YouTube Premium Family delen met je gezin

Net als bij Netflix, Spotify en Apple Music kun je YouTube Premium ook delen met meerdere mensen binnen een familie of gezin. Hiermee ben je goedkoper uit, terwijl iedereen wel z’n eigen kijkgeschiedenis en voorgestelde video’s houdt. YouTube Premium is de betaaldienst van YouTube. Als abonnee krijg je toegang tot de YouTube Originals, kun je offline en reclamevrij video’s kijken en naar muziek luisteren. Je betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. In deze tip bespreken we YouTube Premium Family, de gezinsversie van het reclamevrije abonnement.

YouTube Premium bundels: dit zijn je opties

Er zijn verschillende bundels beschikbaar voor YouTube Premium en YouTube Music Premium. Dit zijn de smaken:

Bundel Via web Via app YouTube Music Premium €9,99 €12,99 YouTube Music Premium gezin €14,99 €19,99 YouTube Premium €11,99 €15,99 YouTube Premium gezin €17,99 €22,99

Voor een gezinsbundel ben je dus minimaal €14,99 per maand kwijt (alleen muziek) of €17,99 per maand (muziek en video). Veel mensen zullen voor die paar euro meer kiezen voor YouTube Premium, omdat je dan ook toegang hebt tot de YouTube Originals en reclamevrij naar video kunt kijken. Vooral voor veelkijkers is dat ideaal: in plaats van telkens te wachten tot de video begint kun je meteen gaan kijken. Zoals je in bovenstaande tabel ziet betaal je een toeslag als je abonnee wordt via de app. Wie slim is, schrijft zich dan ook via de website in.

YouTube Premium Family-leden toevoegen

Om je YouTube Premium-abonnement te delen met meerdere mensen zul je moeten overstappen naar het duurdere Family-abonnement. Als je de kosten door zes deelt kan het een aantrekkelijk deal zijn. Bijvoorbeeld als je met zes mensen in een studentenhuis woont en je huisgenoten ook graag eindeloos YouTube kijken. Voor 3 euro per persoon kun je dan al eindeloos reclamevrij en offline kijken.

Zodra je overstapt naar het YouTube gezinsabonnement krijgen alle zes personen dezelfde opties. Je kunt dus ook naar YouTube Music luisteren en de accounts zijn gescheiden. Iedereen heeft zijn eigen favorieten en kijkgeschiedenis. Zo kun je overstappen naar YouTube Premium Family:

Log in op de YouTube-website en ga naar youtube.com/premium/family. Meld je aan voor de gratis proefmaand. Vul je betaalgegevens in. Nodig mensen uit die deel uitmaken van het gezin of de groep. Ze moeten minstens 13 jaar zijn en een Google-account hebben. Via families.google.com kun je ook met het plusje extra gezinsleden toevoegen. De mensen die je hebt uitgenodigd, moeten binnen 14 dagen accepteren.

Of bekijk deze uitlegvideo van YouTube voor de stappen:

YouTube Premium Family: dit heb je eraan

Gezinsleden krijgen ook alle voordelen van een gezinsbundel, zoals de Google Play-gezinsbibliotheek waarmee je gekochte games, apps, films, tv-programma’s en boeken met je gezin kunt delen. Voor apps heb je daar als iOS-gebruiker niet zoveel aan, maar je kunt bijvoorbeeld wel de boeken lezen via de Google Play Books-app (link) voor iPhone en iPad.

Je krijgt ook toegang tot een gedeelde Google Agenda en gedeelde Google Keep-notities. Ook kun je foto’s en video’s makkelijk met je gezinsgroep delen via Google Foto’s. Met Family Link maak je een Google-account voor je kind en blijf je op de hoogte van de activiteiten die je kind uitvoert op een Android-apparaat.

Heb je al een eenpersoons YouTube Premium-account en wil je upgraden, dan doe je dat via youtube.com/premium, waar je je lidmaatschap kunt beheren en upgraden. Goed om te weten: je kunt de groep elke 12 maanden wijzigen.