Ben je voor 5G aangewezen op de drie grote providers, of zijn er ook kleine budgetaanbieders die goedkope 5G-bundels aanbieden? Wij hebben het uitgezocht en wat blijkt? De keuze is nu nog erg beperkt!

Bij welke providers vind je 5G?

De iPhone 12 is voorzien van 5G, maar bij de budgetproviders is het 5G-tijdperk nog niet aangebroken. Aanbieders zoals Lebara en Simpel bieden momenteel alleen 4G aan, terwijl je bij grote providers vaak de keuze hebt. Je krijgt 5G er gratis bij, of kunt je bundel aanvullen met een 5G-optie. Hoe zit het precies bij de verschillende aanbieders? Dat hebben we voor je uitgezocht!

De snelheden die we in dit artikel noemen zijn theoretische maximumsnelheden. De werkelijke snelheid kan lager liggen en is afhankelijk van je toestel, locatie en andere factoren.

Conclusie: 5G alleen bij grote providers

Helaas biedt geen enkele budgetprovider ondersteuning voor de hoge snelheden van 5G. Je kunt dit ook niet als extra optie bij je abonnement afsluiten. Wil je 5G-snelheden, dan ben je aangewezen op de drie grote providers. Tele2 biedt het niet.

Provider 4G-snelheid 5G-snelheid T-Mobile 256 Mbps 450 Mbps (+€2) KPN 500 Mbps 500 Mbps Tele2 225 Mbps Mbps (4G+) – Vodafone 350 Mbps (4G+) 1 Gbps (+€2 bij Start)

Bij de kleinere providers vind je dus geen 5G-snelheden, maar wat ons wel opviel is dat de snelheden erg uiteen lopen. Hier zie je in een oogopslag welke maximale snelheden ze bieden:

Provider Standaard Upgrade Ben 100 Mbps 225 Mbps (+€1,-) Budget Mobiel 5 Mbps – Hollandsnieuwe 250 Mbps – Lebara 75 Mbps 150 Mbps (+€0,50) Simpel 75 Mbps – Simyo 256 Mbps – Youfone 256 Mbps –

5G bij de grote providers

Bij de grote providers is de situatie als volgt:

T-Mobile: alleen 5G bij de onbeperkte abonnementen (€35/maand), bij andere bundels betaal je €2 extra per maand voor 5G

KPN: 5G op alle bundels van 0GB t/m onbeperkt (€35/maand)

Tele2: maakt bij de abonnementen geen melding van 5G.

Vodafone: gratis 5G bij alle Red-abonnementen. Bij de Start-abonnementen betaal je €2,- extra per maand voor 5G.

KPN meldt op de 5G-infopagina: “5G is met een maximale snelheid van 500 Mbit/s nu nog even snel als 4G”. Bij deze provider krijg je dan ook 5G er gratis bij, ongeacht welk abonnement je hebt. Bij de andere providers valt er nog wel wat snelheidswinst te behalen, als je 5G neemt.

De iPhone 12 maakt daarbij gebruik van Smart Data, waardoor je niet continu op 5G-snelheden zit.





Snelheid bij Ben

Helaas is er nog geen 5G bij Ben, de budgetdochter van T-Mobile. Wel kun je kiezen uit twee varianten van 4G: normaal en Extra Snel. Kies je voor normale snelheid, dan is maximaal 100 Mbps mogelijk, maar in werkelijkheid zal het 45 Mbpss zijn.

Voor 4G Extra Snel betaal je €1,- extra per maand. Je krijgt dan een maximaal mogelijke snelheid van 225 Mbps en in de praktijk een snelheid van zo’n 80 Mbps.





Snelheid bij Budget Mobiel

Bij Budget Mobiel hoef je niet op 5G-snelheden te regelen. De maximale datasnelheid ligt namelijk veel lager dan bij de andere budgetaanbieders: slechts 5 Mbps. Deze aanbieder maakt gebruik van het 5G-netwerk van KPN en de abonnementen zijn maandelijks opzegbaar. Goedkoop is het wel: je betaalt voor onbeperkt maar €20 per maand en heb je al een energiecontract of tv-contract van Budget, dan krijg je €5 combikorting per maand. Voorheen was deze provider bekend onder de naam Robin Mobile.

Snelheid bij Hollandsnieuwe

Hollandsnieuwe is onderdeel van Vodafone en biedt daarom korting als je ook al Ziggo-klant bent. Je krijgt 4G-snelheden op het netwerk van Vodafone, waarbij je kunt kiezen uit verschillende bundels. Je krijgt een maximale snelheid van 250 Mbps.

Snelheid bij Lebara

Jammer, ook Lebara biedt nog geen 5G-snelheden. Deze provider heeft keuze uit wee snelheden. Standaard krijg je 4G met maximaal 75 Mbps, maar als je €0,50 extra betaalt verdubbel je deze snelheid naar maximaal 150 Mbps. Lebara maakt gebruik van het KPN-netwerk.

Snelheid bij Simpel

Simpel is sinds kort overgenomen door T-Mobile, maar dat betekent niet dat je meteen ook het hele dienstenpakket tot je beschikking hebt. Simpel belooft “gratis 4G”, maar helaas nog geen 5G. Je krijgt een snelheid van maximaal 75 Mbps. Heb je een toestel dat nog geen 4G ondersteunt (wat bij Apple betekent dat je een toestel ouder dan de iPhone 5 hebt), dan krijg je 3G met een snelheid van 15 Mbps.

Snelheid bij Simyo

Simyo steekt vooral in op klantvriendelijkheid en heeft daar ook al diverse prijzen mee gewonnen. Qua snelheden zit je hier ook wel goed: met een 4G-snelheid van maximaal 256 Mbps kun je goed vooruit. Simyo maakt hierbij gebruik van het 4G-netwerk van KPN. Geen 5G dus, maar de snelheid zal in de meeste gevallen goed genoeg zijn.

Snelheid bij Youfone

Helaas kun je bij Youfone geen 5G-snelheden bij je abonnement krijgen. De provider meldt dat er gebruik wordt gemaakt van het 4G-netwerk van KPN, dat in 97% van Nederland 4G-dekking en dat een maximale snelheid van 256Mbit/s te verwachten is.

