Op de iPhone en iPad met in-app aankopen extra opties toevoegen aan een app. Je kunt bijvoorbeeld reclames afkopen of virtuele muntjes aanschaffen in een game. Lees hier alles wat je moet weten over in-app aankopen!

Met in-app aankopen kun je apps tegen betaling uitbreiden. Het geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om extra’s binnen de app aan te bieden. Bij games kunnen dat extra levels zijn. In gewone apps kun je vaak advertenties afkopen of extra functies toevoegen. In deze tip lees je hoe in-app aankopen werken en hoe je eerdere aankopen kunt herstellen.

Waarom bestaan in-app aankopen?

Het ontwikkelen van apps kost tijd en geld. Terwijl grote bedrijven als Google en Facebook hun apps gratis beschikbaar stellen in ruil voor reclame en data, is dat bij kleine gespecialiseerde ontwikkelaars vaak niet zo. Zij vragen een vergoeding voor hun werk en dat kan allerlei vormen aannemen.

Soms betaal je een eenmalige aanschafprijs vooraf, maar het komt steeds vaker voor dat apps werken volgens het freemium-principe. Je kunt de app gratis downloaden, maar als je er echt gebruik van wilt maken moet je een in-app aankoop doen. Dit kan een eenmalig bedrag of een langlopend maand- of jaarabonnement zijn.

Met die inkomsten kunnen ontwikkelaars weer nieuwe functies ontwikkelen, zodat de app ook op de langere termijn interessant blijft. De iCulture-app bevat ook in-app aankopen zodat we onze (externe) ontwikkelaar een vergoeding kunnen betalen.

Soorten in-app aankopen

Er zijn in feite 4 soorten in-app aankopen, die door Apple worden aangeduid met hun Engelse naam:

Consumable : dit zijn aankopen die je verbruikt zoals extra levens in een game, of een optie om vooruit te komen in een game. Ze worden eenmalig gebruikt en zijn daarna opnieuw aan te schaffen.

: dit zijn aankopen die je verbruikt zoals extra levens in een game, of een optie om vooruit te komen in een game. Ze worden eenmalig gebruikt en zijn daarna opnieuw aan te schaffen. Non-consumable : dit zijn premium functies binnen een app, die je eenmalig koopt en die niet verlopen.

: dit zijn premium functies binnen een app, die je eenmalig koopt en die niet verlopen. Auto-Renewable Subscriptions : dit geeft je toegang tot bepaalde diensten of content, waarbij je elke maand of elk jaar opnieuw moet betalen. Het wordt automatisch verlengd, tenzij je tijdig opzegt.

: dit geeft je toegang tot bepaalde diensten of content, waarbij je elke maand of elk jaar opnieuw moet betalen. Het wordt automatisch verlengd, tenzij je tijdig opzegt. Non-Renewing Subscriptions: dit zijn abonnementen die na de afgesproken periode aflopen, bijvoorbeeld toegang tot bepaalde content tijdens het Formule 1-seizoen. Zodra de periode voorbij is, heb je geen toegang meer.

Bij de meeste in-app aankopen is sprake van een eenmalig bedrag. Sinds een aantal jaren probeert Apple ontwikkelaars echter over te halen om langlopende abonnementen aan te bieden, om een constanten inkomstenstroom te kunnen garanderen. Dit is niet alleen goed voor de ontwikkelaar, die daardoor wellicht fulltime aan de app kan werken, maar ook voor Apple zelf omdat 15% tot 30% van de omzet naar Apple gaat.

In de App Store zelf kun je zien of een app in-app aankopen heeft. Dit wordt onder de naam van de app weergegeven met het zinnetje Biedt aankopen vanuit apps. Wil je zien om welke aankopen dit precies gaat, open dan de app-pagina van de desbetreffende app en scroll naar onderen. Tik daar op Top-aankopen vanuit app en je ziet een overzicht van alle beschikbare in-app aankopen. Je kunt dan vaak al zien of er sprake is van abonnementen of eenmalige aankopen.

In-app aankopen delen binnen je gezin

Je kunt sinds december 2020 ook je aankopen delen met je gezin. Eerst was het alleen mogelijk om de app zelf te delen, maar de aankopen binnen die app moesten opnieuw worden betaald. Het is aan de ontwikkelaar om deze functie voor een app in- of uit te schakelen. Ook moet jij als gebruiker de functie instellen. Je hebt minimaal iOS 14.2 en macOS Big Sur 11.0.1 nodig. Zo stel je het in:

Open de Instellingen-app en tik bovenin op je naam. Kies voor Abonnementen. Zorg dat de schakelaar bij Deel nieuwe abonnementen op groen staat. Geef eventueel per app aan welke wel en niet gedeeld mogen worden.

Er is weinig reden om specifieke apps uit te schakelen, want iedereen binnen je gezin heeft er profijt van.

In-app aankoop herstellen

Eenmalige in-app aankopen kun je in bijna alle gevallen herstellen zodra je de app installeert op een nieuwe iPhone of iPad. Je hoeft daardoor niet opnieuw te betalen voor een eerdere aankoop. Elke in-app aankoop is namelijk gekoppeld aan je eigen Apple ID.

In de instellingen van een app vind je dan ook vaak een Herstellen-knop, waarmee je eerdere aankopen kunt terugzetten. Deze Herstellen-knop vind je meestal op de pagina waar je ook nieuwe aankopen kunt doen in de desbetreffende app. Soms staat er “Zet aankopen terug” of “Restore purchases“. Tik je hierop, dan zoekt de app naar eerdere aankopen die gemaakt zijn met het Apple ID waarmee je in de App Store ingelogd bent. Dit kan even duren.

Lukt het niet om een in-app aankoop te herstellen, controleer dan of je ingelogd bent met de juiste Apple ID. Open de App Store en ga naar de Uitgelicht-pagina. Scroll naar onderen en kijk of daar de juiste Apple ID vermeld staat. Is deze niet juist, tik er dan op en kies voor Log uit. Log via dezelfde knop opnieuw in met de juiste Apple ID.

