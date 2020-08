Soms verdwijnen apps opeens, of kondigt de maker aan ermee te stoppen. Wat kun je in zo'n geval doen? In dit artikel lopen we mogelijke oorzaken langs.

Verlaten, verdwenen en verwaarloosde apps

We krijgen regelmatig mailtjes van iCulture-lezers met ongeveer de volgende inhoud: “Jullie schreven in 2013 over de Coop Keukentafelgids, maar ik kan die app helemaal niet meer vinden in de App Store! Hoe kan dat?”

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom jouw favoriete app niet meer wordt onderhouden of waarom bepaalde apps na verloop van tijd verdwijnen. In dit artikel proberen we wat oorzaken op een rijtje te zetten en uit te leggen wat je kunt doen als een bepaalde app niet meer te downloaden is.

Waarom apps stoppen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een app ermee stopt:

De app is overgenomen door een grote partij zoals Facebook of Microsoft en er zijn geen plannen om het verder te onderhouden. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij Sunrise en diverse andere apps. Vaak zijn deze overnames bedoeld om getalenteerde medewerkers aan te trekken, of om bepaalde functies in de eigen apps in te bouwen.

De app leverde nauwelijks geld op, waardoor het voor de ontwikkelaar niet meer realistisch was om het langer te onderhouden.

De app was slechts een hobbyproject en de ontwikkelaar had nooit het plan om het jarenlang te gaan ondersteunen.

De ontwikkelaar heeft gewoon geen tijd of zin om de app verder te onderhouden, of heeft ondertussen andere prioriteiten zoals gezinsuitbreiding.

De app was maar korte tijd relevant of maar een deel van het jaar beschikbaar, bijvoorbeeld de AH Moestuintjes-app.

Apple heeft nieuwe eisen aan apps ingevoerd en de ontwikkelaar heeft geen tijd of zin om de inmiddels verouderde app aan te passen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de verplichting van 64-bit apps, waardoor veel 32-bit apps stopten.

De opdrachtgever (meestal een bedrijf) wil geen budget meer uittrekken om de app te blijven onderhouden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de eerder genoemde Coop Keukentafel-app.

Bij de belangrijke apps van grote bedrijven zoals Google, Microsoft en Facebook is de kans het grootst dat ze op de lange termijn blijven bestaan. Ook bij apps van professionele ontwikkelaars zoals 1Password, Runkeeper en Things kun je erop rekenen dat je lang plezier kunt hebben van de app.

Maar veel andere apps worden niet voor de lange termijn gemaakt. Vooral bij hobbyontwikkelaars is de kans groot dat de app na verloop van tijd steeds minder goed wordt onderhouden. Hobbyontwikkelaars zijn vaak enorm slim, vindingrijk en toegewijd, maar maar het zijn ook gewoon mensen. Soms krijgen ze een nieuwe baan of maken ze een carriereswitch, soms hebben ze het te druk met andere dingen en soms hebben ze gewoon geen zin meer om een bepaalde app te onderhouden.

Veel leuke vernieuwende apps beginnen als hobbyproject en het was nooit de bedoeling om daar een dagelijkse business van te maken. Bij het maken van een app komt namelijk veel meer kijken dan het programmeren: support aan gebruikers, oplossen van bugs, zorgen dat de app meer naamsbekendheid krijgt, designers aansturen en voortdurend werken aan nieuwe functies om de app ook op langere termijn interessant te houden. Ondertussen moet de ontwikkelaar ook zorgen voor een inkomstenstroom, door bijvoorbeeld in-app aankopen of abonnementen aan te bieden.

Er komt heel wat bij kijken als je een app in de lucht wilt houden en niet iedere ontwikkelaar vindt het leuk om dat jarenlang achtereen te doen.

Bij grote bedrijven is de focus soms wat wisselend. De Albert Heijn-app en apps van banken zoals ING en Rabobank zullen wel lange tijd blijven bestaan, omdat mensen ze dagelijks nodig hebben. Maar bij een toeristische app rond een bepaald evenement en apps voor niet-cruciale functies kan de support op een gegeven moment stoppen.

Maar ik heb ervoor betaald!

Heb je voor een app betaald, dan is het natuurlijk sneu als de ontwikkelaar ermee stopt. Het maakt uiteraard een groot verschil of het gaat om een aankoopbedrag van €0,99 dat je in 2011 hebt uitgegeven, of een app die je onlangs voor €15,99 hebt gekocht. Veel ontwikkelaars stappen daarom over op maand- of jaarbetalingen. Dat geeft hen de zekerheid dat ze elke maand in hun levensonderhoud kunnen voorzien én de app verder kunnen uitbreiden.

Als je een app jarenlang geleden voor €0,99 hebt gekocht, heb je er plezier van gehad en is het vanuit het standpunt van de ontwikkelaar niet nodig om je te compenseren. Heb je net voor veel geld een app gekocht, dan zullen de meeste ontwikkelaars een deel van het bedrag terugbetalen.

In de steek gelaten apps: wat kun je doen?

Wat moet je doen als je favoriete app niet verder wordt ontwikkeld, of als de app niet meer te downloaden is? Er zijn meerdere opties:

#1 Check of er een opvolger is

Soms brengen ontwikkelaars een compleet nieuwe versie van een app uit. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Tweetbot: er verschijnen nieuwe versies van de app en de oude blijft daarna nog een tijdje bestaan maar wordt niet verder ontwikkeld. Het is de bedoeling dat je na verloop van tijd naar de nieuwe versie overstapt. Soms zul je daar opnieuw voor moeten betalen.

#2 Zoek de ontwikkelaar

Zoals we al vertelden: ontwikkelaars ook zijn gewoon mensen. Vijf jaar geleden zaten ze nog in een fase van hun leven, waarin ze tijd hadden om voor de lol aan apps te werken. Ondertussen hebben ze misschien een gezin, een veeleisende baan en minder vrije tijd. Veel zelfstandige ontwikkelaars zijn in de loop van de jaren overgestapt naar grote bedrijven, waardoor ze minder tijd hebben om aan hun hobbyprojecten te werken.

Je zou de ontwikkelaar van jouw favoriete app kunnen opsporen, maar het is niet altijd zeker of hij/zij nog tijd en zin heeft om de app te updaten. In de loop der jaren heeft Apple veel meer regels en verplichtingen ingevoerd, waardoor het bijwerken van een verouderde app lastig te doen is. Vaak kan een ontwikkelaar beter helemaal opnieuw beginnen.

#3 Zoek het achterliggende bedrijf

Kun je de ontwikkelaar niet vinden omdat de app is overgenomen, dan is soms wel de huidige eigenaar of de overnemende partij terug te vinden. Of zo’n bedrijf bereid is om de verouderde app te updaten is ook nog maar de vraag, maar je kunt het altijd proberen. Je zou via LinkedIn, Google of de about-pagina van het bedrijf kunnen kijken of de oorspronkelijke ontwikkelaar er nog werkzaam is en proberen een e-mailadres of andere contactgegevens te achterhalen, maar je kunt ook via het algemene contactformulier informeren bij het bedrijf.

Andere apps van dezelfde ontwikkelaar bekijken kan helpen, want misschien heeft de ontwikkelaar een opvolger uitgebracht met een compleet andere naam.

#4 Bewaar een oude iPhone of iPad

Gaat het om een app die je niet dagelijks nodig hebt, bijvoorbeeld een spelletje, dan kun je overwegen om daarvoor een ouder toestel te blijven gebruiken. De meeste mensen hebben nog wel een oude iPad liggen, die niet te updaten is naar iOS 11 (bijvoorbeeld een iPad 3 of 4, een iPad mini 1 of een oudere iPod touch).

Het kan een prima oplossing zijn voor apps die je niet meer zo vaak gebruikt. Ook bij een app die cruciaal is voor je dagelijkse werkzaamheden (bijvoorbeeld een boekhoud- of tijdregistratie-app) kan het zin hebben om een oud toestel achter de hand te hebben om een oude app te blijven gebruiken.

#5 Ga op zoek naar een alternatieve app

Zoals gezegd is er weinig kans dat ontwikkelaars een sterk verouderde app nog gaan updaten, ook al ben je een trouwe fan. Het kost simpelweg te veel moeite om voor een paar enthousiaste fans een app opnieuw te bouwen, zeker als die fans niet bereid zijn opnieuw te betalen.

Lukt het niet om de oorspronkelijke ontwikkelaar te overtuigen, dan zul je op zoek moeten naar een alternatieve app die ongeveer hetzelfde doet. We publiceren op iCulture regelmatig applijsten waarmee je makkelijk een alternatief kunt vinden, bijvoorbeeld een goede agenda-app of een goede app om slaap te analyseren. We hebben applijsten over elk denkbaar onderwerp en anders kun je in de App Store zelf op zoek gaan naar de gewenste term.

#6 Maak zelf een nóg betere app

Is er niets te vinden dat lijkt op jouw favoriete app, dan is het altijd mogelijk om zelf aan de slag te gaan. Dat het (soms met wat tegenslagen) écht wel lukt is te lezen in de vele ervaringsverhalen die we gepubliceerd hebben, zoals over Erwin Oudshoorn. Jij weet aan welke eisen jouw ideale app moet voldoen en welke verbeteringen je zou willen zien, dus je hebt al concrete handvaten om aan de slag te gaan. Lukt het echt niet om zelf te programmeren, dan zou je ook een inzameling (crowdfunding) kunnen organiseren om een externe ontwikkelaar te kunnen betalen.

Verder zou je de originele ontwikkelaar kunnen vragen om de broncode, of om de code als open source beschikbaar te stellen, zodat de app verder ontwikkeld kan worden.