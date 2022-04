Wil je onderweg YouTube-filmpjes kijken, maar wil je daarbij minder data verbruiken? In deze tip leggen we uit hoe je dat doet.

Onderweg YouTube-filmpjes kijken is leuk. Maar het zal je niet verbazen dat het kijken van video’s op YouTube op termijn veel data kost, zeker nu onze mobiele dataverbindingen steeds sneller worden. De videokwaliteit op YouTube wordt aangepast aan de snelheid van je verbinding, waardoor je met een snellere verbinding ook automatisch meer data verbruikt. Je kunt in de YouTube-app zelf de videokwaliteit instellen, waarmee je eenvoudig wat data kunt besparen zonder echt veel in te leveren. Je kunt het ad-hoc doen voor één filmpje, maar ook instellen voor alle filmpjes die je op een mobiel netwerk kijkt.

Een YouTube-filmpje kijken in lagere kwaliteit voor databesparing

In de YouTube-app is het alleen tegen betaling mogelijk om filmpjes offline te bekijken. Deze mogelijkheid is exclusief voor mensen met een betaald YouTube-abonnement. Wel kun je ervoor zorgen dat het kijken van een YouTube-filmpje minder data verbruikt. De gewone YouTube-app heeft deze optie, doordat je zelf de beeldkwaliteit in kunt stellen. Een lagere beeldkwaliteit betekent automatisch minder datagebruik, zodat je meer data over houdt om voor andere apps te gebruiken. Zo kies je de beeldkwaliteit:

Open de YouTube-app en open een video. Tik rechtsboven op de drie stipjes. Tik op Kwaliteit. Kies nu Databesparing in plaats van Automatisch. Optioneel: Kies Geavanceerd en kies zelf een lagere beeldresolutie.

Bij veel filmpjes heb je vaak de keuze tussen 144p en 1080p. Hoe hoger dit getal, hoe scherper het beeld, maar dan verbruik je ook meer data. Wil je dus per se onderweg op je iPhone een YouTube-filmpje kijken, maar zit je een beetje krap in je bundel, dan is dit een eenvoudige oplossing. Je kunt ook YouTube offline kijken, zodat je helemaal geen data verbruikt.

Instellingen van YouTube aanpassen om minder data te verbruiken

Wil je dat alle filmpjes op een lagere kwaliteit worden afgespeeld als je gebruik maakt van het mobiele netwerk? Dat kan ook met een speciale instelling in de app. Je hoeft dan niet iedere keer de resolutie aan te passen. De YouTube-app herkent of je gebruik maakt van wifi of een mobiel netwerk, dus je filmpjes worden wel in de hoogst mogelijke kwaliteit afgespeeld als je met wifi verbonden bent. Zo stel je het in:

Open de YouTube-app en tik rechtsboven op je profielfoto. Kies Instellingen, te herkennen aan het tandwiel-symbool. Selecteer nu Voorkeuren voor videokwaliteit en kies daarna Op mobiele netwerken. Kies voor Databesparing.

Je kunt nu zonder zorgen video’s kijken zonder dat het onnodig veel data kost. Mocht je toch nog een video willen kijken in een hoge kwaliteit, dan kun je met de stappen hierboven alsnog eenmalig voor een hoge kwaliteit kiezen.

Ook met Netflix kun je data besparen. Weten hoe je dat doet? Je leest het in onze tip! Daarna kun je aan de slag met deze tips om data te besparen in Spotify.

