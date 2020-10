Sommige foto's van de iPhone 12 tonen een afwijkend gekleurd vlakje aan de zijkant. Het gaat hierbij om de variant met mmWave 5G-antenne. Deze zal alleen in de VS worden verkocht.

Als je goed op de foto’s van de iPhone 12-modellen hebt gelet, heb je misschien gezien dat er aan de zijkant soms een vlakje ter grootte van een simkaartslot lijkt te zitten. Apple geeft er zelf geen informatie over, ook niet op de pagina’s met technische details, maar inmiddels is bevestigd dat het gaat om een antenne-opening voor de mmWave 5G-antenne. mmWave is de snellere variant van 5G, maar wordt in Nederland nog niet aangeboden. Het zit niet in de iPhones die je in Europa koopt.



Heb je een iPhone met mmWave nodig?

mmWave werkt op frequenties van 28GHz en hoger. Daarbij zijn twee frequentiebanden die speciaal voor 5G worden gebruikt, namelijk:

26,5 GHz – 29,5 GHz

37 GHz – 40 GHz

In Nederland zal de eerstgenoemde frequentieband rond 26 GHz in ieder geval gebruikt worden, maar dit is nog toekomstmuziek. Pas na 2022 zullen de plannen wellicht iets duidelijker worden. Momenteel wordt de frequentie gebruikt voor satellieten en militaire radarsystemen.

Op de vraag of je nu al een iPhone met mmWave-ondersteuning nodig hebt, is eigenlijk simpel te beantwoorden: voor de meeste mensen heeft het nu nog geen zin om extra moeite te doen om een model met mmWave in handen te krijgen. Alleen als je regelmatig naar regio’s gaat waar mmWave al wordt uitgerold, of als je van plan bent je iPhone 12 meer dan 5 jaar te gebruiken, kan het zin hebben om je er nu al druk over te maken. Voor de meeste mensen zal het een kwestie zijn van over drie jaar eens kijken hoe de techniek (en de frequentieveilingen) ervoor staan, om te beslissen of ondersteuning voor mmWave inmiddels de moeite is.

Er zitten nog wel wat hobbels op de weg om mmWave voor 5G in te zetten. Het bereik bij deze hoge frequenties is namelijk niet zo groot. De iPhone zal daarom bij voorkeur verbinding maken met lagere frequentiebanden.



Links zie je de Amerikaanse iPhone 12 met mmWave-vlakje, rechts de internationale versie die in andere landen verschijnt.

Alleen op bepaalde locaties zul je mmWave-verbinding hebben, waarbij je profiteert van de hogere snelheden. Als de huidige snelheden van 5G (op de lagere Sub-6 frequenties) voor jou snel genoeg zijn, heb je ook geen iPhone met mmWave nodig.

Omdat mmWave-ondersteuning alleen op de Amerikaanse modellen van de iPhone 12 te vinden is, zul je het speciale antennevenster alleen op deze toestellen aantreffen. Aanvankelijk werd gedacht dat het hier ging om een soort Smart Connector voor opladen of bevestigen van een klein model van de Apple Pencil, maar dat blijkt dus niet het geval.

Waarom alleen in de VS?

Waarom Apple heeft gekozen om de mmWave-versie alleen in de VS uit te brengen? Andere landen, vooral in Azië, lopen wat 5G-netwerken betreft voor op de VS dus het lijkt wat vreemd dat Apple die landen negeert.

Er is geen officiële informatie over naar buiten gebracht, maar de keynote van 13 oktober lijkt wel wat hints te bevatten. We vermoeden dat er sprake is van een nauwe samenwerking met Amerikaanse providers, iets wat Apple op internationaal niveau wellicht nog niet aandurfde. Tijdens de keynote was een uitgebreide promopraat van Verizon te zien en de modellen die Apple in de VS verkoopt via de providers Verizon en AT&T krijgen een speciale provider-korting. Er lijkt dus gewoon sprake te zijn van afspraken.

Meer over 5G iPhones lees je in onze round-up en we hebben ook een apart artikel over 5G-netwerken.