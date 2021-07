Mobiel internetten doe je tegenwoordig via het 4G-netwerk. Het 3G-netwerk zal bij steeds meer providers worden uitgeschakeld en daarom is het belangrijk om te weten of jouw iPhone voor 4G geschikt is. In dit artikel lees je er alles over.

Er zijn tegenwoordig al 5G-netwerken, maar daarvoor heb je een speciaal toestel nodig, namelijk de iPhone 12 of nieuwer. Voor het dagelijks gebruik zullen de meeste mensen internetten via 4G, dat snel genoeg is voor de meeste toepassingen.

De snelheid van 4G-netwerken ligt gemiddeld tien keer hoger dan 3G, dat gaandeweg zal worden uitgefaseerd. Je kunt dus films streamen zonder haperingen, muziek downloaden, videobellen en browsen. Ook zorgt 4G ervoor dat je beter bereik hebt, zelfs op drukke plekken. Maar hoe zit het met toestellen: welke iPhones en iPads zijn geschikt voor 4G en hoe zit het met de ondersteuning van de providers zoals KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 in Nederland en Proximus, Orange en Telenet in België?

iPhones met 4G: welke toestellen zijn geschikt?

Steeds meer providers schakelen hun 3G-netwerken uit. In 2020 heeft Vodafone het 3G-netwerk al uitgeschakeld en in april 2022 volgt KPN. Beide providers houden het 2G-netwerk nog even in de lucht, terwijl concurrent T-Mobile juist het 2G-netwerk heeft uitgeschakeld. We zijn dus steeds meer aangewezen op het 4G-netwerk en de opvolger, 5G.

Deze iPhones zijn geschikt voor 4G:

iPhone 5: het eerste toestel met 4G-ondersteuning, werkt niet op alle frequenties.

iPhone 5s en iPhone 5c: geschikt voor alle Nederlandse 4G-netwerken en frequenties.

iPhone 6 en nieuwer: geschikt voor alle Nederlandse 4G-netwerken en frequenties, biedt bovendien ondersteuning voor carrier aggregation (zie verderop).

Wat de iPhone 5 betreft geldt dat niet alle 4G-frequenties worden ondersteund, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Providers bieden altijd meerdere frequenties voor 4G aan, waardoor je gewoon kunt internetten.

Uiteraard geldt het bovenstaande alleen voor iPhones die in Europa zijn gekocht. Heb je je iPhone in de VS, China of een ander land gekocht dan kan de ondersteuning voor bepaalde 4G-frequenties anders zijn.

Het betekent dat de volgende iPhones niet geschikt zijn voor 4G:

iPhone 4s en eerder

Heb je een iPhone 4s of ouder, dan kun je in de toekomst nog gebruik blijven maken van het 2G- of 3G-netwerk, afhankelijk van je provider.

iPads met 4G: deze iPads zijn geschikt

Heb je een iPad met ‘cellular’ functie, dan kun je er een simkaart in stoppen om onderweg te kunnen internetten. Je bent dan niet afhankelijk van Wi-Fi-netwerken of de internetverbinding van je iPhone.

Dit betekent dat de volgende tablets niet geschikt zijn voor 4G:

iPad 3 en eerder

iPad mini 1 en eerder

Bij deze iPads kun je uiteraard nog gewoon gebruik maken van WiFi, dus een groot probleem is het niet. Was je echter gewend om met deze iPads buiten de deur te internetten, dan zul je moeten kijken of je een provider kunt vinden die nog 3G ondersteunt.

Wat is 4G?

4G is de opvolger van de 3G-netwerken. 4G staat voor ‘4e generatie’ en werkt volgens de LTE-standaard. 4G biedt een aantal voordelen ten opzichte van huidige 3G-netwerken: hogere snelheden, meer gelijktijdige gebruikers en lagere latency (minder vertraging). In Scandinavië waren er in 2009 al 4G-netwerken operationeel met praktijksnelheden van 30 tot 80 Mbit/seconde. De hogere snelheden maken nieuwe toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld streaming video kijken en op afstand vergaderen.

Tegenwoordig zijn in alle landen wereldwijd 4G-netwerken in de lucht en is er meestal sprake van goede dekking, ook als je op vakantie bent.

Wat is 4G+?

Inmiddels zijn ook alweer nieuwere varianten van 4G ingevoerd, om de snelheid iets te kunnen opvoeren. 4G+ is een uitbreiding op de LTE-standaard, waarbij je meerdere frequentieblokken op elkaar kunt ‘stapelen’. Met vier blokken haal je een snelheid van 150Mbit/s. Nederlandse providers gebruiken zes gestapelde frequentieblokken, waarmee ze een maximale snelheid van 225Mbit/s kunnen halen. Je hebt hiervoor wel een toestel nodig dat 4G+ ondersteunt. Een andere naam voor 4G+ is LTE Advanced.

Bij de aankondiging van de iPhone 6 maakte Apple bekend dat ze carrier aggregation toestaan. Daarbij worden meerdere frequenties gecombineerd, zodat je nog sneller kunt internetten.

Nederlandse 4G-netwerken

KPN rondde de uitrol van het 4G-netwerk begin april 2014 officieel af en was daarmee de eerste Nederlandse provider met landelijke dekking. Inmiddels bieden alle Nederlandse providers 4G aan voor hun sim only– en iPhone-abonnementen. Dit geldt voor KPN, Vodafone en T-Mobile. Tele2 had een eigen 4G-netwerk gebouwd, maar dit is sinds de overname van Tele2 onderdeel geworden van T-Mobile. In het begin moest je voor 4G-gebruik een klein bedrag per maand extra betalen (zo rond de 5 euro), maar dat is inmiddels niet het geval. 4G is nu standaard bij alle providers, al kunnen de snelheden nog wel verschillen.

Je kunt zelf de snelheid van je mobiele data meten.

Bekijk ook Snelheid van je mobiele databundel meten op iPhone en iPad Er zijn grote verschillen in snelheden bij de databundels voor mobiele abonnementen. Bij sommige providers ligt de snelheid van je mobiele data meer dan twee keer zo hoog dan bij andere. Hoe kun je zelf meten wat je datasnelheid is?

Heb je een nieuw toestel nodig omdat je huisige iPhone geen 4G-ondersteuning biedt? Hieronder vind je recente iPhones die met 4G werken (of zelfs met 5G):

Bellen via 4G

VoLTE is een nieuwe ontwikkeling, waarbij je kunt bellen via het 4G-netwerk. Sinds iOS 8 biedt Apple hiervoor ondersteuning op de iPhone, maar of het werkt is wel afhankelijk voor je provider. Tele2 bood VoLTE al meteen vanaf de start van het 4G-netwerk aan. Meer over Voice over LTE lees je in onderstaande tip.

Bekijk ook VoLTE in Nederland en België: zo werkt bellen via het 4G-netwerk Met VoLTE bel je in Nederland en België via een 4G-verbinding. Dankzij VoLTE klinken gesprekken beter en wordt de verbinding sneller tot stand gebracht. Bij welke providers werkt het en wat heb je nodig? Je leest hier alles over VoLTE.

Belgische 4G-netwerken

In België bieden Proximus, Orange en Telenet 4G-toegang via hun abonnementen aan. Daarbij geldt hetzelfde als in Nederland: 4G is vrijwel altijd standaard inbegrepen bij je abonnement of sim only, maar de snelheden kunnen wel per provider verschillend zijn. Voorheen moest je nog opletten of wel de juiste LTE-frequentiebanden werden ondersteund, maar dat hoeft niet als je je iPhone gewoon in België of in een ander Europees land hebt gekocht.

Aanvankelijk bepaalde Apple zelf op welke netwerken de iPhone toegelaten werd. Een wetsvoorstel zorgde er echter voor dat fabrikanten van smartphone, dus ook Apple, toestellen op alle Belgische 4G-netwerken moeten toelaten.

4G in het buitenland

Ook in het buitenland heb je gewoon toegang tot 4G-netwerken. In EU-landen hoef je er bovendien niets extra’s voor te betalen, want de 4G-databundel die je in Nederland of België hebt afgesloten geldt in de hele Europese Unie. Alleen bij onbeperkte abonnementen heb je te maken met een maximum, maar dat is vaak 15GB of meer, zodat je tijdens een vakantie niet snel er overheen zult gaan. In landen buiten de EU worden er kosten voor roaming in rekening gebracht, maar ook daar kun je gewoon gebruik maken van 4G. Eventueel zou je kunnen kiezen voor een eSIM.