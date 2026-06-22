PostNL betrapt: AirTag helpt ‘vermist’ pakket terug te vinden
AirTags zijn handig om sleutels of bagage te vinden – maar ook je postpakket. Dat ondervond Denise, die een koffer met belangrijke documenten naar Oostenrijk stuurde en er een AirTag in verstopte. Wekenlang werd het pakket als vermist opgegeven, totdat Radar ingreep en de koffer gewoon op de aangegeven locatie bleek te liggen. De schuld bleek te liggen bij PostNL zelf, want het pakket lag nog gewoon in een sorteercentrum.
AirTag geeft locatie aan
Denise verstuurde belangrijke documenten naar Oostenrijk, waarbij ze voor de zekerheid een AirTag had gevoegd – puur voor het geval dat. Dat was een goede zet, want het pakket heeft uiteindelijk nooit de landsgrenzen gepasseerd. PostNL had het zoeken allang opgegeven, maar dankzij de AirTag en de overtuigingskracht van het tv-programma Radar is hij toch teruggevonden.
Wat was er precies misgegaan: de koffer was fysiek verplaatst naar een depot in Den Hoorn en daarna teruggestuurd naar Den Haag, maar op die locatie niet correct ingescand, waardoor deze volgens het systeem nooit als aanwezig gezet is. Daardoor leek deze lange tijd vermist. PostNL hield vast aan de scandata – terwijl de data van de AirTag van Denise toch een ander beeld schetste.
PostNL grijpt niet zomaar in
Het enige aanbod van de klantenservice: vergoeding van de verzendkosten. Dat was niet het punt voor Denise, want het ging om de inhoud. Bovendien was de AirTag duidelijk: het pakket lag nog steeds bij een sorteercentrum van PostNL. Na wekenlang steggelen met PostNL, schakelde Denise consumentenprogramma Radar in. Eén telefoontje was genoeg: PostNL zocht nogmaals in het sorteercentrum in Den Haag, vond de koffer en stuurde hem alsnog op naar Oostenrijk en deze is nu daadwerkelijk aangekomen.
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Wellicht dat het zonder hulp van Radar ook was gelukt, als de verzender van het pakket de locatie van de AirTag tijdelijk ging delen met PostNL. De AirTag heeft namelijk een deelfunctie waarmee je niet alleen een gezamenlijk voorwerp kan delen met bijvoorbeeld je partner, maar ook tijdelijk de locatie van een zoekgeraakt voorwerp kan delen. Veel luchtvaartmaatschappijen werken met Apple samen voor deze functie, via hun eigen systeem voor zoekgeraakte koffers. Al zal PostNL dat ook niet zomaar geaccepteerd hebben, omdat zij zo’n samenwerkend systeem met het Zoek mijn-netwerk niet hebben.
AirTag doet wat het belooft
De AirTag deed precies wat Apple belooft. Het Zoek Mijn-netwerk gaf wekenlang nauwkeurig de locatie door – de technologie faalde niet. Maar een AirTag is geen bewijs dat een vervoerder automatisch accepteert. Stuur je iets waardevols op, stop er dan gerust een AirTag in. En mocht het misgaan: bewaar de locatiedata, want die kan later cruciaal zijn.
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AirTag
De AirTag is Apple's Bluetooth-tracker voor het terugvinden van zoekgeraakte voorwerpen. De AirTag werkt samen met het Zoek mijn-netwerk van Apple om je voorwerpen terug te vinden, ook als je zelf buiten bereik bent. Je kunt tot op de centimeter de locatie bepalen, dankzij Ultra-Wideband. In 2026 bracht Apple de tweede generatie AirTag uit, ook wel de AirTag 2 genoemd. Lees alles over AirTag kopen en accessoires voor de AirTag. Ook zijn er diverse AirTag-alternatieven voor het Zoek mijn-netwerk.
1 reactie
Fabián
Als PostNL alle energie die zij steken in het afschuiven van hun verantwoordelijkheid, nu eens steekt in het nemen van hun verantwoordelijkheid en het werken aan oplossingen.
Dan zouden er misschien niet zo immens veel klachten zijn over dit bedrijf.