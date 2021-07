Er was al de mogelijkheid om PDF-bestanden te ondertekenen en formulieren in te vullen. Vanaf iOS 15 krijg je er nog meer mogelijkheden bij. Ze zijn te vinden in de Bestanden-app en worden pas zichtbaar als je bezig gaat met bewerken. Je hebt dan geen speciale apps meer nodig, zoals PDF Expert. In deze tip leggen we de mogelijkheden uit. Apple heeft de nieuwe PDF-tools niet genoemd bij de aankondiging van iOS 15 en noemt ze ook niet in de preview van iOS 15. Ze werden ontdekt door de website iPhone-ticker.

PDF bewerken in de Bestanden-app

Om een PDF te bewerken ga je als volgt te werk:

Sla de PDF op in de Bestanden-app op je iPhone of iPad, als je dat nog niet had gedaan. Open het PDF-bestand en tik op het contextmenu (de drie puntjes). Je kunt ook je vinger op een van de miniaturen leggen (bijvoorbeeld ‘pagina 5 van 8’) om de bewerkingsopties te openen. Zie je het contextmenu en/of de miniaturen niet, kantel je iPhone dan 90 graden naar liggende stand. Kies een van de bewerkingen: je kunt linksom of rechtsom roteren, een lege pagina invoegen of pagina’s toevoegen en wissen.

Pagina invoegen in een PDF

De meeste opties spreken voor zich, maar bij het toevoegen van een extra pagina zijn er net wat meer mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld een scan maken met de camera en deze toevoegen aan een bestaande PDF. Ook kun je afbeeldingen toevoegen aan een PDF, bijvoorbeeld eerder gescande artikelen en foto’s.

Voeg je een lege pagina toe, dan krijg je de tekengereedschappen voor markeringen in beeld. Je kan dan een tekening of handgeschreven aantekeningen maken met de tekenpen, markeerstift of het potlood. Dit kan handig zijn als je een handgeschreven toelichting wilt maken op de PDF. Het is overigens ook mogelijk om getypte tekst in te voeren, maar daarvoor zijn de tekengereedschappen minder geschikt. Je kunt dan beter met een normale tekstverwerker een tekst schrijven en daarvan een screenshot maken, die je aan het einde van de PDF toevoegt.

PDF voorzien van wachtwoord

Een andere nieuwe mogelijkheid is het instellen van een wachtwoord voor je PDF-bestand. Dit was op de Mac al langer mogelijk, maar nog niet op iPhone en iPad.

Open het PDF-bestand in de Bestanden-app. Tik op het deelmenu en kies Vergrendel iPhone

Meer doen met PDF’s

Natuurlijk heb je ook nog steeds de eerdere opties tot je beschikking, zoals het ondertekenen van PDF-bestanden en het maken van PDF’s door te printen: