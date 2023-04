Apple zou werken aan een digitale coachingdienst voor je gezondheid en welzijn. Deze wordt aangestuurd door kunstmatige intelligentie en zou volgend jaar op de markt moeten komen. Ook is er nieuw over de Gezondheid-app in 2023.

De nieuwe digitale coachingdienst draagt de codenaam ‘Quartz’ en is onderdeel van grotere plannen op het gebied van gezondheid. Je zou er ook je stemming en emoties mee kunnen bijhouden. Dat beweert Mark Gurman van Bloomberg. Dit staat overigens los van de plannen om een dagboek-app in iOS 17 toe te voegen. Die is niet bedoeld voor gezondheid, maar als een uitbreiding van Zoek mijn en andere locatiediensten. Apple kan op die manier meer locatiefuncties invoeren. Je kunt de app ook gebruiken om een verslag te schrijven, bijvoorbeeld wat je hebt meegemaakt op weg naar je werk.



Emoties in iOS 17

Het bijhouden van je emoties en stemming is onderdeel van iOS 17, beweert Bloomberg. In een eerste versie van de emotietracker kun je je stemming vastleggen, antwoorden geven over hoe je dag is verlopen en de resultaten tussen verschillende dagen vergelijken. In de toekomst zou Apple met behulp van algoritmes de stemming van een gebruiker al kunnen willen voorspellen op basis van spraak, woordgebruik en andere data.

Daarnaast zou Apple plannen hebben om de Gezondheid-app op de iPad uit te brengen als onderdeel van iPadOS 17. Je kunt dan de grafieken in groter formaat bekijken. De grotere versie zou ook populariteit van iPads in de gezondheidszorg kunnen aanwakkeren. Apple zou de Gezondheid-app bovendien willen uitbreiden met nieuwe functies voor gebruikers met slecht zicht.

Nieuwe coachingdienst Quartz komt in 2024

De nieuwe dienst Quartz is bedoeld om gebruikers gemotiveerd te houden om te blijven sporten, eetgewoontes te verbeteren en beter te slapen. Dat zeggen mensen die vertrouwd zijn met het project. Het systeem maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en data van de Apple Watch om een coachingprogramma te maken en suggesties te doen voor mogelijke activiteiten.

Quartz lijkt op LumiHealth, een gezondheids- en welzijnsprogramma dat Apple in 2020 in samenwerking met de overheid van Singapore heeft uitgebracht. Met dit programma kon je geld verdienen door gezond te leven, terwijl Apple’s nieuwe dienst juist geld lijkt te gaan kosten. Je betaalt een maandelijks bedrag, net als voor Fitness+ en Apple Music. De dienst krijgt een eigen app, die volgend jaar uitkomt. Meerdere groepen binnen Apple zouden ermee aan het werk zijn, waaronder teams op het gebied van Gezondheid, Siri en AI.

Apple wil de Gezondheid-app voor iPad al in juni tijdens WWDC 2023 aankondigen, meldt Bloomberg. De coachingdienst zal pas volgend jaar worden onthuld, zeggen de bronnen. Ook de aanstaande mixed reality-headset speelt daarbij een rol. Je zou daarmee bijvoorbeeld kunnen mediteren terwijl je de headset draagt. Verder zou een speciaal aangepaste versie van Apple Fitness+ in de maak zijn.