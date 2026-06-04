Sinds enige tijd biedt WhatsApp een handige functie waarmee je je gesprekken kan categoriseren in mappen. Zo maak je bijvoorbeeld een groep aan met collega’s, familie of meest hechte vrienden. Maar als je veel mappen aanmaakt, kan het geheel al snel onoverzichtelijk worden. Daar gaat WhatsApp iets aan doen, zo ontdekte WABetaInfo.

WhatsApp-lijsten wordt veel beter

Standaard biedt WhatsApp een aantal lijsten aan, waaronder met favoriete contacten en een ongelezen-filter. Met de nieuwe update kun je de Favorieten-lijst verwijderen. Daardoor is er meer ruimte voor je eigengemaakte lijsten en hoef je minder horizontaal te scrollen. Ook de andere standaardlijsten zijn te verwijderen. Zodra je zo’n lijst verwijdert, wordt deze verplaatst naar een aparte sectie. Deze sectie is te bereiken via een nieuwe filterknop, helemaal rechts naast de lijsten. Tik je hierop, dan verschijnt er een nieuw menu waarmee je je lijsten kan openen en beheren. Je hoeft daardoor niet in de instellingen van WhatsApp te duiken.

Naast dat het organiseren van je lijsten makkelijker wordt, komt er ook een nieuwe standaardlijst. Deze nieuwe Concepten-lijst bevat chats waarin je al berichten getypt hebt, maar nog niet verstuurd zijn. Het is daardoor makkelijker om terug te keren naar je onafgemaakte berichten.

De vernieuwde werking van de lijst-functie wordt op dit moment al uitgerold in de App Store-versie van WhatsApp. Sommige gebruikers zien de nieuwe werking ook in de TestFlight-versie van WhatsApp. Maar zoals altijd geldt ook hier: de uitrol kan nog weken duren, dus er is een grote kans dat jij de vernieuwde lijst-functie nog niet ziet.

WhatsApp Messenger Versie 26.21.73 Download Geschikt voor Mac, iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 15.1+ Grootte 350.56 MB Uitgever WhatsApp Inc. Leeftijd 12+ Talen