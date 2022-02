YouTube kan je waarschuwen als je te lang naar video's hebt zitten kijken. In de iPhone-app geef je aan of je na 15, 30, 60, 90 of 180 minuten een herinnering wilt hebben dat het tijd is voor pauze. Zo stel je het in.

YouTube herinnert je aan pauzes

Google heeft enkele functies ingevoerd om smartphoneverslaving te voorkomen. Eén daarvan is een waarschuwing in de YouTube-app dat je te lang hebt zitten kijken en dat het hoog tijd is om eens een pauze te nemen. Het is onderdeel van een breder aantal maatregelen, gericht op je digitale wellness. Zo krijg je te zien hoe vaak je je toestel hebt ontgrendeld, hoeveel notificaties je hebt gehad en in welke apps je de meeste tijd hebt doorgebracht. Dit moet je helpen om je leven en het gebruik van tech meer in balans te brengen. Dat zoiets nodig is merk je wel aan de ‘smartphonezombies’ die je soms over straat ziet lopen en die geen oog meer hebben voor hun omgeving.

YouTube: tijd voor pauze instellen

Met YouTube stel je in dat je na een aantal minuten een melding wil hebben dat het tijd voor pauze is. Zo stel je het in:

Open de YouTube-app op je iPhone. Tik rechtsboven op je profielfoto. Tik op Instellingen > Algemeen. Tik op Herinner me eraan een pauze te nemen. Deze optie vind je helemaal bovenaan de lijst. Kies een van de opties, bijvoorbeeld 60 minuten.

Zie je de optie voor pauzes niet? Dan heb je waarschijnlijk de meldingen voor de YouTube-app uitgeschakeld. Ga naar de Instellingen-app op je iPhone en schakel bij Berichtgeving de meldingen van YouTube in.

De functie is alleen te vinden in de mobiele YouTube-app, niet op de desktop. De timer loopt door zolang je naar video’s kijkt.

Zo werkt de pauzemelding

Het instellen van een timer voor pauzes is optioneel; het staat standaard uitgeschakeld. Merk je dat YouTube een groot deel van de dag opslurpt waardoor je niet meer aan werk, studie of contact met andere mensen toekomt, dan kan het zin hebben om de functie in te stellen. De timer sluit de app niet af en maakt het ook niet onmogelijk om verder te kijken, maar het maakt je wel bewuster hoe lang je al zit te kijken.

De herinnering verschijnt alleen als je het gekozen aantal minuten achter elkaar hebt gekeken. Als je niet meer kijkt, de YouTube-app verlaat, uitlogt of van account wisselt zul je geen waarschuwing krijgen. Ook wordt de timer gereset als je meer dan 30 minuten een video pauzeert en iets anders bent gaan doen.

Een alternatief is om de algemene timer voor apps in te stellen, die je in iOS vindt. Deze functie heet Applimieten en maakt onderdeel uit van Schermtijd.

