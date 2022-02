In de YouTube-app kunnen video’s automatisch afgespeeld worden, nog voordat je een filmpje gekozen hebt. YouTube noemt dit Afspelen in feeds (voorheen Autoplay on Home) en dit zorgt ervoor dat video’s meteen beginnen met spelen, terwijl je door het startscherm bladert. YouTube belooft dat dit niet veel meer data kost, maar als je dit toch vervelend vindt kun je het afspelen in je feed uitschakelen. Daarnaast is er nog een andere vorm van autoplay in YouTube, die je ook kan uitschakelen.

YouTube autoplay beginscherm uitschakelen

De functie zorgt er voor dat alleen het beeld van de video alvast gestart wordt. Je krijgt dan een betere indruk waar de video over gaat. Je wordt dus niet overvallen door plotselinge audio, want alleen het beeld begint automatisch met afspelen. Standaard staat deze functie aan, maar je kan zelf bepalen of video’s bijvoorbeeld alleen via wifi automatisch afspelen. Zo zet je autoplay op het YouTube-beginscherm uit:

Open de YouTube-app. Tik rechtsboven op je profiel. Kies voor Instellingen. Tik op Algemeen en scroll helemaal naar onderen. Kies voor Afspelen in feeds. Tik op Alleen wifi om video’s alleen via wifi automatisch af te spelen. Kies voor Uit als je het helemaal uit wil schakelen.

Autoplay voor volgende video uitschakelen

Naast het automatisch afspelen van video’s op de startpagina van YouTube kan je onder het kopje Autoplay ook instellen of de volgende video automatisch start nadat je huidige filmpje is afgelopen. Standaard staat deze functie uit, maar via de schakelaar bij het kopje Volgende video automatisch afspelen kun je dit inschakelen.

Open de YouTube-app. Tik rechtsboven op je profiel. Kies voor Instellingen. Tik op Autoplay. Zet de schakelaar bij Volgende video automatisch afspelen uit.

