Als er op de iPhone een sms- of iMessage-bericht binnenkomt, is dat te horen aan een pling!-geluidje. Ook voor e-mail, agendameldingen en een nieuwe voicemail heeft Apple een standaard deuntje ingesteld. Als deze je niet bevalt, kun je ook een ander geluid voor berichten, e-mails en voicemail instellen. Je kan zelfs een eigen ringtone als waarschuwingstoon instellen. Zo pas je de geluiden voor meldingen op de iPhone aan.



Geluiden voor meldingen van berichten, sms en e-mail instellen op iPhone

Het instellen van een ander geluidje doe je als volgt:

Ga naar Instellingen-app op je iPhone. Kies de optie Horen en voelen. Onder het kopje Geluiden en trillingspatronen kun je de geluiden instellen. Je kan kiezen voor Sms-toon (geldt ook voor iMessage), voicemail, (verstuurde) e-mail, agendamelding, herinneringsmelding en zelfs AirDrop. Kies de toon die je in wil stellen. Je kunt hier ook Geen aanvinken als je geen geluid wilt horen bij een binnenkomend berichtje, e-mail of een agendamelding. Ook kun je via de iTunes Store betaalde ringtones aanschaffen.

Met de schuifregelaar bepaal je ook het volume van je beltonen en meldingen. Met de schakelaar Wijzig met knoppen bepaal je of dit volume gewijzigd mag worden met de fysieke knoppen op je iPhone. Heb je dit uit staan, dan pas je het volume van je beltonen en meldingen alleen aan via de regelaar in dit scherm.

Hoe je eigen ringtones maakt van een zelfgekozen muzieknummer, lees je in de tip gratis iPhone-ringtone maken. Je kunt deze zelfgemaakte ringtones ook gebruiken als sms-geluid en voor de andere notificaties.

Bekijk ook Gratis ringtones maken voor je iPhone met de Muziek-app (of iTunes) Er staan allerlei standaard ringtones op je iPhone, maar soms wil je liever een eigen deuntje. Dat kan! Je kunt zelf ringtones maken voor je iPhone en dat kan zelfs gratis, in de Muziek-app of iTunes op de Mac. Volg de stappen in deze tip om van jouw favoriete nummer een beltoon maken.

Meer tips over beltonen

Hieronder lees je nog meer over het maken en gebruiken van je eigen ringtone: