De AirPods en sommige Beats oordopjes en koptelefoons zijn voorzien van een speciale audiochip van Apple, de W1 of de H1. Dit zijn in eigen huis ontwikkelde chips voor audioproducten, waarmee je makkelijk je iPhone, iPad en Mac kunt koppelen. Daarnaast hebben de W1- en H1-chip nog meer voordelen en in dit artikel lees je er alles over.

Alles over de W1- en H1-chip

Apple ontwikkelt in eigen huis allerlei chips. Speciaal voor (draadloze) oordopjes zijn er de W1- en H1-chip. Dit zijn chips die uit meerdere componenten bestaan en die onder andere het koppelen en het energiebeheer van de oortjes verzorgen. Zo kun je automatisch verbinding maken met alle apparaten waarop je met hetzelfde Apple ID bent ingelogd. De verbinding is bovendien erg betrouwbaar, waardoor minder vaak storing optreedt.

De eerste generatie AirPods beschikten over Apple’s W1-chip. Je vindt deze W1-chip ook in diverse producten van Beats, waaronder de BeatsX. Sinds de AirPods 2 is Apple overgestapt op een nieuwere chip, de H1-chip. Deze verzorgt nog enkele extra functies. Waarom je oortjes of een koptelefoon met een dergelijke chip zou willen hebben lees je hieronder.



Wat is de H1-chip?

De H1-chip is een verbeterde versie van de W1-chip en heeft grotendeels dezelfde functies. Deze chip maakt de verbinding nog stabieler en zorgt ervoor dat de oortjes energiezuiniger zijn.

Functies van de H1-chip

De H1-chip biedt deze nieuwe functies:

Hé Siri

Stabielere draadloze verbinding met apparaten.

Twee keer zo snel wisselen tussen actieve apparaten.

1,5 keer snellere verbindingstijd bij telefoongesprekken.

Energiezuiniger, daardoor extra uur spreektijd bij bellen.

Draadloos opladen van het doosje.

Dertig procent lagere latency bij gamen.

Daarnaast zijn alle functies aanwezig die ook door de W1-chip al werden geregeld:

Makkelijk koppelen op basis van iCloud-account.

Energiebeheer.

Audioweergave.

Beheren van Bluetooth-verbindingen.

Aansturen van de sensoren.

Regelen van de audio-synchronisatie tussen de twee oortjes en de audiobron.

H1-chip in welke producten?

Je vindt de H1-chip in de volgende producten:

Apple-producten:



Beats-producten:



Wat is de W1-chip?

De W1-chip was Apple’s allereerste chip die speciaal voor draadloze oortjes was gemaakt. Ook deze regelde het koppelen met je iCloud-account, energiebeheer en audioweergave, maar er missen enkele functies ten opzichte van de H1, zoals ondersteuning voor Hé Siri.

Na de W1-chip bracht Apple ook nog de W2- en W3-chip uit voor de Apple Watch, maar deze zijn niet in oordopjes toegepast. In ons overzicht Apple-chips lees je er meer over. De letter W staat waarschijnlijk voor ‘Wearables’. Later is Apple overgestapt op de H1-chip, waarbij de letter H waarschijnlijk staat voor ‘Hearables’.

W1-chip in welke producten?

De W1-chip is uitsluitend te vinden in producten van Apple zelf. Het gaat hier om de volgende audioproducten:

Waarom oortjes met chip?

De AirPods en andere audioproducten beschikken dankzij de W1- en H1-chip over een aantal handige functies:

De AirPods weten of de oordopjes in je oor zitten. Ze pauzeren de muziek automatisch zodra je ze eruit neemt.

De AirPods weten wanneer je praat. Ze schakelen dan de microfoon in om bijvoorbeeld te kunnen dicteren.

AirPods kunnen het achtergrondgeluid filteren als je praat, zodat je stem beter hoorbaar is.

Als je tweemaal op de AirPods tikt schakel je Siri in. Vervolgens kun je opdracht geven om het geluidvolume aan te passen.

Je kunt de AirPods koppelen met meerdere apparaten. Open het opbergdoosje van de AirPods en ze koppelen automatisch met het apparaat dat je op dat moment in gebruik hebt.

Deze sensoren stuurt de chip aan

De W1- en H1-chips sturen een aantal sensoren aan, die in de AirPods en in sommige Beats-producten aanwezig zijn:

Bewegingssensoren : deze bepalen of het oordopje in gebruik is.

: deze bepalen of het oordopje in gebruik is. Infraroodsensoren : dit zijn de kleine stipjes aan weerszijden van de speakerpoort, die bepalen of het oordopje in je oor zit.

: dit zijn de kleine stipjes aan weerszijden van de speakerpoort, die bepalen of het oordopje in je oor zit. Spraak-accelerometer: deze sensoren herkennen wanneer je praat.

Voordelen audiochip

Kijk je naar de voordelen van een dergelijke audiochip, dan zijn er drie die er meteen uitspringen en die we hieronder nader zullen bespreken: een betere batterijduur, makkelijker koppelen en een stabielere verbinding.

#1 Betere batterijduur

Er zijn meerdere redenen waarom de batterijduur van oordopjes met W1- of H1-chip veel beter is. Ten eerste zijn er de sensoren, die bepalen of de oordopjes in je oor zitten. Zodra je niet meer luistert schakelen de AirPods uit en gaan ze in energiebesparende modus. Het kan dus nooit gebeuren dat de muziek onverwacht doorspeelt.

Bovendien zorgt de chip voor verbeterde efficiency, waardoor je oortjes zuiniger omgaan met energie. Dit is bijvoorbeeld te merken aan de Beats Solo 3, die een batterijduur van 40 uur heeft, terwijl zijn voorganger een batterijduur van 12 uur had. Dit is overigens niet alleen te danken aan de chip, maar ook aan andere verbeteringen.

#2 Makkelijk koppelen

Apple heeft in veel apparaten de 3,5mm koptelefoonaansluiting geschrapt en zou het liefst zien dat we allemaal overstappen naar draadloze oordopjes. Maar dan moet het koppelen aan je apparaten wel een stuk makkelijker worden gemaakt. Bij oortjes met W1- of H1-chip is dat het geval: het koppelen gaat moeiteloos en automatisch. Je hoeft dus niet meer je Bluetooth-oortjes op te zoeken in de instellingen of een cijfercode in te voeren. Zodra je je oortjes voor het eerst met apparaat hebt gekoppeld, zullen ze ook meteen verbinding maken met alle andere apparaten waarop je bent ingelogd met hetzelfde iCloud-account. Je kunt dus makkelijk wisselen tussen AirPods in de auto, Beats-oordopjes tijdens het sporten, Apple Watch als je in bed ligt en de iMac als je achter je bureau zit.

Het enige wat je hoeft te doen is het opbergdoosje openen en de oortjes eruit pakken. De koppeling wordt dan automatisch gemaakt.

#3 Stabiele verbinding

De verbinding van de AirPods is stabieler dan bij andere koptelefoons. Bij gewone Bluetooth-oordopjes wordt de verbinding slechter naarmate je op grotere afstand van de iPhone bent, bijvoorbeeld als je even wegloopt om een kopje koffie te pakken. Bij oordopjes met audiochip zou dat niet het geval moeten zijn, maar toch kun je ook bij grotere afstand wel last krijgen an wat gestotter.

Nadelen van oordopjes met audiochip

Voorzover we nu weten zijn er eigenlijk geen nadelen als je oordopjes met W1- of H1-chip koopt (behalve dan de hogere prijs). De AirPods kunnen nog steeds verbinding maken met andere smartphones, tablets en computers omdat ze ook werken met de standaard Bluetooth-koppeling. Bij gebruik met een geschikt Apple-apparaat profiteer je van de extra functies van de audiochip en bij andere apparaten heb je de normale Bluetooth-koppeling.

Wel zou je het beperkte aanbod als nadeel kunnen zien. Apple lijkt nog niet van plan om de chips onder licentie beschikbaar te stellen aan andere fabrikanten en dat betekent dat je voorlopig vast zit aan Apple’s eigen AirPods en enkele Beats-producten.

Verder zouden er nadelen kunnen zijn als je oordopjes met meerdere mensen deelt, bijvoorbeeld met je partner. Maar we vragen ons af of dat vaak voorkomt.

