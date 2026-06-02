WhatsApp werkt aan nieuw Liquid Glass-design voor Mac- en iPad-versie

WhatsApp op de Mac krijgt een nieuw ontwerp, die meer past bij macOS Tahoe en de nieuwste versie op de iPhone. WhatsApp voor Mac wordt namelijk uitgerust met Liquid Glass.

Het heeft even geduurd, maar onlangs is WhastApp begonnen met een bredere uitrol van Liquid Glass op de iPhone. Maar vandaag de dag is WhatsApp op veel meer apparaten beschikbaar dan alleen je iPhone. Ook de Mac en iPad hebben een volwaardige WhatsApp-app, dus hoe zit het daarmee? We hebben nu goed nieuws, want ook de Mac- en iPad-versie van WhatsApp krijgen Liquid Glass. Op de Mac ziet de app er bovendien wat moderner uit.

Het vernieuwde ontwerp geeft de belangrijkste knoppen een likje Liquid Glass. Hoewel de Mac- en iPad-versie geen traditionele knoppenbalk hebben, ziet de zijbalk er wel nieuw uit met een meer transparante look. Ook de andere knoppen in bijvoorbeeld de individuele chats, krijgen het Liquid Glass-ontwerp. Het nieuwe ontwerp is nu al beschikbaar in een testversie van WhatsApp, zo meldt WABetaInfo. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat het voor iedereen beschikbaar komt.

De Mac-app krijgt bovendien nog wat andere ontwerpwijzigingen die de app moderner maken. Zo wordt de zijbalk een stuk breder en komen er naast de icoontjes ook labels die aangeven wat elk onderdeel precies is. Zo komt er ook een aparte sectie voor de Communities-functie en verplaatst de Media-knop van linksonder naar middenin de overige knoppen in het zijmenu.

Tot slot komt er nog een extra sectie waar je al je vergrendelde chats vindt. Op de Mac vind je je vergrendelde chats momenteel nog in de gewone chatlijst, maar met de aankomende update krijgt dit zijn eigen plekje in het zijmenu. Om deze sectie te openen, moet je jezelf verifiëren met bijvoorbeeld Touch ID.

Het is nog niet bekend wanneer de vernieuwde Mac-app beschikbaar komt, maar we verwachten dat dat ergens later dit jaar zal zijn.

