WhatsApp Desktop gebruiken

WhatsApp werkt aan nieuw Liquid Glass-design voor Mac- en iPad-versie

Nieuws Apps
WhatsApp op de Mac krijgt een nieuw ontwerp, die meer past bij macOS Tahoe en de nieuwste versie op de iPhone. WhatsApp voor Mac wordt namelijk uitgerust met Liquid Glass.
Benjamin Kuijten -

Het heeft even geduurd, maar onlangs is WhastApp begonnen met een bredere uitrol van Liquid Glass op de iPhone. Maar vandaag de dag is WhatsApp op veel meer apparaten beschikbaar dan alleen je iPhone. Ook de Mac en iPad hebben een volwaardige WhatsApp-app, dus hoe zit het daarmee? We hebben nu goed nieuws, want ook de Mac- en iPad-versie van WhatsApp krijgen Liquid Glass. Op de Mac ziet de app er bovendien wat moderner uit.

WhatsApp krijgt Liquid Glass op Mac en iPad

Het vernieuwde ontwerp geeft de belangrijkste knoppen een likje Liquid Glass. Hoewel de Mac- en iPad-versie geen traditionele knoppenbalk hebben, ziet de zijbalk er wel nieuw uit met een meer transparante look. Ook de andere knoppen in bijvoorbeeld de individuele chats, krijgen het Liquid Glass-ontwerp. Het nieuwe ontwerp is nu al beschikbaar in een testversie van WhatsApp, zo meldt WABetaInfo. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat het voor iedereen beschikbaar komt.

WhatsApp Mac met Liquid Glass

De Mac-app krijgt bovendien nog wat andere ontwerpwijzigingen die de app moderner maken. Zo wordt de zijbalk een stuk breder en komen er naast de icoontjes ook labels die aangeven wat elk onderdeel precies is. Zo komt er ook een aparte sectie voor de Communities-functie en verplaatst de Media-knop van linksonder naar middenin de overige knoppen in het zijmenu.

Tot slot komt er nog een extra sectie waar je al je vergrendelde chats vindt. Op de Mac vind je je vergrendelde chats momenteel nog in de gewone chatlijst, maar met de aankomende update krijgt dit zijn eigen plekje in het zijmenu. Om deze sectie te openen, moet je jezelf verifiëren met bijvoorbeeld Touch ID.

Het is nog niet bekend wanneer de vernieuwde Mac-app beschikbaar komt, maar we verwachten dat dat ergens later dit jaar zal zijn. Lees ook onze handleiding over WhatsApp op de desktop om te lezen wat je er allemaal mee kan.

Bekijk ook
WhatsApp Desktop gebruiken

Zo gebruik je WhatsApp op de computer met WhatsApp Desktop: ken jij alle functies?

Met WhatsApp Desktop kun je ook vanaf je computer berichten naar je WhatsApp-contacten versturen. Wat zijn de mogelijkheden van WhatsApp Desktop en hoe gebruik je WhatsApp op je computer? In deze gids de complete uitleg over WhatsApp Desktop voor Windows en Mac.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over apps van iCulture

Nieuwe Apple Pay-concurrent beschikbaar: met BUUT Pay kunnen ook tieners onder de 16 met hun iPhone betalen
NLZIET ook beschikbaar op CarPlay, maar het is niet wat je denkt
Spotify heeft vier hele handige nieuwe functies voor het beheren van je muziek: dit is er nieuw
Halide Mark III tilt iPhone-fotografie naar hoger niveau
Meta start met wereldwijde uitrol van Plus-abonnementen voor WhatsApp, Facebook en Instagram: ga jij abonneren?

WhatsApp

WhatsApp is de populaire berichtendienst, die bijna iedere Nederlander op zijn of haar smartphone heeft staan. Hier vind je alles over WhatsApp op een rijtje: van berichten verwijderen, gesprekken archiveren, je privacy goed instellen en op de desktop gebruiken tot de betekenis van de gekleurde vinkjes, groepsgesprekken voeren en een hele WhatsApp-community opzetten. Check ook de beste WhatsApp-tips.
WhatsApp donkere modus.
Alles over WhatsApp op de iPhone Het ultieme WhatsApp tipsoverzicht Zo gebruik je WhatsApp op de desktop Zo gebruik je WhatsApp op de iPad WhatsApp-account beveiligen met tweestaps WhatsApp chats archiveren, wissen of verwijderen WhatsApp gesprekken overzetten WhatsApp-chats exporteren Ongewenste personen blokkeren in WhatsApp Werkt WhatsApp nog op mijn (oudere) iPhone?

Ook interessant

Meta logo

Meta start met wereldwijde uitrol van Plus-abonnementen voor WhatsApp, Facebook en Instagram: ga jij abonneren?

Nieuws 6 reacties
WhatsApp online melding

WhatsApp toont straks online status van al je contacten in één overzicht: zo zet je het nu al uit

Nieuws
Verdwijnende berichten WhatsApp

WhatsApp werkt aan deze twee nieuwe nieuwe functies en rolt Liquid Glass eindelijk breder uit

Nieuws 3 reacties
WhatsApp Laatst gezien-status.

Profielfoto, info en status afschermen in WhatsApp

Tips
WhatsApp Plus thema Android

Het komt eraan, ook op iPhone: een betaald abonnement voor WhatsApp

Nieuws 16 reacties

WhatsApp Plus komt eraan: dit zit in het nieuwe abonnement

Nieuws 2 reacties

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar