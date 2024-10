Voor vast internet thuis kun je al gebruik maken van de kabel, koper of glasvezel. Maar soms is het aanvragen van zo’n vaste lijn niet praktisch en zou je het liefst het 5G-netwerk willen gebruiken. Dat kan! Je hebt meerdere opties om er gebruik van te maken. De mobiele netwerken zijn tegenwoordig zo snel, dat […]

Voor vast internet thuis kun je al gebruik maken van de kabel, koper of glasvezel. Maar soms is het aanvragen van zo’n vaste lijn niet praktisch en zou je het liefst het 5G-netwerk willen gebruiken. Dat kan! Je hebt meerdere opties om er gebruik van te maken. De mobiele netwerken zijn tegenwoordig zo snel, dat er prima mee te internetten valt, ook als je de hele dag wilt streamen of thuiswerken. Dat kan op drie manieren: via de mobiele hotspot van je iPhone, met een draagbare 5G-router of met een vaste 5G-router die je in het stopcontact steekt.

Een 5G-verbinding voor thuis komt op verschillende momenten in je leven van pas. Je gaat bijvoorbeeld verhuizen naar een nieuwbouwwijk en de vaste aansluiting laat nog een paar maanden op zich wachten. Of je brengt graag tijd door op de camping door en de wifi ter plekke is niet vooruit te branden. Een andere situatie: je bent van plan om voor langere tijd te gaan rondtrekken en wilt overal goed internet hebben. In al deze situaties zou je het liefst je eigen 5G-verbinding willen hebben, die je zelf in beheer hebt.

Optie 1: Hotspot via je iPhone

Een simpele en snelle oplossing is om de hotspot van je iPhone te gebruiken, bijvoorbeeld om op je MacBook te kunnen werken of om een filmpje op je iPad te kijken. Dit is gemakkelijk te regelen: je kunt al binnen een minuut online zijn op je andere apparaten. Belangrijkste nadeel is dat je steeds opnieuw verbinding moet maken. Pak je je iPad erbij, dan zul je moeten wachten tot de hotspot-verbinding met de iPhone weer tot stand is gebracht. Een ander nadeel is dat de batterij van je iPhone sneller leeg gaat en dat je bij onbeperkte data-abonnementen vaak te maken hebt met een dagelijkse limiet (die je overigens wel weer kunt aanvullen).

Ben je met een groep mensen, dan is het wel zo praktisch als iedere persoon een eigen 5G-abonnement heeft. Anders zul je namelijk steeds om toestemming moeten vragen.

Optie 2: Mobiele hotspot

Met een mifi-router zet je op iedere locatie een draadloos netwerk op. Er zijn mifi-routers van verschillende merken, bijvoorbeeld Netgear, Acer en TP-Link. Sommige werken met 4G+ terwijl andere geschikt zijn voor 5G. Deze draagbare routers zijn ook geschikt voor onderweg, want er is geen stopcontact nodig. Ga je naar het buitenland, dan kun je het beste een simkaart van een lokale provider nemen. Meerdere personen kunnen gebruik maken van een mifi-router, maar je moet er wel op letten dat hij altijd aan staat. Voor vakantie of onderweg kan dit een goede oplossing zijn. Belangrijkste nadeel is dat de 5G-routers erg duur zijn: reken op een paar honderd euro tot wel duizend euro.



Optie 3: 5G voor thuis

Je zou ook 5G voor thuis kunnen kiezen. Dit is momenteel alleen mogelijk via Odido, met de nieuw aangekondigde dienst Klik&Klaar Internet. Hiermee kun je onbeperkt internetten via een router, via je eigen 5G-verbinding. Dit werkt net zoals de hotspot-verbinding van je iPhone, maar dan via een router die je aansluit op het stopcontact. In de praktijk zul je ook weinig verschil merken met een vast internetabonnement via de kabel. Alle apparaten van je huisgenoten maken automatisch verbinding met de router, zodra ze thuiskomen. Je kunt een snelheid tot 300 Mbit/s download en 30 Mbit/s upload verwachten en er is geen dagelijkse datalimiet.

Je kunt dit abonnement overal afsluiten waar 5G-dekking is en dat is inmiddels in vrijwel heel Nederland het geval. Je hoeft dus geen postcodecheck te doen om te kijken of er wel kabel, koper of glasvezel op jouw (tijdelijke) adres aanwezig is. Ook kun je dit abonnement maandelijks opzeggen. Dus heb je het gebruikt om een verhuizing te overbruggen en zit het opeens mee met de aansluiting op de kabel of glasvezel, dan kun je het meteen opzeggen.

Een dergelijk abonnement kost 25 euro per maand. Ter vergelijking: een gewoon vast internetabonnement van Odido kost 35 euro per maand en biedt maar 100 Mbit/s op plekken waar geen glasvezel beschikbaar is. In beide gevallen is de uploadsnelheid een teleurstellende 30 Mbit/s. Mensen die al een ander Odido-abonnement op hetzelfde hebben krijgen maandelijks 5 euro korting.

Naam Odido-abonnement Snelheid Maandprijs Klik&Klaar (5G) 300 Mbit/s €25,- Internet 50 50 Mbit/s €32,50 Internet 100 100 Mbit/s €35,- Glasvezel 100 100 Mbit/s €35,- Glasvezel 400 400 Mbit/s €40,- Glasvezel 1000 1 Gbit/s €45,- per maand Glasvezel 2000 2 Gbit/s €60,- Glasvezel 8000 8 Gbit/s €85,-

Odido gebruikt voor Klik&Klaar een Zyxel-router met 5G-verbinding, die je in bruikleen krijgt. Vind je zo’n apparaat lelijk staan in je interieur, dan kun je de gratis meegeleverde hoes gebruiken die op de foto hierboven te zien is.

Voor mensen die korte tijd een snelle internetverbinding nodig hebben, kan dit een snelle en handige tijdelijke oplossing zijn. Als het bevalt kun je het trouwens ook continu blijven gebruiken, want het is een stuk goedkoper dan de meeste vaste abonnementen van deze provider.



Voor al deze oplossingen heb je een onbeperkt internetabonnement nodig en dan heb je in Nederland keuze uit vier aanbieders: de grote drie, plus Budget Mobiel.