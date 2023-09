Apple-modem niet in zicht: Apple en Qualcomm sluiten driejarige deal voor leveren modemchips

Qualcomm is één van de belangrijkste leveranciers van Apple. Het bedrijf levert onder andere de modemchips van de iPhone, oftewel het onderdeel dat ervoor zorgt dat je verbinding kan maken met mobiele netwerken en zorgeloos kunt bellen. De afgelopen jaren wordt er regelmatig gespeculeerd over deze samenwerking en de komst van een eigen Apple 5G-modem. Maar slechts een dag voor de aankondiging van de iPhone 15-serie, maakt Qualcomm bekend dat ze de komende jaren ook nog gewoon modemchips aan Apple gaan leveren.



Qualcomm sluit deal met Apple voor modemchips tot en met 2026

Bloomberg maakt vandaag voor het eerst melding van de deal tussen Apple en Qualcomm. In 2019 sloten de twee partijen ook een deal, die eind dit jaar af zou lopen. Maar dit is dus verlengd, waardoor Qualcomm in 2024, 2025 én 2026 nog modemchips gaat leveren voor Apple-smartphones.

Daarmee heeft Qualcomm zich verzekerd van een sterke positie, zeker aangezien het om zo’n essentieel onderdeel gaat. Sinds de iPhone 12-serie heeft de iPhone een 5G-modem van Qualcomm en dat zal de komende jaren dus wel zo blijven, al dan niet met de nodige verbeteringen. Dit nieuws komt daags na het bericht dat we nog langer moeten wachten op een eigen Apple 5G-modem. Analist Ming-Chi Kuo zei afgelopen week dat pas in 2025 een eigen Apple-modem uit komt. Dat kan nog steeds gebeuren, maar Apple zal in 2025 (en ook in 2026) nog steeds nieuwe iPhones uitbrengen met een modem van Qualcomm.

Qualcomm zelf denkt dat ze voor de 2026 iPhone 20% van de modems gaan leveren. Tot een jaar geleden dacht Qualcomm hetzelfde voor de iPhone 15-serie, maar dit jaar zijn ze de enige leverancier voor dit belangrijke onderdeel. Het is nog steeds de verwachting dat Apple in 2025 in ieder geval met één model komt waar een eigen 5G-modem in zit, al is nog de vraag welke dat zal zijn.