HealthKit-data exporteren en importeren

De Gezondheid-app op je iPhone verzamelt allerlei data over je gezondheid. Dat kan handig zijn als je ziek wordt, of als je gewoon wat meer wilt weten over je eigen gezondheidstoestand of je data beschikbaar wilt stellen aan onderzoekers. De app maakt al grafieken van alle data, maar soms wil je toch nog iets meer. Gelukkig kun je dan de data uit HealthKit exporteren, van je iPhone naar je Mac. Deze tip laat zien hoe dat werkt.

HealthKit-data exporteren in Gezondheid-app

Voor het exporteren van data uit de Gezondheid-app op je iPhone ga je als volgt te werk:

Open de Gezondheid-app. Tik rechtsboven op je profielfoto. Tik op Exporteer alle gezondheidsgegevens. Helaas kun je geen selectie maken. Je krijgt een pop-up of je het zeker weet. Tik op Exporteer.

Je moet nu geruime tijd wachten. Duurt dit te lang, dan kun je het afbreken met Annuleer. Na een minuut of twee moet de export klaar zijn. Geef aan waar je de export wilt opslaan. Wij hebben gekozen voor AirDrop naar de Mac.

Het zip-bestand bevat je HealthKit-data in XML-formaat en enkele andere formaten. Zo worden al je ECG-metingen weergegeven in een CSV-bestand. Je workout-routes zijn vastgelegd als GPX-bestand, zodat je het in navigatie-apps kunt inlezen.

HealthKit-data exporteren met de app QS Access

Voorheen was het ook mogelijk om je HealthKit-data te exporteren met de app QS Access. Deze is gemaakt door Quantified Self, een beweging van mensen die veel metingen aan zichzelf uitvoeren. De app is echter sinds 2015 niet meer bijgewerkt, dus je kunt deze alleen nog op oudere iPhones gebruiken. Staan je Gezondheids-data op een oudere iPhone, dan kun je hiermee de data openen en inzien.

HealthKit-data importeren

Heb je jarenlang gebruik gemaakt van een app om sport- en gezondheidsgegevens te verzamelen, dan wil je die misschien importeren in HealthKit en de Gezondheid-app. Dat kan niet zomaar: de betreffende dienst zal wel een mogelijkheid moeten bieden om de data met HealthKit uit te wisselen.

Een goed voorbeeld is Fitbit. Deze fabrikant heeft nooit HealthKit ondersteund en werkt ook niet met de Gezondheid-app van Apple samen. Je kan daardoor niet zomaar data inlezen die je met een Fitbit-fitnesstracker hebt verzameld. Gelukkig zijn er apps die dat voor je oplossen. Je leest hier alles over in de tip Fitbit synchroniseren met HealthKit en Gezondheid. Je kunt gebruik maken van apps zoals RunGap en Sync Solver. Deze apps kosten geld en/of vragen om een in-app aankoop, maar daar staat tegenover dat ze goed worden onderhouden.

Voor andere apps en diensten is het goed te kijken of dergelijke apps van derden bestaan, of dat de fabrikant zelf de mogelijkheid biedt om data met HealthKit uit te wisselen.