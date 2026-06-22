Uitgelicht - Alles over de WWDC
Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
John Ternus in mei 2024

Nieuwe Apple CEO zou focus weer op design willen leggen: ‘Is de kern van wat we bij Apple doen’

Nieuws Apple
Volgens een betrouwbare bron wil de nieuwe Apple CEO John Ternus weer meer de focus leggen op design en ontwerp. De afgelopen jaren is daar door het vertrek van meerdere kopstukken minder aandacht voor geweest.
Benjamin Kuijten -

Apple’s producten staan al sinds het begin van het bedrijf bekend om het ontwerp. Apple wist al vroeg een complete computer in te bouwen in een relatief compact ontwerp en heeft met de iPhone mede bepaald hoe een hedendaagse smartphone eruit ziet. Veel van de ontwerpen zijn te danken aan Jony Ive, Apple’s langdurige ontwerpbaas. Maar sinds zijn vertrek bij Apple in 2019 en onder toeziend oog van Tim Cook is de focus verplaatst van ontwerp naar financiële optimalisaties. Dat gaat met de nieuwe Apple CEO John Ternus veranderen, zo zegt Mark Gurman van Bloomberg.

‘Meer focus op design bij Apple dankzij nieuwe CEO’

Jony Ive heeft lange tijd bij Apple aan het roer gestaan als het om design gaat, maar in 2019 verliet hij het bedrijf. In de jaren daarna, tot 2022, had hij nog wel een adviserende rol en werd veel van zijn werk overgenomen door Evans Hankey. Maar ook zij vertrok in 2022 uiteindelijk bij Apple, waarna zij samen met Ive een AI-bedrijf oprichtte en dit verkocht aan OpenAI. Al relatief snel werd duidelijk dat Apple geen opvolger zocht voor het vertrekkende hoofd industrieel design, omdat de complete rol verviel. Uiteindelijk nam Jeff Williams de leiding over, maar hij had zelf geen designachtergrond. Daardoor stond het designteam vooral in dienst van het andere ontwikkelteam, in plaats van andersom.

Uiteindelijk vertrokken de afgelopen jaren meer mensen van Apple’s designafdeling. Ook Alan Dye, het hoofd van Apple’s softwaredesign, vertrok een een half jaar na de introductie van het Liquid Glass-design. Er ontstond een flinke leegloop binnen Apple’s designteam, mede doordat er geen nieuwe baas gezocht werd.

Bekijk ook
Jony Ive bij het raam in Apple Park.

Apple zoekt geen opvolger voor vertrekkend hoofd industrieel design: complete rol vervalt

Apple heeft besloten om geen opvolger te vinden voor de huidige VP Industrial Design, die binnenkort gaat vertrekken. Daarmee komt de complete rol te vervallen. Eerder bekleedde Jony Ive nog deze rol binnen Apple.

De afgelopen tijd besteedde Ternus zelf al flink wat tijd met het industrial design-team, terwijl Tim Cook daar nauwelijks bij betrokken was. Er zou een interne meeting geweest zijn met de aankomend CEO John Ternus en de rest van het personeel. Daarin zou hij gezegd hebben dat Apple “zich blijft focussen op design, omdat design de kern is van wat we bij Apple doen”. Hij zegt ook dat Apple “ongelooflijke designs naar meer mensen bracht dan elk ander bedrijf” en dat “we ervoor gaan zorgen dat dat ook zo blijft”.

John Ternus start op 1 september 2026 in zijn nieuwe rol als CEO en opvolger van Tim Cook.

Apple’s recente producten zien er nagenoeg al jarenlang hetzelfde uit, terwijl Apple in de hoogtijdagen van Jony Ive regelmatig vernieuwde designs introduceerden. Dit najaar komt Apple in ieder geval wel met een geheel nieuw ontwerp voor de iPhone, namelijk de iPhone Fold. De eerste opvouwbare iPhone krijgt een geheel nieuw soort scharnier, waarbij het toestel zelf ook van paspoortformaat is. Daarmee wijkt dit model qua ontwerp af van andere opvouwbare toestellen, zoals die van Samsung.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

iPhone 16e zwart achterkant

Alles over de iPhone 17e

Review: iPhone 17 Pro in de hand

Alles over de iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max oranje

Alles over de iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Alles over de iPhone Fold

Bekijk ook
iPhone 17 Pro, iPhone Air en iPhone 17

iPhone in 2026: dit wordt de line-up van huidige én nieuwe modellen – hoelang blijven ze in het assortiment?

Hoe ziet de iPhone line-up er in 2026 uit? In deze round-up zetten we alle huidige iPhone-modellen op een rij, maar werpen we ook een blik op de modellen die komen gaan. En hoe lang blijven de huidige modellen nog in het assortiment?

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

Apple kondigt 'onvermijdelijke' prijsverhogingen aan: dit is waarom producten duurder worden
Onze 11 verwachtingen van de WWDC 2026: dit gaat Apple vandaag allemaal aankondigen (met iOS 27 en meer)
Opinie: Dit is waarom de WWDC-keynote van dit jaar specialer wordt dan ooit (en jij hem moet kijken)
iCulture peilt: waar kijk jij het meest naar uit van de WWDC 2026-keynote?
Apple deelt nieuwe teasers voor WWDC met wallpapers en meer: All Systems Glow

Ook interessant

Alan Dye vertrekt bij Apple design

Apple’s designbaas en man achter Liquid Glass stapt over naar Meta

Nieuws
WWDC 2025 Design Awards

Apple Design Awards 2025: deze apps en games blinken uit in design (volgens Apple)

Nieuws 1 reactie
iPhone 16 achterkant

Zo zien de iPhone 16-modellen eruit: alles over het design

Nieuws 3 reacties
iPhone Air concept door Antonio de Rosa

Designer kreeg telefoontje van Apple: ‘De concepten die je maakt zijn te realistisch’

Nieuws
Affinity Photo

In de aanval op Adobe: Affinity-apps krijgen extreem lange proefperiode van 6 maanden

Nieuws 4 reacties
Apple Watch

Gerucht: ‘Apple werkt aan extreem dunne producten’

Nieuws 5 reacties

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar