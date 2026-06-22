Nieuwe Apple CEO zou focus weer op design willen leggen: ‘Is de kern van wat we bij Apple doen’

Apple’s producten staan al sinds het begin van het bedrijf bekend om het ontwerp. Apple wist al vroeg een complete computer in te bouwen in een relatief compact ontwerp en heeft met de iPhone mede bepaald hoe een hedendaagse smartphone eruit ziet. Veel van de ontwerpen zijn te danken aan Jony Ive, Apple’s langdurige ontwerpbaas. Maar sinds zijn vertrek bij Apple in 2019 en onder toeziend oog van Tim Cook is de focus verplaatst van ontwerp naar financiële optimalisaties. Dat gaat met de nieuwe Apple CEO John Ternus veranderen, zo zegt Mark Gurman van Bloomberg.

‘Meer focus op design bij Apple dankzij nieuwe CEO’

Jony Ive heeft lange tijd bij Apple aan het roer gestaan als het om design gaat, maar in 2019 verliet hij het bedrijf. In de jaren daarna, tot 2022, had hij nog wel een adviserende rol en werd veel van zijn werk overgenomen door Evans Hankey. Maar ook zij vertrok in 2022 uiteindelijk bij Apple, waarna zij samen met Ive een AI-bedrijf oprichtte en dit verkocht aan OpenAI. Al relatief snel werd duidelijk dat Apple geen opvolger zocht voor het vertrekkende hoofd industrieel design, omdat de complete rol verviel. Uiteindelijk nam Jeff Williams de leiding over, maar hij had zelf geen designachtergrond. Daardoor stond het designteam vooral in dienst van het andere ontwikkelteam, in plaats van andersom.

Uiteindelijk vertrokken de afgelopen jaren meer mensen van Apple’s designafdeling. Ook Alan Dye, het hoofd van Apple’s softwaredesign, vertrok een een half jaar na de introductie van het Liquid Glass-design. Er ontstond een flinke leegloop binnen Apple’s designteam, mede doordat er geen nieuwe baas gezocht werd.

Bekijk ook Apple zoekt geen opvolger voor vertrekkend hoofd industrieel design: complete rol vervalt Apple heeft besloten om geen opvolger te vinden voor de huidige VP Industrial Design, die binnenkort gaat vertrekken. Daarmee komt de complete rol te vervallen. Eerder bekleedde Jony Ive nog deze rol binnen Apple.

De afgelopen tijd besteedde Ternus zelf al flink wat tijd met het industrial design-team, terwijl Tim Cook daar nauwelijks bij betrokken was. Er zou een interne meeting geweest zijn met de aankomend CEO John Ternus en de rest van het personeel. Daarin zou hij gezegd hebben dat Apple “zich blijft focussen op design, omdat design de kern is van wat we bij Apple doen”. Hij zegt ook dat Apple “ongelooflijke designs naar meer mensen bracht dan elk ander bedrijf” en dat “we ervoor gaan zorgen dat dat ook zo blijft”.

John Ternus start op 1 september 2026 in zijn nieuwe rol als CEO en opvolger van Tim Cook.

Apple’s recente producten zien er nagenoeg al jarenlang hetzelfde uit, terwijl Apple in de hoogtijdagen van Jony Ive regelmatig vernieuwde designs introduceerden. Dit najaar komt Apple in ieder geval wel met een geheel nieuw ontwerp voor de iPhone, namelijk de iPhone Fold. De eerste opvouwbare iPhone krijgt een geheel nieuw soort scharnier, waarbij het toestel zelf ook van paspoortformaat is. Daarmee wijkt dit model qua ontwerp af van andere opvouwbare toestellen, zoals die van Samsung.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026: