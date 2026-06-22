Uitgelicht - Alles over de WWDC
Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)

PostNL betrapt: AirTag helpt ‘vermist’ pakket terug te vinden

Nieuws Accessoires iDevices 1 reactie
De AirTag kent vele succesverhalen met kwijtgeraakte bagage en nog veel meer. Ditmaal heeft de AirTag geholpen bij het terugvinden van een kostbaar pakketje, waarvan PostNL het simpelweg als vermist had opgegeven. Maar hij bleek dichterbij te zijn dan gedacht.
Sasha Koevoets -

AirTags zijn handig om sleutels of bagage te vinden – maar ook je postpakket. Dat ondervond Denise, die een koffer met belangrijke documenten naar Oostenrijk stuurde en er een AirTag in verstopte. Wekenlang werd het pakket als vermist opgegeven, totdat Radar ingreep en de koffer gewoon op de aangegeven locatie bleek te liggen. De schuld bleek te liggen bij PostNL zelf, want het pakket lag nog gewoon in een sorteercentrum.

AirTag geeft locatie aan

Denise verstuurde belangrijke documenten naar Oostenrijk, waarbij ze voor de zekerheid een AirTag had gevoegd – puur voor het geval dat. Dat was een goede zet, want het pakket heeft uiteindelijk nooit de landsgrenzen gepasseerd. PostNL had het zoeken allang opgegeven, maar dankzij de AirTag en de overtuigingskracht van het tv-programma Radar is hij toch teruggevonden.

Wat was er precies misgegaan: de koffer was fysiek verplaatst naar een depot in Den Hoorn en daarna teruggestuurd naar Den Haag, maar op die locatie niet correct ingescand, waardoor deze volgens het systeem nooit als aanwezig gezet is. Daardoor leek deze lange tijd vermist. PostNL hield vast aan de scandata – terwijl de data van de AirTag van Denise toch een ander beeld schetste.

Bekijk ook
PostNL busje

Dit gebeurt er als je je AirTag per post verstuurt

iCulture-lezer Alex besloot zijn AirTag per post te versturen en maakte een script om de locatie te volgen. Het blijkt dat het nog best even duurt voordat er een Apple-gebruiker langs de brievenbus loopt.

PostNL grijpt niet zomaar in

Het enige aanbod van de klantenservice: vergoeding van de verzendkosten. Dat was niet het punt voor Denise, want het ging om de inhoud. Bovendien was de AirTag duidelijk: het pakket lag nog steeds bij een sorteercentrum van PostNL. Na wekenlang steggelen met PostNL, schakelde Denise consumentenprogramma Radar in. Eén telefoontje was genoeg: PostNL zocht nogmaals in het sorteercentrum in Den Haag, vond de koffer en stuurde hem alsnog op naar Oostenrijk en deze is nu daadwerkelijk aangekomen.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar

Wellicht dat het zonder hulp van Radar ook was gelukt, als de verzender van het pakket de locatie van de AirTag tijdelijk ging delen met PostNL. De AirTag heeft namelijk een deelfunctie waarmee je niet alleen een gezamenlijk voorwerp kan delen met bijvoorbeeld je partner, maar ook tijdelijk de locatie van een zoekgeraakt voorwerp kan delen. Veel luchtvaartmaatschappijen werken met Apple samen voor deze functie, via hun eigen systeem voor zoekgeraakte koffers. Al zal PostNL dat ook niet zomaar geaccepteerd hebben, omdat zij zo’n samenwerkend systeem met het Zoek mijn-netwerk niet hebben.

Bekijk ook
AirTag aan rugtas met hanger.

AirTag delen: zo gebruik je samen een AirTag of deel je tijdelijk de locatie als je hem kwijt bent

Je kan een AirTag delen met meerdere personen. Dat is bijvoorbeeld handig als je vaak je sleutels uitleent of als je een object wil volgen dat door meerdere mensen gebruikt wordt. Je kunt sinds iOS 18.2 ook tijdelijk de locatie van een voorwerp met AirTag delen als je deze kwijtgeraakt bent, zodat iemand anders of een bedrijf kan helpen met zoeken.

AirTag doet wat het belooft

De AirTag deed precies wat Apple belooft. Het Zoek Mijn-netwerk gaf wekenlang nauwkeurig de locatie door – de technologie faalde niet. Maar een AirTag is geen bewijs dat een vervoerder automatisch accepteert. Stuur je iets waardevols op, stop er dan gerust een AirTag in. En mocht het misgaan: bewaar de locatiedata, want die kan later cruciaal zijn.

AirTag 2 prijzen en verkrijgbaarheid

Bekijk de AirTag 2 bij Coolblue

Bekijk de AirTag 2 bij Appelhoes

Bol logo

Bekijk de AirTag 2 bij Bol

Bekijk de AirTag 2 bij MediaMarkt

Amazon logo

Bekijk de AirTag 2 bij Amazon

Lees 1 reactie

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

Deze nieuwe functies brengt tvOS 27 naar je Apple TV (en het was even zoeken)
Gerucht: 'Apple komt pas in voorjaar 2027 met iPhone Air 2'
Gerucht: 'Apple brengt in het najaar van 2027 drie bijzondere toestellen uit'
Al deze Apple-apparaten krijgen vanaf komend najaar geen nieuwe functies meer
Gerucht: 'AirPods met camera verschijnen eind 2027 (en dit kun je ermee)'

AirTag

De AirTag is Apple's Bluetooth-tracker voor het terugvinden van zoekgeraakte voorwerpen. De AirTag werkt samen met het Zoek mijn-netwerk van Apple om je voorwerpen terug te vinden, ook als je zelf buiten bereik bent. Je kunt tot op de centimeter de locatie bepalen, dankzij Ultra-Wideband. In 2026 bracht Apple de tweede generatie AirTag uit, ook wel de AirTag 2 genoemd. Lees alles over AirTag kopen en accessoires voor de AirTag. Ook zijn er diverse AirTag-alternatieven voor het Zoek mijn-netwerk.

airtag-hangers-apple
Alles over de AirTag en AirTag 2 AirTag 2 vs AirTag 1: de verschillen op een rij AirTag kopen AirTag (1e generatie) review De beste AirTag-accessoires Toepassingen voor de AirTag AirTag in je koffer gebruiken De beste AirTag-tips Onbekende AirTag beweegt met je mee? AirTag batterij vervangen

Ook interessant

Belkin houder voor AirTag aan cameratas

Nieuwe AirTag 2 firmware is uit: zo kun je je AirTag updaten

Tips

Voor minder dan €8,- heb je een verrassend goed alternatief voor de AirTag 2

Deals

Apple AirTag tijdelijk goedkoper dan ooit

Deals
Apple Watch bandjes voor smalle polsen

iPhone uitsluiten van Zoek-netwerk om anderen niet te helpen: kan dat?

Tips
AirTag waterdicht: spetters op de AirTag

Is de AirTag waterdicht? Dit moet je weten over de waterbestendigheid van de AirTag

Tips
AirTag 2 assorti

AirTag 2 krijgt nieuwe update met verbeterde bescherming tegen stalking

Nieuws

1 reactie

Als PostNL alle energie die zij steken in het afschuiven van hun verantwoordelijkheid, nu eens steekt in het nemen van hun verantwoordelijkheid en het werken aan oplossingen.
Dan zouden er misschien niet zo immens veel klachten zijn over dit bedrijf.

Reageer op Fabián Fabián citeren

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar