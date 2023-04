De Gezondheid-app op de iPhone bevat een schat aan informatie. Maar erg toegankelijk is het niet: je zult zelf door de verschillende items en velden moeten bladeren. HealthGPT is een slimme assistent die je te hulp schiet.

HealthGPT voor meer inzicht in HealthKit-data

ChatGPT kennen we ondertussen wel: de AI-dienst waarmee je via een natuurlijke taalinterface opdrachten kunt geven om bijvoorbeeld een speech of een vriendelijke ontslagbrief te schrijven. Sinds de introductie duiken er steeds meer handige toepassingen op, zoals deze: HealthGPT. Dit is een persoonlijke assistent die je met AI gaat helpen om meer uit je gezondheidsdata te halen. Je kunt interactieve vragen stellen over je digitale gezondheidsdata, helemaal afgestemd op jouw situatie.



De ontwikkeling van HealthGPT is mogelijk dankzij CardinalKit, een raamwerk van het Stanford Byers Center for Biodesign. Met CardinalKit kunnen ontwikkelaars allerlei vragen aan HealthKit stellen en de data uploaden naar Firebase. Zo was de ontwikkelaar van HealthGPT in staat om de koppeling tussen ChatGPT en Apple Gezondheid te leggen. Het wordt gevaarlijk als HealthGPT ook medisch advies gaat geven, maar dat dat doet deze assistent niet. De app heeft momenteel toegang tot de laatste twee weken van een beperkte dataset, namelijk stappen, actieve minuten, actieve energie en slaap. Het mooie is dat allerlei data nu ook toegankelijk wordt voor mensen met minder inzicht in gezondheid en beweging. Je kunt bijvoorbeeld vragen: Hoe vaak heb ik vorige week gesport? Hoe lang waren mijn workouts? En hoeveel stappen heb ik afgelopen dinsdag gezet.

Een volgende stap is dat de AI-gezondheidsassistent ook andere vragen kan beantwoorden, zoals: Ik heb kramp in mijn been, wat kan ik doen? Of: Ik wil een halve marathon lopen, wat is een goed trainingsplan? Nog een andere, hoewel die op het randje is van medisch advies: Was mijn laatst gemeten bloeddruk normaal?

De ontwikkelaar is in ieder geval van plan om de gezondheidsdata uit te breiden, zodat je nog beter inzicht krijgt in je beweging, gezondheid en andere aspecten. De code van HealthGPT en een gedetailleerde beschrijving vind je op GitHub.