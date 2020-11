YouTube in HDR op iPhone 12 en meer

: De YouTube-app biedt nu ook HDR-support voor de iPhone 12-serie. Je kunt dit handmatig selecteren of automatisch HDR laten kiezen als dit beschikbaar is. In de update-omschrijving van versie 15.45.2 wordt geen melding gemaakt van HDR-ondersteuning, maar als je naar een geschikte video gaat zie je aan de toevoeging ‘HDR’ dat de betere kleurweergave beschikbaar is. YouTube ondersteunt HDR sinds de iPhone X, maar er is een update nodig om nieuwe hardware te ondersteunen.

YouTube biedt video’s in allerlei beeldkwaliteiten aan. Op de iPhone is helaas geen 4K mogelijk, maar je kan wel YouTube in HDR op de iPhone kijken. Op geschikte toestellen spatten de kleuren daardoor van het scherm af. Dankzij HDR zijn kleuren veel mooier. In dit artikel lees je hoe je controleert of een YouTube video in HDR op de iPhone afgespeeld kan worden en vind je een aantal voorbeelden van mooie HDR-video’s.

Wat is HDR op YouTube?

HDR staat voor High Dynamic Range. Deze techniek vinden we op hoge kwaliteit televisies, smartphones en andere schermen die een hoge helderheid kunnen tonen. Zwart is daarbij dieper zwart en kleuren zijn een stuk feller. Dat betekent dat video’s er vaak mooier uit zien. HDR is mogelijk op het Super Retina (XDR) scherm van de iPhone. Met de iPhone 12 en nieuwer kun je Dolby Vision HDR filmen en het resultaat in HDR-kwaliteit bekijken op het scherm. Met de YouTube-app kun je ook HDR-video’s kijken die door anderen zijn gemaakt.

YouTube HDR op iPhone afspelen

Ieder jaar moet YouTube opnieuw ondersteuning voor het HDR-scherm van de nieuwe iPhones toevoegen. Om filmpjes in HDR te kunnen bekijken, moet de video hiervoor geschikt zijn. Vaak zie je dat aan de titel van het filmpje. Je kan het ook checken via de kwaliteitsinstellingen van de video.

Om te controleren of een video in HDR is, doe je het volgende:

Tik in de video op de drie stipjes rechtsboven. Kies voor de optie Kwaliteit. Je ziet nu alle ondersteunende resoluties. Is een video in HDR, dan zie je dit er achter staan.

Geschikte iPhones voor YouTube HDR

Alle iPhones met OLED-scherm zijn geschikt voor YouTube HDR. Dat zijn momenteel deze modellen:

Andere modellen zoals de iPhone 11, iPhone XR, iPhone 8 en iPhone SE 2020 kunnen wel HDR-content afspelen, maar omdat zij geen HDR-display hebben wordt dit niet in echte HDR-weergave getoond. Op deze schermen zie je nauwelijks verschil tussen een film met en zonder HDR. YouTube speelt dergelijke video’s dan ook in normale weergave af.

Voorbeelden van YouTube HDR-video’s op de iPhone

Hieronder vind je enkele voorbeelden van HDR-geschikte YouTube video’s. Let op: je ziet alleen de HDR-content als je onderstaande video’s via de YouTube-app bekijkt. Ook kun je via The HDR Channel op YouTube diverse geschikte video’s vinden.









