatst online was.

Als je momenteel wil weten wie van je vrienden online is, moet je de chat met diegene handmatig opzoeken. Bovenaan staat dan altijd of diegene online is of niet. Dit nieuwe Contacten-overzicht maakt het proces een stuk makkelijker, omdat je alle online contacten zo bij elkaar hebt.

Waarom je het uit zou willen zetten

Contacten die hun online- en laatst gezien-status uit hebben staan, verschijnen uiteraard niet in deze lijst. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand zijn of haar online-status verbergt. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat je berichtjes krijgt met de vraag “waarom je nog niet geantwoord hebt”, terwijl je al online bent. Het tonen van je online-status kan voor stalking zorgen, waardoor je meer privacy hebt als je deze info afschermt.

Omdat het bekijken van de online status van vrienden straks nog veel makkelijker wordt (en je daardoor misschien ook vaker ongevraagd berichtjes krijgt, simpelweg ‘omdat je online bent’), kan een reden zijn om de functie straks echt uit te schakelen. Het geeft je meer privacy en gemoedsrust. Ook uit beveiligingsredenen kun je het beter uitschakelen. Heb je de online en laatst gezien-status aan, dan kan iemand die jouw nummer heeft zien of je nummer nog actief in gebruik is.

Wil je voorkomen dat jij met je online- en laatst gezien-status in het nieuwe Contacten-overzicht van je vrienden komt te staan, dan kun je het beste deze instelling nu al uitschakelen.

