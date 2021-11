Benieuwd waarom je moet overstappen van WhatsApp naar Telegram? Of wil je weten hoe je vrienden kunt overtuigen om Telegram te installeren? We zetten acht redenen waarom Telegram de betere chat-app is, op een rij.

WhatsApp is de populairste chat-app in Nederland, maar dat maakt het nog niet de beste. Vooral de nauwe band met Facebook (nu Meta) zit veel mensen niet lekker. De afgelopen jaren zijn alternatieven zoals Telegram en Signal dan ook sterk gegroeid. Telegram laat je zoals in WhatsApp chatten met vrienden en familie, maar is daar net wat uitgebreider in. Waarom moet je WhatsApp inruilen voor Telegram? We leggen het uit in dit artikel.

Telegram hoeft voor jou niet de beste oplossing te zijn. Je zou ook eens kunnen kijken naar Signal, waar we óók van van zijn en die qua privacy nog net iets beter geregeld is.



Wat is Telegram?

Telegram is een chatapp, vergelijkbaar met iMessage of WhatsApp. Je kunt via een internetverbinding met je vrienden chatten, waardoor dit niet ten koste gaat van je sms-bundel. Er zijn verder geen kosten aan verbonden.

Het bedrijf achter Telegram is opgericht door de Russische broers Nikolai en Pavel Durov. Zij waren eerder verantwoordelijk voor het sociale netwerk VK – een Russische variant van Facebook. Telegram heeft dus Russische roots, maar is tegelijk een Duitse app: de twee broers wonen nu in Duitsland en hebben het hoofdkantoor van Telegram in Berlijn gevestigd. Ook staan de servers van Telegram in Europa, terwijl die van WhatsApp in de Verenigde Staten staan.

Hoewel WhatsApp en Telegram op elkaar lijken, verschillen ze wel op een aantal punten van elkaar.

#1 Gebruikersnamen in Telegram

Telegram gebruikt net als WhatsApp je telefoonnummer en adresboek zodat je vrienden kunt vinden, maar dit is niet de enige optie. Het is in de instellingen van de app ook mogelijk om een gebruikersnaam te registreren. Deze gebruikersnaam kun je aan andere Telegram-gebruikers geven, waardoor je niet langer iedereen je telefoonnummer hoeft door te geven. Dat heeft nog een praktisch voordeel: heb je een nieuw telefoonnummer, dan kun je probleemloos in contact blijven met je Telegram-vrienden door met je gebruikersnaam in te loggen. Je kunt bovendien mensen naar je Telegram-account verwijzen door je gebruikersnaam te linken. De url Telegram.me/gebruikersnaam laat mensen je snel een bericht toesturen.

#2 Betere groepsgesprekken

Je kunt in Telegram groepsgesprekken voeren, zodat je bijvoorbeeld in één keer naar al je familieleden een bericht stuurt. Een functie die ook in WhatsApp zit, maar de groepschats van Telegram zijn veel uitgebreider. Met behulp van hashtags, reacties en gebruikersnamen wordt een chat namelijk vele malen overzichtelijker.

Je kunt de gebruikersnaam van een andere Telegram-gebruiker in een groepschat gebruiken. Je doet dit door een @ in te tikken, gevolgd door de betreffende gebruikersnaam. De persoon in kwestie zal dan altijd jouw bericht in een notificatie te zien krijgen – zelfs als deze persoon de pushberichten van deze chat heeft uitgeschakeld. Hierdoor is Telegram ideaal voor drukke chats. Je kunt de berichtgeving simpelweg uitschakelen, waarna iemand je naam kan noemen zodra je nodig bent.

Berichten zijn op Telegram makkelijk vindbaar met behulp van hashtags. Je tikt op de #-knop, waarna je een zelfbedacht sleutelwoord kunt invoeren. Je kunt later op dit woord drukken om alle andere berichten met deze tag terug te vinden.

Tot slot kun je specifiek op berichten reageren in Telegram. Dit doe je door een bericht ingedrukt te houden, waarna je drukt op Antwoord. Het bericht waar je op reageert verschijnt boven je reactie, zodat iedereen ziet waar je het precies over hebt. Ideaal als een drukke chat meerdere onderwerpen tegelijk bespreekt.

#3 Telegram op desktop, iPad én iPod

Telegram heeft lange tijd het voordeel gehad dat er een speciale app voor de desktop was. WhatsApp voor Mac kwam pas op een veel later moment beschikbaar en is veel minder goed uitgedokterd. Bovendien is er nog steeds geen officiële app voor de iPad. Het alternatief van Telegram werkt veel beter. Door de desktop-app van Telegram te installeren, kun je net zo makkelijk chatten met vrienden en familie vanaf een computer. De desktopversie van Telegram werkt op alle grote platformen: je kunt het chatprogramma downloaden voor Windows, macOS en Linux. Geen zin om programma’s te installeren? Dan heeft Telegram ook een webversie om op je computer te gebruiken.

Naast de desktop, werkt Telegram ook op iPads en iPods. De app is namelijk universeel en kan overal op worden geïnstalleerd, zonder dat je een telefoonnummer nodig hebt om je account te verifiëren. Een groot voordeel ten opzichte van WhatsApp, waarvan de Mac-app alleen te activeren hebt met een QR-code van je iPhone.

#4 Telegram op de Apple Watch

Telegram heeft een app voor de Apple Watch, waardoor je chats kunt lezen vanaf de Watch. Dat is een stuk handiger dan de gebruikelijke notificaties: je krijgt immers de gehele chat te zien, in plaats van alleen de meest recente berichten. Daarnaast kun je snelle, vooraf bepaalde reacties verzenden. Je kunt de app openen vanuit de notificaties van de Apple Watch.

Zelfs zonder app is Telegram echter handig op de Apple Watch. Met de interactieve notificaties kun je ook een duimpje omhoog sturen, zodat je snel bevestigt een bericht te hebben gelezen. Het is verder mogelijk om vanuit de notificatie een chat voor een uur te muten, waardoor je even geen berichten ontvangt.

#5 Telegram-bots

Chats in Telegram kunnen nog veel informatiever worden als je gebruikmaakt van bots. Door één van deze chatrobots in een gesprek toe te voegen, kun je met behulp van simpele commando’s van alles doen. Een bot is een programmaatje dat allerlei taken kan uitvoeren. Een image bot kan bijvoorbeeld automatisch plaatjes ophalen.

Zin in een geinig plaatje? Dan nodig je de ImageBot uit, waarna je met het commando /getgif een gif-animatie in de chat plaatst. Op zoek naar nieuwe Telegram-vrienden? Je kunt dan een gesprek aanknopen met de HotOrBot, een soort van Tinder voor andere Telegram-gebruikers. Met de Nederlandse TeletekstBot kun je zelfs Teletekst bekijken vanuit een chat.

De bot-ondersteuning maakt Telegram ook een krachtige app voor bijvoorbeeld bedrijven. Ontwikkelaars kunnen met GitHubBot bijvoorbeeld hun ontwikkelproject bijhouden, waardoor belangrijke updates in de chat verschijnen. Hierdoor kun je automatisch relevante updates in chats versturen, zonder dat je hier iets voor hoeft te doen. Zelf een bot maken? Dat kan door – je raadt het al – te praten met een andere bot. Voor instructies hoef je alleen maar een bericht te sturen naar BotFather.

#6 Elk type bestand versturen, ook grote bestanden

Met Telegram kun je elk type bestand versturen. WhatApp beperkt dit tot video, afbeeldingen en bepaalde documenten (namelijk csv, doc, docx, pdf, ppt, pptx, rtf, txt, xls en xlsx). Dit is voor de meeste mensen voldoende, maar het kan ook gebeuren dat het versturen niet lukt. De bestanden moeten kleiner zijn dan 100 MB, terwijl Telegram bestanden tot 1,5GB toestaat.

#7 Kanalen in Telegram

Een kanaal lijkt op een groep, maar kan een onbeperkt aantal leden hebben. De persoon die het kanaal aanmaakt beslist wie berichten kan posten en andere leden kunnen deze berichten zien.

#8 Sneller ontwikkeltraject

Het blijkt al een beetje uit de hierboven genoemde punten: de ontwikkeling van Telegram gaat een stuk sneller dan die van WhatsApp. Het duurt bij WhatsApp vaak maanden totdat een belangrijke, nieuwe functie wordt toegevoegd, terwijl er bij Telegram vaak binnen een paar weken een update uitkomt. Het team achter Telegram heeft bovendien gekozen voor een assertieve aanpak: de app krijgt geregeld nieuwe, soms wat experimentele functies. Je hebt hierdoor nooit het gevoel dat de app achter ligt.

Maar WhatsApp heeft ook voordelen

Het is niet zo dat WhatsApp op alle punten slechter is. De twee belangrijkste voordelen:

WhatsApp gebruikt standaard end-to-end encryptie voor álle gesprekken. Bij Telegram moet je dit steeds inschakelen.

Er zijn veel meer gebruikers bij WhatsApp. Als je met iemand wilt chatten is de kans groot dat hij of zij al op WhatsApp zit. Met Telegram heb je minder kans.

Hoe stap je over naar Telegram?

Ben je overtuigd? Gelukkig is het dan vrij simpel om over te stappen op Telegram. Je hoeft alleen maar de app te installeren, waarna ja de stappen op het scherm volgt om via je adresboek al je vrienden te vinden. Je krijgt dan meteen iedereen te zien die op dit moment al Telegram gebruikt. Als vrienden later Telegram installeren, opent er automatisch een nieuwe chat om je hierop te wijzen.

Tip: overtuig groepen om over te stappen

Uiteraard is er nog één dilemma: lang niet al je vrienden zitten op Telegram. Het overgrote merendeel van Nederland gebruikt op dit moment nog WhatsApp, waardoor je tussen de twee apps moet blijven wisselen. Je kunt vrienden één voor één doorsturen naar dit artikel, zodat ze weten waarom Telegram de moeite waard is, maar dat neemt veel tijd in beslag.

Ons advies: richt je in eerste instantie alleen op chatgroepen. Leg in een groep met familieleden, collega’s of voetbalvrienden uit waarom Telegram de moeite waard is, en maak diezelfde groep opnieuw in Telegram. Dan heb je in één keer een fikse groep mensen te pakken.

Bekijk ons overzicht met goed beveiligde chatapps als je meer wilt weten en ook andere opties wilt overwegen. Zoals al aangegeven is Telegram ook Signal het overwegen waard.

Bekijk ook De beste veilige chatapps met encryptie voor je iPhone Met welke beveiligde chatapp heb je end-to-end encryptie en kun je versleutelde berichten versturen? Wij hebben de beste apps op een rijtje gezet.