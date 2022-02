Google Fit en Apple HealthKit zijn twee platformen voor fitness en gezondheid. Als iPhone-gebruiker zul je vaak zonder nadenken voor HealthKit kiezen, maar Google Fit heeft ook wat unieke functies te bieden. In deze gids zetten we ze tegenover elkaar.

Google Fit vs Apple HealthKit

Google Fit is Google’s platform voor gezondheid en fitness. Het werd al in 2014 aangekondigd en is nog korte tijd beschikbaar voor iPhone-gebruikers dankzij de Google Fit-app voor iOS. Hiermee kun je je gezondheid en sportactiviteiten vastleggen, net als veel andere apps. Maar er zitten ook wat unieke functies in en Google werkt samen met bekende partners zoals Nike, Adidas, RunKeeper en meer. Google Fit moet hét platform worden waar consumenten hun fitnessgegevens opslaan. Welke is het beste voor jou, Apple HealthKit of Google Fit?

Dit zijn de pluspunten van Google Fit

Google Fit pakt het anders aan dan de meeste andere gezondheidsapps. In plaats van heel veel metingen ligt de nadruk op twee doelen: aantal stappen en aantal Health Points (gezondheidspunten). Dit zijn punten die je krijgt voor het uitvoeren van activiteiten op hoge intensiteit. Hoe zwaarder je workout is, hoe meer punten je verdient. Het is een soort gamification om je te motiveren nét een stap verder te gaan.

Je kunt met Google Fit ook nagaan hoeveel calorieën je hebt verbrand en hoeveel kilometer je hebt afgelegd. Ook je hartslag en slaapactiviteiten worden in de gaten gehouden. Maar deze metingen staan wat meer op de achtergrond. Verder kun je je dagelijkse workouts vastleggen.

Bij Apple heb je drie activiteitenringen die je moet volmaken (staan, bewegen en training) terwijl je bij Google Fit alleen op de stappen en de Health Points hoeft te letten. Je ziet je dagelijkse activiteiten in een Journal, een soort dagboek met workouts. Dit kun je handmatig invoeren, bijvoorbeeld een wandeling of fietstocht. Google Fit kan wel automatisch de basisdata zoals stappen en hardloopgegevens importeren van Apple Health, maar in dat geval kun je net zo goed Apple’s oplossing blijven gebruiken.

Voor Apple-gebruikers is het goed om te weten dat je Google Fit kunt koppelen met HealthKit. Al je metingen komen dus in beide systemen terecht. Dit is een heel verschil met Fitbit, dat nog steeds geen ondersteuning voor HealthKit heeft. Je kunt dus al je data delen met Google (als je dat wilt).

De Google Fit-app voor iOS bestaat sinds 2019 en is via onderstaande link te downloaden.

Minpunten van Google Fit

Een belangrijk verschil is dat Google Fit veel minder datacategorieën heeft, in vergelijking met Apple’s HealthKit. Bepaalde metingen zoals voeding en het aantal minuten mindfulness kun je minder goed vastleggen. Ook krijg je geen medailles voor prestaties en zijn er geen speciale uitdagingen waar je stickers en awards mee kunt verdienen. En je kunt bij Apple je activiteitendata delen met vrienden. Bij Google kan dat niet.

Google Fit is op sociaal gebied dan ook iets minder uitgebreid. Je kunt geen workouts samen doen of vrienden uitnodigen om een uitdaging aan te gaan.

Daarnaast heeft Apple allerlei workouts via Fitness+. Dit is een betaalde dienst die nog niet in Nederland en België is uitgebracht, maar die (via een omweg) al wel te gebruiken is. Hiermee kun je een trainingsprogramma samenstellen en gemotiveerd worden door professionele coaches. Google heeft dit niet.

Het grootste nadeel van Apple’s Gezondheid-app is het gebrek aan cross platform ondersteuning. Je kunt het alleen gebruiken als je een iPhone en bij voorkeur ook een Apple Watch hebt. Op de iPad is de Gezondheid-app niet eens aanwezig.

Waarom zou je Google Fit gebruiken?

Nu je wat meer van Google Fit weet, kun je ook beter een beslissing nemen of de dienst iets voor jou is. Doe en deel je ‘alles’ met Google, dan ben je misschien wel geneigd om ook voor de bijbehorende fitnessdienst te kiezen.

Google Fit kan ook handig zijn voor mensen die voorheen een Android-toestel gebruikten en toegang willen houden tot al hun data. Het kan ook een uitkomst zijn als je constant wisselt tussen iPhone en Android.

Voor Apple-gebruikers heeft het weinig zin om de overstap te maken: de Google Fit-app is weliswaar prettig in gebruik, maar je krijgt er geen unieke extra opties bij. Je zou ze natuurlijk ook naast elkaar kunnen gebruiken en kijken welke van de twee het best bevalt.

Naast Google Fit is er overigens ook nog Samsung Health, maar dat is in feite alleen interessant als je Samsung-producten hebt.

Ben je Android-gebruiker, dan heeft het weinig zin om over Apple’s HealthKit na te denken. het enige wat je zou kunnen doen is een Apple Watch aanschaffen, maar

Overeenkomsten tussen Google Fit en Apple HealthKit

Beide platformen zijn bedoeld om fitnessdata op te slaan. Bij beide is het de bedoeling om data van meerdere apps en accessoires in te lezen, te bundelen en weer beschikbaar te stellen aan partners. Mits je daar toestemming voor geeft, want de bedrijven benadrukken dat ze privacy belangrijk vinden.

Maar er is één groot verschil: bij Google draait het vooral om fitness en veel minder om health. De eerste partners die Google wist te strikken waarom dan ook sportmerken zoals Adidas, terwijl Apple vanaf het begin de samenwerking met klinieken zoals Mayo (VS) en Radboud (NL) heeft benadrukt. De wearables waarmee Google Fit samenwerkt hebben ook vooral te maken met sport, zoals fitnesstrackers en sporthorloges.

Google lijkt zich ver van medische toepassingen te houden, terwijl je bij Apple medische diagnoses, labonderzoeken, medicijngebruik en zelfs medische dossiers (alleen in bepaalde regio’s) in de Apple Gezondheid-app kwijt kunt. Je kunt er een Medische ID mee maken, waarop je belangrijke medische informatie zoals bloedgroep, allergieën en belangrijke contactpersonen kwijt kunt. En je kunt metingen die je met bloeddrukmeters, hartslagmeters en andere medische apparaten hebt gedaan meteen doorsturen naar een arts. Bij Google niet: het draait om sporten en fit zijn, niet om gezondheid en ziektes.