Dagelijkse melding voor YouTube-video’s instellen

YouTube dagelijkse melding

Smartphoneverslaving is een serieus probleem. Eén van de boosdoeners is YouTube, waar altijd wel iets nieuws te kijken is. Je kunt van YouTube een melding krijgen als er weer een nieuwe video in jouw favoriete kanalen is gepost, maar daarmee holt je productiviteit nog verder achteruit. Je bent misschien geneigd om bij elke nieuwe video meteen te kijken, ook als het niet uitkomt. Gelukkig kun je er iets aan doen, door in te stellen dat je maar één keer per dag een samenvatting krijgt. Ook kun je ervoor kiezen om meldingen zonder geluidssignaal te krijgen.

Minder opdringerige YouTube-meldingen

YouTube heeft een oplossing bedacht voor gebruikers die het irritant vinden dat ze de hele dag door meldingen krijgen dat er nieuwe YouTube-video’s zijn, terwijl ze op dat moment niet kunnen kijken. Je kunt een dagelijkse samenvatting ontvangen van alle meldingen, op een tijdstip dat voor jou het beste uit komt. Zo kun je een geschikt moment kiezen om te gaan kijken, bijvoorbeeld als je onderweg bent in de trein.

Dagelijkse samenvatting van meldingen inschakelen

Voor het inschakelen van een dagelijkse samenvatting moet je een paar stappen volgen:

Open de YouTube-app en tik op je profielafbeelding rechts bovenin. Ga vervolgens naar Instellingen > Meldingen. Tik op het schuifje achter Dagelijkse samenvatting om deze functie in te schakelen.

Vanaf nu zal de app alleen een melding sturen op het door jou gekozen tijdstip en wordt je niet meer de hele dag lastig gevallen door alle notificaties.

Geluid- en trilsignalen voor bepaalde tijd uitschakelen

Je kunt ook instellen dat app tussen bepaalde tijden geen geluidsignaal of trilsignaal geeft. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je wel een melding wil ontvangen, maar op het werk zit en je geen zin hebt om van elke video een geluidje te horen. Standaard staat deze functie aan tussen 22:00 en 8:00, maar de tijden kun je zelf aanpassen. Dit pas je aan in hetzelfde overzicht als de dagelijkse samenvatting:

Scroll helemaal naar beneden tot je uitkomt bij Geluiden en trillingen uitschakelen. Tik op het schuifje om de functie in te schakelen. Door nu op Geluiden en trillingen uitschakelen te tikken, kun je instellen wanneer je geen geluidsignaal of trilsignaal wilt ontvangen.

Je krijgt nu wel notificaties, maar binnen de door jou ingestelde tijden wordt er geen geluid gemaakt en gaat de iPhone ook niet trillen. Dit geldt ook wanneer je het geluid van de iPhone aan hebt staan. In hetzelfde overzicht kun je overigens ook instellen waarvan je wel of geen melding wilt ontvangen.

