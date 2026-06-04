Lijsten in WhatsApp

WhatsApp maakt handige lijst-functie veel makkelijker in gebruik

Nieuws Apps
WhastApp heeft een update gepland voor de handige lijst-functie. Daarmee kun je gesprekken ordenen in verschillende lijsten. Maar de manier hoe je deze lijsten beheert, gaat veranderen.
Benjamin Kuijten -

Sinds enige tijd biedt WhatsApp een handige functie waarmee je je gesprekken kan categoriseren in mappen. Zo maak je bijvoorbeeld een groep aan met collega’s, familie of meest hechte vrienden. Maar als je veel mappen aanmaakt, kan het geheel al snel onoverzichtelijk worden. Daar gaat WhatsApp iets aan doen, zo ontdekte WABetaInfo.

WhatsApp-lijsten wordt veel beter

Standaard biedt WhatsApp een aantal lijsten aan, waaronder met favoriete contacten en een ongelezen-filter. Met de nieuwe update kun je de Favorieten-lijst verwijderen. Daardoor is er meer ruimte voor je eigengemaakte lijsten en hoef je minder horizontaal te scrollen. Ook de andere standaardlijsten zijn te verwijderen. Zodra je zo’n lijst verwijdert, wordt deze verplaatst naar een aparte sectie. Deze sectie is te bereiken via een nieuwe filterknop, helemaal rechts naast de lijsten. Tik je hierop, dan verschijnt er een nieuw menu waarmee je je lijsten kan openen en beheren. Je hoeft daardoor niet in de instellingen van WhatsApp te duiken.

WhatsApp chat lijst beheren

Naast dat het organiseren van je lijsten makkelijker wordt, komt er ook een nieuwe standaardlijst. Deze nieuwe Concepten-lijst bevat chats waarin je al berichten getypt hebt, maar nog niet verstuurd zijn. Het is daardoor makkelijker om terug te keren naar je onafgemaakte berichten.

De vernieuwde werking van de lijst-functie wordt op dit moment al uitgerold in de App Store-versie van WhatsApp. Sommige gebruikers zien de nieuwe werking ook in de TestFlight-versie van WhatsApp. Maar zoals altijd geldt ook hier: de uitrol kan nog weken duren, dus er is een grote kans dat jij de vernieuwde lijst-functie nog niet ziet.

WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

Versie 26.21.73

Download
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 15.1+
Grootte
350.56 MB
Uitgever
WhatsApp Inc.
Leeftijd
12+
Talen

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over apps van iCulture

Deze Nederlandse app is een van de winnaars van de Apple Design Awards 2026
'Apple komt met eigen Tikkie: rekeningen splitten met de camera en meer' - maar waarschijnlijk nog niet bij ons
Nintendo Music nu een volwaardige muziekdienst: ook beschikbaar op iPad, CarPlay en op het web
WhatsApp werkt aan nieuw Liquid Glass-design voor Mac- en iPad-versie
Nieuwe Apple Pay-concurrent beschikbaar: met BUUT Pay kunnen ook tieners onder de 16 met hun iPhone betalen

WhatsApp

WhatsApp is de populaire berichtendienst, die bijna iedere Nederlander op zijn of haar smartphone heeft staan. Hier vind je alles over WhatsApp op een rijtje: van berichten verwijderen, gesprekken archiveren, je privacy goed instellen en op de desktop gebruiken tot de betekenis van de gekleurde vinkjes, groepsgesprekken voeren en een hele WhatsApp-community opzetten. Check ook de beste WhatsApp-tips.
WhatsApp donkere modus.
Alles over WhatsApp op de iPhone Het ultieme WhatsApp tipsoverzicht Zo gebruik je WhatsApp op de desktop Zo gebruik je WhatsApp op de iPad WhatsApp-account beveiligen met tweestaps WhatsApp chats archiveren, wissen of verwijderen WhatsApp gesprekken overzetten WhatsApp-chats exporteren Ongewenste personen blokkeren in WhatsApp Werkt WhatsApp nog op mijn (oudere) iPhone?

Ook interessant

WhatsApp Desktop gebruiken

WhatsApp werkt aan nieuw Liquid Glass-design voor Mac- en iPad-versie

Nieuws
Meta logo

Meta start met wereldwijde uitrol van Plus-abonnementen voor WhatsApp, Facebook en Instagram: ga jij abonneren?

Nieuws 6 reacties
WhatsApp online melding

WhatsApp toont straks online status van al je contacten in één overzicht: zo zet je het nu al uit

Nieuws
Verdwijnende berichten WhatsApp

WhatsApp werkt aan deze twee nieuwe nieuwe functies en rolt Liquid Glass eindelijk breder uit

Nieuws 3 reacties
WhatsApp Laatst gezien-status.

Profielfoto, info en status afschermen in WhatsApp

Tips
WhatsApp Plus thema Android

Het komt eraan, ook op iPhone: een betaald abonnement voor WhatsApp

Nieuws 16 reacties

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar