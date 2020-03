Wil je 4K YouTube-video's bekijken op de Mac? Dan kun je dat beter niet via Safari doen. In deze tip lees je hoe je toch YouTube 4K-video's op de Mac kunt afspelen.

Safari kan geen YouTube 4K-video’s meer afspelen via de YouTube-website. Wil je toch 4K-video’s kijken, dan zijn er gelukkig andere opties. We bespreken in deze tip drie mogelijkheden om toch 4K YouTube te kijken op je Mac.



Geen YouTube 4K meer in Safari

Google is in december 2016 overgestapt van de betaalde H.265-codec naar de gratis open source VP9-codec voor het afspelen van YouTube 4K-video’s. Dit heeft tot gevolg dat je via de Safari-browser 4K-video’s niet meer kunt afspelen op de YouTube-website.

Het is zelfs in Safari niet mogelijk om te kijken of een video in 4K-weergave te bekijken is. Als je in Safari in een YouTube-video op de instellingenknop klikt en kiest voor Kwaliteit, laat de speler in Safari nooit een kwaliteit zien die hoger is dan 1080p. Zelfs niet als een video wel in 4K geüpload is.

Er is een aantal manieren om toch in 4K te kunnen kijken op je Mac.

Gebruik een andere browser: Google Chrome, Firefox en Opera kunnen nog wel de 4K-video’s van de YouTube-website afspelen. Safari is de enige bekende browser die VP9 niet ondersteunt. Gebruik de Microsoft Edge-browser als je een Mac met dual-boot hebt. Wil je per se in Safari kijken, gebruik dan een plugin zoals 4Ktube Extension (link). Deze app kost eenmalig €2,29 en laat je alle beschikbare 4K-filmpjes automatisch doorsturen naar de Chrome browser en in 4K bekijken. Je moet dan dus wel Google Chrome geïnstalleerd hebben.

YouTube 4K wordt 1080p resolutie

De open en royalty-vrije VP9-codec levert voor Google kostenbesparingen op, omdat ze geen geld meer hoeven af te dragen voor het gebruik van een codec. Safari ondersteunt als enige bekende browser geen VP9 en dat betekent dat je bij deze video’s een resolutie van 1080p te zien krijgt. Dat is een uitstekende resolutie met voldoende detail, maar het is geen 4K.

Het is onduidelijk waarom Apple geen VP9 ondersteunt in Safari. Mogelijk heeft het ermee te maken dat Apple liever een officiële standaard voor videocompressie hanteert, namelijk H.264. Behalve voor de Mac, geldt hetzelfde voor 4K-content op de Apple TV en in de iOS-apps. Op de Apple TV zie je bij video’s wel dat ze 4K ondersteunen, maar het afspelen zelf gebeurt op een lagere resolutie.