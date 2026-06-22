De AirTag kent vele succesverhalen met kwijtgeraakte bagage en nog veel meer. Ditmaal heeft de AirTag geholpen bij het terugvinden van een kostbaar pakketje, waarvan PostNL het simpelweg als vermist had opgegeven. Maar hij bleek dichterbij te zijn dan gedacht.

AirTags zijn handig om sleutels of bagage te vinden – maar ook je postpakket. Dat ondervond Denise, die een koffer met belangrijke documenten naar Oostenrijk stuurde en er een AirTag in verstopte. Wekenlang werd het pakket als vermist opgegeven, totdat Radar ingreep en de koffer gewoon op de aangegeven locatie bleek te liggen. De schuld bleek te liggen bij PostNL zelf, want het pakket lag nog gewoon in een sorteercentrum.

AirTag geeft locatie aan

Denise verstuurde belangrijke documenten naar Oostenrijk, waarbij ze voor de zekerheid een AirTag had gevoegd – puur voor het geval dat. Dat was een goede zet, want het pakket heeft uiteindelijk nooit de landsgrenzen gepasseerd. PostNL had het zoeken allang opgegeven, maar dankzij de AirTag en de overtuigingskracht van het tv-programma Radar is hij toch teruggevonden.

Wat was er precies misgegaan: de koffer was fysiek verplaatst naar een depot in Den Hoorn en daarna teruggestuurd naar Den Haag, maar op die locatie niet correct ingescand, waardoor deze volgens het systeem nooit als aanwezig gezet is. Daardoor leek deze lange tijd vermist. PostNL hield vast aan de scandata – terwijl de data van de AirTag van Denise toch een ander beeld schetste.

Bekijk ook Dit gebeurt er als je je AirTag per post verstuurt iCulture-lezer Alex besloot zijn AirTag per post te versturen en maakte een script om de locatie te volgen. Het blijkt dat het nog best even duurt voordat er een Apple-gebruiker langs de brievenbus loopt.

PostNL grijpt niet zomaar in

Het enige aanbod van de klantenservice: vergoeding van de verzendkosten. Dat was niet het punt voor Denise, want het ging om de inhoud. Bovendien was de AirTag duidelijk: het pakket lag nog steeds bij een sorteercentrum van PostNL. Na wekenlang steggelen met PostNL, schakelde Denise consumentenprogramma Radar in. Eén telefoontje was genoeg: PostNL zocht nogmaals in het sorteercentrum in Den Haag, vond de koffer en stuurde hem alsnog op naar Oostenrijk en deze is nu daadwerkelijk aangekomen.

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Wellicht dat het zonder hulp van Radar ook was gelukt, als de verzender van het pakket de locatie van de AirTag tijdelijk ging delen met PostNL. De AirTag heeft namelijk een deelfunctie waarmee je niet alleen een gezamenlijk voorwerp kan delen met bijvoorbeeld je partner, maar ook tijdelijk de locatie van een zoekgeraakt voorwerp kan delen. Veel luchtvaartmaatschappijen werken met Apple samen voor deze functie, via hun eigen systeem voor zoekgeraakte koffers. Al zal PostNL dat ook niet zomaar geaccepteerd hebben, omdat zij zo’n samenwerkend systeem met het Zoek mijn-netwerk niet hebben.

Bekijk ook AirTag delen: zo gebruik je samen een AirTag of deel je tijdelijk de locatie als je hem kwijt bent Je kan een AirTag delen met meerdere personen. Dat is bijvoorbeeld handig als je vaak je sleutels uitleent of als je een object wil volgen dat door meerdere mensen gebruikt wordt. Je kunt sinds iOS 18.2 ook tijdelijk de locatie van een voorwerp met AirTag delen als je deze kwijtgeraakt bent, zodat iemand anders of een bedrijf kan helpen met zoeken.

AirTag doet wat het belooft

De AirTag deed precies wat Apple belooft. Het Zoek Mijn-netwerk gaf wekenlang nauwkeurig de locatie door – de technologie faalde niet. Maar een AirTag is geen bewijs dat een vervoerder automatisch accepteert. Stuur je iets waardevols op, stop er dan gerust een AirTag in. En mocht het misgaan: bewaar de locatiedata, want die kan later cruciaal zijn.

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